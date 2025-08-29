Назад 29.08.25, 15:47 Плывя вдоль границы, бизнесмены обсудили, зачем теперь вкладывать деньги в Ида-Вирумаа Прямо на пограничной реке, на корабле, курсирующем между Нарвой и Нарва-Йыэсуу, прошла бизнес-конференция, посвященная возможностям инвестирования в Ида-Вирумаа в нынешней экономической ситуации и в условиях напряженной международной обстановки. На борту корабля Caroline собрались более 70 человек.

Пассажирское судно Caroline курсирует между Нарвой и Нарва-Йыэсуу вдоль границы с РФ. В четверг оно приютило у себя на борту редакцию ДВ, несколько десятков бизнесменов и представителей IVEK и IVIA.

Foto: Николай Андреев

Организаторы второй ежегодной конференции, которую устраивают “Деловые ведомости”, Ида-Вируский центр предпринимательства (IVEK) и управляющее промпарками региона Ида-Вируское инвестиционное агентство (IVIA), задались вопросом: понятно, что сейчас отпугивает инвесторов, но что их может сейчас привлечь в регион?

Несмотря на трудности, с которыми им пришлось столкнуться, выступавшие на конференции руководители не были пессимистичны: они или переориентируются на новые рынки на Западе или в Средней Азии, либо адаптируются в Эстонии, либо смогли заработать на кризисе.

Порт Силламяэ держит курс на Среднюю Азию

Руководитель Силламяэского порта по маркетингу Андрей Биров напомнил, что порт был задуман как мост между двумя крупными экономическими блоками - Европейским Союзом и Евразийским Экономическим Союзом, планировался транзит грузов по Транссибу из Китая в Европу и обратно. Однако концепцию пришлось резко поменять в 2022 году из-за санкций, которые создали для порта очень большие трудности. В настоящее время порт, который Тийт Вяхи полностью выкупил у российских совладельцев, ориентирован на местных заказчиков, но ищет новые рынки.

Статья продолжается после рекламы

По словам Бирова, сейчас цель для частного Силламяэского порта – добиться двустороннего грузопотока из Средней Азии и обратно. На переговоры с партнерами руководители порта часто летают в Казахстан и Узбекистан. В прошлом году товарооборот Узбекистана и Эстонии вырос на 20%, узбекская пресса писала, что местный бизнес заинтересован в эстонских портах для выхода на внешние рынки.

Главред ДВ Олеся Лагашина, владелец интернет-магазина Сергей Петров, инвестор в недвижимость Елисей Локотар и руководитель по маркетингу Силламяэского порта Андрей Биров обсуждают экономику Ида-Вирумаа.

Foto: Николай Андреев

Международное напряжение влияет по-разному

Нарвская компания Tabletennis11 продает ракетки, одежду и обувь для настольного тенниса, в основном, на американском рынке, но есть среди ее клиентов и местные спортсмены. По словам ее сооснователя Сергея Петрова, Tabletennis11 никогда не работала на российском рынке, и напряженные отношения между странами сказываются скорее психологически, в том числе на местных клиентах - если рядом падают дроны, клиенту впору думать не о теннисе, а о переезде. Тем не менее, сама фирма, которая появилась в Нарве, переезжать не планирует и продолжает развиваться именно здесь, строит для себя новое здание.

Инвестор в недвижимость Елисей Локотар купил в Йыхви старое общежитие, отремонтировал его, превратил в квартирный дом и теперь сдает жилье посуточно. Он рассказал, что во время наплыва украинских беженцев в 2022 году все квартиры были заняты. При этом в доме, по его словам, можно было получить буквально все услуги, поскольку в нем жили специалисты самых разных специальностей - от парикмахеров до автомехаников. То, что множество специалистов трудоспособного возраста приехало именно сюда, по его мнению, стало большим плюсом для локальной экономики, увеличив количество не только работников, но и клиентов для местных предприятий.

Промышленный кластер в Нарве и Йыхвивуд

По словам руководителя Ида-Вируского инвестиционного агентства Теэта Куусмика, Фонд справедливого перехода был полностью распределен, но несколько проектов были отменены, забронированные на них деньги освободятся, и у предпринимателей будет еще одна возможность подать в Фонд ходатайство.

Хотя сейчас в промпарках Ида-Вирумаа строят лишь несколько объектов, всего благодаря Фонду справедливого перехода на их территориях появятся около 40 новых предприятий, в основном, промышленных. Сроки реализации проектов теперь отодвинуты на 2029 год.

Куусмик отмечает, что теперь развитие промышленности Северо-Востока будет происходить с помощью создания цепочек добавленной стоимости внутри региона. Например, завод магнитов NPM Narva фактически стал магнитом заводов - для его снабжения водородом рядом строится завод Elme Messer Gaas, и ведутся переговоры с компанией, которая готова построить для завода магнитов собственную электростанцию.

Шла на конференции речь и о поддерживаемых эстонским государством бизнес-проектах, не связанных с традиционными для региона промышленными предприятиями. Так, за день до этого в Йыхвиском бизнес-парке IVIA был заложен краеугольный камень будущего киногородка. В июне делегация из Ида-Вирумаа летала в США, где встречалась с четырьмя голливудскими продюсерами, которые ищут новые локации для съемок. Теэт Куусмик отметил, что и без киногородка, который даст продюсерам большие возможности, в Эстонии уже снимали несколько фильмов, в том числе прошлым летом под Нарвой Paramount снимал часть своего нового сериала.

О подробностях конференции ДВ расскажет читателям в последующих материалах.