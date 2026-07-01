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«Государство сэкономит, а бизнесу плохо»: как закрытие РФ железнодорожных переходов границы повлияет на Эстонию?

Товарная железнодорожная станция в Нарве сейчас использует лишь небольшую часть пропускной способности.
  • Товарная железнодорожная станция в Нарве сейчас использует лишь небольшую часть пропускной способности.
  • Foto: Николай Андреев
Вечером 30 июня Россия объявила о закрытии железнодорожных погранпереходов на своей западной границе, для Эстонии единственным действующим ж/д маршрутом на восток теперь останется Нарва. Как это повлияет на перевозки и транзит товаров, и не скопятся ли в Ида-Вирумаа пробки из вагонов?
30 июня российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства с 1 июля закрыть семь железнодорожных погранпунктов на границе с ЕС. Поскольку некоторые маршруты были закрыты ранее с европейской стороны или по соглашению сторон, по факту, новое распоряжение российского правительства означает, что прекращается все железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией. В Эстонии прекращается движение через станцию Койдула.
В целом, на границах Евросоюза и основной части РФ (без учета Калининградской области) остаются открытыми для грузового железнодорожного движения только два пути: через Нарву и через станцию Зилупе в Латвии (на железной дороге Рига-Москва).
«Экономическая логика есть, потому что по этим погранпунктам объем грузов такой, что убыточно содержать их обеим сторонам, и обе стороны доплачивают за содержание этих пунктов, поскольку через них нечего возить», – говорит предприниматель Олег Осиновский, владелец Skinest Grupp.
Блокада Балтии без военного смысла
При этом Осиновский полагает, что Россия в своих действиях руководствуется не экономической, а политической логикой. Ей продиктовано не только неожиданное закрытие железнодорожных пограничных пунктов накануне ночью, но и, например, повышение российских экспортных тарифов для Эстонии и Латвии вдвое с 15 июня. Для транзита из Казахстана в Балтию Москва установила тарифный мультипликатор 1.39, то есть подняла тарифы почти в полтора раза.
С 1 июля Россия также увеличила тариф на грузовые ж/д перевозки в направлении Финляндии – сразу в 8 раз. Приказ тоже появился лишь накануне. Коэффициент 8 будут применять ко всем тарифам перевозки грузов в направлении сухопутных пограничных переходов железных дорог России, имеющих экспортный код с Финляндией.
Исключение сделано для никелевого штейна, идущего на станцию Харьявалта, и аммиака – до 31 октября «к коэффициенту 8 будет дополнительно применяться коэффициент 0,25», то есть тариф повысят только вдвое.
«Фактически это блокада Балтии и запрет для товаров, скажем, из Средней Азии напрямую ехать на Балтию», – полагает Осиновский. При этом предприниматель не считает, что в действиях России может иметься какой-то иной, например, военный смысл. Также он не ожидает, что поток железнодорожных грузов через последний открытый пункт пропуска вагонов в Эстонии – Нарву – возрастет. По мнению Осиновского, из-за логистических неудобств вкупе с возросшими тарифами он скорее сохранится на теперешнем уровне или даже снизится.
В то же время владелец Skinest Grupp отмечает, что не вполне ясно, имело ли смысл держать пропускные пункты открытыми для Эстонии – прямая выгода от их существования не покрывает бюджетных расходов на содержание сотрудников и инфраструктуры: «Так что государство даже, наверное, что-то сэкономит».
Для бизнеса, однако, поводов для радости меньше, уверен Осиновский. «Во-первых, всей Эстонии нужно везти груз через Нарву. Во-вторых, если этот груз идет, условно, в Казахстан, то тариф от Нарвы до Казахстана выше, чем от Койдула до Казахстана, просто из-за расстояния, – говорит Осиновский. – Поэтому это, конечно, большая проблема. Для предприятий, грузополучателей и грузоотправителей Северо-Востока разницы нет – или почти нет. Хотя и им иногда было выгоднее ехать через Печоры. А для всех остальных это плохо. В том числе это плохо для Таллиннского порта и так далее».
Какие-то клиенты исчезнут. Я имею в виду, например, партнеров из Казахстана, которые просто по таким тарифам ехать не захотят на балтийские порты. Ну, и ехать на Нарву очень мало кому выгодно.
Олег Осиновский
предприниматель
При этом Осиновский констатирует, что из-за того, что поток грузов на восток и обратно и без того критически снизился, потери не окажутся слишком большими: «Поскольку этих грузов фактически нет – то и экономического ущерба, наверное, почти нет. Просто потому, что нет самого груза. Хотя, конечно, в целом это плохо».
«Пока никто не понимает, что происходит»

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Одним из основных железнодорожных перевозчиков Эстонии является компания Operail, которая в 2009 году была выделена из государственной Eesti Raudtee, а в конце 2024 года приватизирована.
«На самом деле, это такие свежие новости, что пока никто точно не понимает, что происходит. Но ясно, что Койдула закрыта, – сказал ДВ 1 июля член правления и исполнительный директор Operail Андрес Уусоя. – Теперь эстонские перевозки через Койдула мы, вероятно, попробуем все-таки перенаправить в Нарву, так как, по текущей информации, она должна остаться открытой».
Локомотив компании Operail в Нарве.
  • Локомотив компании Operail в Нарве.
  • Foto: Николай Андреев
По словам Уусоя, возникла неразбериха: что будет с теми клиентами, которые уже сейчас находятся в Койдула? К тому же решение было опубликовано за несколько часов до закрытия российского погранпункта в Печорах (напротив Койдула), а часть руководителей компаний-клиентов сейчас находятся в отпусках. Андрес Уусоя считает, что в течение ближайшей недели ситуация стабилизируется.
«Конечно, подобные бумаги со стороны нашего соседа, скажем так, не влияют позитивно, но поскольку в последнее время по нам было нанесено так много ударов, я надеюсь, что мы сможем сейчас и из этого благополучно выйти. Мы надеемся, что Нарва останется открытой», – сказал Уусоя.
Он напомнил, что грузовые перевозки между Эстонией и Россией сокращались еще с «Бронзовой ночи» 2007 года, а особенно после аннексии Крыма в 2014 году и начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году. Вслед за Осиновским Уусоя вспоминает и совсем недавние примеры «удушения» Россией местной логистики – около полутора-двух месяцев назад российская сторона решила резко повысить с июня тарифы на железнодорожные перевозки – какие-то на 30%, какие-то почти вдвое.
Руководитель всех погранпунктов в Юго-Восточной Эстонии Петер Маран отметил, что по статистике движение поездов через границу сокращается с каждым годом.
«С точки зрения Департамента полиции и погранохраны, объем работы, который до сих пор был связан с инспекцией поездов, несколько уменьшается. В настоящее время никаких изменений в организации работы нет, и мы будем продолжать выполнять свои обязанности в прежнем режиме», – сообщил Маран.
Как дальше будут развиваться события, и как закрытие движения через Койдула повлияет на организацию работы пограничников в Нарве, на данный момент предсказать нельзя, добавил Петер Маран.
Считают вагонами, а не поездами
По словам Уусоя, в последнее время железнодорожные перевозки через эстонско-российскую границу действительно в основном, шли через станцию Койдула, но их объемы были настолько маленькими, что впору говорить не о поездах, а о количестве вагонов. По оценке Уусоя Operail и ее конкуренты на российском направлении перевозят около 15 вагонов всех типов в неделю.
Андрес Уусоя затрудняется сказать, чего сейчас больше в этих пятнадцати вагонах. Планы масштабных перевозок из Китая в Скандинавию оказались заброшены с началом войны, потом везли много химической продукции, которая на тот момент не была под европейскими санкциями, добавил Уусоя.
Железнодорожный вокзал в Нарве находится у моста через пограничную реку.
  • Железнодорожный вокзал в Нарве находится у моста через пограничную реку.
  • Foto: Николай Андреев
Руководитель коммерческого отдела управляющей железнодорожной инфраструктурой Эстонии госкомпании Eesti Raudtee Артур Райхманн в разговоре с ДВ также подтвердил, что закрытие пограничного пункта Койдула окажет относительно незначительное влияние на объемы поставок товаров. То немногое, что ехало через Южную Эстонию, спокойно можно провести и через Северо-Восточную.
«Согласно средним статистическим данным, объемы грузоперевозок через восточную границу составляют 0,3-0,4 поезда в день, или примерно один поезд каждые три дня, – добавил он. – Количество грузовых поездов на участке между Нарвой и Таллинном останется в пределах 1-2 поездов в день».
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