Назад 26.11.25, 08:52 Свободная планировка и баня с видом на электростанцию: в Нарве показали цеха с самой дорогой арендой В Нарве завершается строительство промышленного инкубатора на площадке «Кулгу» Нарвского промпарка IVIA. Это здание задумано для временной сдачи в аренду по частям тем предприятиям, которые планируют открыть в Ида-Вирумаа производство, но до инвестирования в собственное здание хотели бы проверить работоспособность своей идеи.

Сдвоенный цех, который арендовала для своего демозавода по производству карбоната кальция из сланцевой золы компания R-S Osa Service. На полу – специальное устойчивое к химикатам покрытие из эпоксидной смолы.

Foto: Николай Андреев

Срок аренды в инкубаторе – не более пяти лет, к этому времени арендатору нужно будет перебраться в собственное здание в промпарке. Кроме производственных площадей Инвестиционное агентство Ида-Вирумаа (IVIA) предложит арендаторам консультации и помощь в поиске бизнес-партнеров на Северо-Востоке.

25 ноября в почти достроенном здании прошел инфодень для потенциальных клиентов и для партнеров IVIA. Познакомиться с проминкубатором съехались более 60 человек.

Как рассказал член правления IVIA Теэт Куусмик, цеха инкубатора уже готовы. Завершаются последние работы в бытовых и офисных помещениях. В части здания, где расположатся офисы, строители обещают завершить работы до Нового года, после чего потребуется около двух месяцев для установки уже заказанной мебели.

Высокий уровень, но и самая высокая цена

Главная особенность здания, которая может стать препятствием для клиентов, – цена. Цена месячной аренды производственных площадей после экспертизы была установлена на уровне 6 евро за квадратный метр: поскольку здание строили на европейские деньги, требовалось, чтобы стоимость аренды была на уровне других современных зданий.

«Можно сказать, что на сегодня это самая дорогая арендная площадь в Нарве», – признал Куусмик. Он отметил, что этот уровень соответствует ценам на промышленные помещения в Таллинне и других крупных городах, где частные предприниматели делают подобные инвестиции.

В Ида-Вирумаа, где рынок гораздо менее активен, чем в столице, созданное государством Инвестиционное агентство берет на себя риски, которые не берут частные предприниматели, рассказал Куусмик. И банковское финансирование для строительства арендных зданий в этом регионе тоже получить сложнее, чем в Таллинне, добавил он.

Кроме цехов, в здании есть отдельная офисная часть, где на первом этаже расположится кафе и зал для собраний, на втором – офисные помещения, а на третьем – зона отдыха, в том числе баня и терраса с видом на Балтийскую электростанцию.

Вид не на миллион, но для промышленного региона – самое то. Теэт Куусмик руководитель IVIA

Возможно, к концу года будет три арендатора

Основная часть промышленного инкубатора – это десять цехов, в каждом из которых, кроме производственной площади с кран-балкой, есть блок с бытовыми помещениями и маленьким офисом. В южной части здания цеха по 430 кв. метров, в северной – по 600, но внутренние стены можно разобрать, получив цех в 1000 квадратных метров.

Как раз такой объединенный цех у единственного пока арендатора промышленного инкубатора – компании R-S OSA Service. Это дочернее предприятие Ragn-Sells, которое планирует производить карбонат кальция (химически чистый мел) из золоотвалов Балтийской электростанции. Прежде чем строить полноценный завод, компания проверит технологию производства на небольшом демозаводе, который разместится в промышленном инкубаторе.

Руководитель R-S OSA Service Алар Салусте рассказал, что производство планируется начать через несколько месяцев. Готово специальное устойчивое к химикатам половое покрытие, но сам цех еще пуст – впереди установка оборудования.

По словам Теэта Куусмика, подписаны также предварительные договоры еще с двумя компаниями. Он надеется, что к концу года они тоже подпишут договоры аренды.

«Если нам повезет и мы сдадим в аренду 100% площадей за пять лет... это на самом деле будет такой сигнал для бизнеса, что такие проекты можно делать, и тогда уже частный бизнес может на этом примере взяться за такие же проекты», – надеется Теэт Куусмик.

Третья часть промпарка планируется у кожзавода

Сейчас Нарвский промышленный парк состоит из двух площадок, где в сумме 8 промышленных объектов и еще два строятся – завод водорода и завод теннисных ракеток.

IVIA занимается детальной планировкой третьей части промпарка на том месте, где сейчас растет лес около кожзавода Nakro. Теэт Куусмик отметил, что подготовка новой земли для предприятий занимает в среднем 7-8 лет для всего цикла, включая решение земельных вопросов, проектирование, поиск финансирования и строительство инфраструктуры.

Большинство участков во второй части промпарка – «Кулгу» – сегодня забронированы. Правда, среди арендаторов – несколько предприятий, которые участвуют в конкурсе госпоставки Narva Soojusvõrk на закупку тепла для отопления города. По условиям конкурса, в нем может быть один победитель (если он предложит все требуемые 85 МВт тепловой мощности) или несколько победителей с котельными меньшей мощности. Поэтому в начале следующего города проигравшие участники конкурса могут из промпарка уйти.

Тем не менее, по словам Теэта Куусмика, поскольку подготовка земли для промышленных предприятий занимает так много времени, уже есть смысл заниматься третьей частью Нарвского промпарка.