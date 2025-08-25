Глава Operail: государство не слишком прислушивалось к предложениям грузоперевозчиков

Грузоперевозчики ожидают от государства снижения платы за использование железной дороги в пределах Эстонии и создания условий, которые позволили бы активнее направлять грузы по железной дороге, заявила глава Operail Мерле Курвитс.
На прошлой неделе руководитель отдела автомобильных и железных дорог Министерства климата Айн Таттер заявил, что порог рентабельности перевозок, при котором Eesti Raudtee могла бы быть самоокупаемой, составляет 20–25 миллионов тонн, тогда как сейчас объем – всего 3 миллиона тонн, поэтому растущий убыток неизбежен, передает rus.err.ee.
Курвитс заявила, что не согласна с этой позицией – по ее мнению, в любом кризисе есть возможности.
По словам Курвитс, предложение грузоперевозчиков государству заключается в снижении инфраструктурных тарифов на внутренние перевозки, корректировке тарифов для малых составов и порожних вагонов и формировании учитывающей масштаб небольшого государства системы, которая была бы конкурентоспособной и по отношению к соседним странам, и по отношению к автомобильному транспорту.
«Важно подчеркнуть, что эффект от снижения инфраструктурных тарифов должен реально доходить до владельца груза, точно так же, как в пассажирских перевозках государство поддерживает формирование стоимости билета, – отметила Курвитс. – В сравнении с соседними странами мы видим, что, например, в Латвии и Литве используется больше сегментов – там различают группы грузов, длину составов и порожние рейсы. Это позволяет учитывать реальную платежеспособность различных участников рынка и более гибко формировать цены. В Эстонии же сегментов значительно меньше, а тарификация более единообразна, что в условиях нашего небольшого государства делает систему пропорционально обременительнее и снижает конкурентоспособность».
