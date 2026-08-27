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Предприятия неожиданно стали брать меньше кредитов

В июле предприятиям было выдано долгосрочных кредитов и лизингов на 303 миллиона евро, что на 9 процентов меньше июньского показателя и на 21 процент меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Сектор недвижимости и строительства в июле привлек кредитов на 44 млн евро меньше, чем за тот же период годом ранее.
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