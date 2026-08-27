В прогнозе правительства скрывается реформа Кассы здоровья
По сравнению с весенним прогнозом Министерство финансов ожидает, что в следующем году дефицит правительственного сектора сократится почти на 200 млн евро, причем значительная часть улучшения связана с Кассой здоровья.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.