Подписаться
  • OMX Baltic−0,28%296,43
  • OMX Riga−0,32%916,84
  • OMX Tallinn−0,17%2 031,21
  • OMX Vilnius0,22%1 221,99
  • S&P 5001,52%6 466,91
  • DOW 301,89%45 631,74
  • Nasdaq 1,88%21 496,54
  • FTSE 1000,13%9 321,4
  • Nikkei 2250,41%42 807,82
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%94,55
  • 25.08.25, 10:23

Глава Operail: государство не слишком прислушивалось к предложениям грузоперевозчиков

Грузоперевозчики ожидают от государства снижения платы за использование железной дороги в пределах Эстонии и создания условий, которые позволили бы активнее направлять грузы по железной дороге, заявила глава Operail Мерле Курвитс.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Liis Treimann
На прошлой неделе руководитель отдела автомобильных и железных дорог Министерства климата Айн Таттер заявил, что порог рентабельности перевозок, при котором Eesti Raudtee могла бы быть самоокупаемой, составляет 20–25 миллионов тонн, тогда как сейчас объем – всего 3 миллиона тонн, поэтому растущий убыток неизбежен, передает rus.err.ee.
Курвитс заявила, что не согласна с этой позицией – по ее мнению, в любом кризисе есть возможности.
По словам Курвитс, предложение грузоперевозчиков государству заключается в снижении инфраструктурных тарифов на внутренние перевозки, корректировке тарифов для малых составов и порожних вагонов и формировании учитывающей масштаб небольшого государства системы, которая была бы конкурентоспособной и по отношению к соседним странам, и по отношению к автомобильному транспорту.

Статья продолжается после рекламы

«Важно подчеркнуть, что эффект от снижения инфраструктурных тарифов должен реально доходить до владельца груза, точно так же, как в пассажирских перевозках государство поддерживает формирование стоимости билета, – отметила Курвитс. – В сравнении с соседними странами мы видим, что, например, в Латвии и Литве используется больше сегментов – там различают группы грузов, длину составов и порожние рейсы. Это позволяет учитывать реальную платежеспособность различных участников рынка и более гибко формировать цены. В Эстонии же сегментов значительно меньше, а тарификация более единообразна, что в условиях нашего небольшого государства делает систему пропорционально обременительнее и снижает конкурентоспособность».
  18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?

  18.08.25, 11:05
