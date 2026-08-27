Инвестор Тоомас: мои руки дрожали напрасно — результаты Nvidia дают повод для праздника
В последние годы вечер публикации отчетности Nvidia превратился на Уолл-стрит в отдельный ритуал. Компания в очередной раз демонстрирует рекордные показатели, опережает прогнозы аналитиков, и первая реакция — акции все равно идут вниз.
Очередной сильный квартал Microsoft мог бы меня как акционера только радовать. Однако при разборе результатов в глаза бросилась куда менее приятная цифра. Microsoft вместе еще с четырьмя акциями, рост которых зависит от ИИ, составляет почти половину моего портфеля.
Самые известные институциональные инвесторы мира во втором квартале радикально изменили свои портфели, вложив миллиарды долларов в космическую отрасль и финансовую инфраструктуру и одновременно значительно сократив риски в секторе полупроводников.
Когда на прошлой неделе эксперт по техническому анализу Вайдо Веэк отметил, что акции инфраструктурного гиганта Applied Digital находятся в привлекательной зоне для покупки, мне стало любопытно, и я решил разобраться, стоит ли за привлекательной ценой акций реальный бизнес или очередная перегретая история вокруг искусственного интеллекта.
Инвесторы по всему миру на этой неделе ждут квартальных результатов производителя чипов Nvidia, которые будут опубликованы в среду, однако исторически их выход не сулил акциям компании ничего хорошего.
Представьте строительную площадку, где одновременно работают тысячи специалистов. Здесь монтируют оборудование, прокладывают кабели, устанавливают вентиляцию, собирают трубопроводы. Рабочие зоны постоянно меняются, строительная техника занимает пространство, а доступ к нужному участку может быть ограничен. Теперь добавим к этому километры трубопроводов, сотни сварных соединений и жесткий график запуска объекта.