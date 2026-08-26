Nvidia превзошла ожидания и повысила прогнозы

Ставший символом ралли в сфере искусственного интеллекта производитель чипов Nvidia в среду вечером представил результаты за второй квартал, превысившие прогнозы аналитиков как по выручке, так и по прибыли.
Очередной сильный квартал Microsoft мог бы меня как акционера только радовать. Однако при разборе результатов в глаза бросилась куда менее приятная цифра. Microsoft вместе еще с четырьмя акциями, рост которых зависит от ИИ, составляет почти половину моего портфеля.
Самые известные институциональные инвесторы мира во втором квартале радикально изменили свои портфели, вложив миллиарды долларов в космическую отрасль и финансовую инфраструктуру и одновременно значительно сократив риски в секторе полупроводников.
Инвесторы по всему миру на этой неделе ждут квартальных результатов производителя чипов Nvidia, которые будут опубликованы в среду, однако исторически их выход не сулил акциям компании ничего хорошего.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.