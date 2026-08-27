Предприятия неожиданно стали брать меньше кредитов

Перспективы экономики Эстонии улучшаются, а в корпоративном секторе становится заметно оживление, отмечает руководитель отдела корпоративных клиентов SEB Сандер Клаос. По его оценке, более благоприятный экономический фон со временем может побудить пока еще осторожных потребителей активнее тратить деньги.
Готовящаяся к бюджетным переговорам коалиция с нетерпением ждет экономического прогноза, который будет опубликован в четверг, однако предварительные оценки коммерческих банков уже сегодня позволяют представить, какими могут оказаться ближайшие годы.
Очередной сильный квартал Microsoft мог бы меня как акционера только радовать. Однако при разборе результатов в глаза бросилась куда менее приятная цифра. Microsoft вместе еще с четырьмя акциями, рост которых зависит от ИИ, составляет почти половину моего портфеля.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.