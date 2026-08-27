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«Мы не справляем поминки, мы празднуем рождение»: на фоне неопределенности Enefit Industry открыла новый завод

“Нам неразумно заменять топливо, которое можно производить в Эстонии, импортированным”, - заявил председатель правления Eesti Energia Андрус Дурейко на открытии нового сланцеперерабатывающего завода.
Руководители Eesti Energia и входящей в ее состав Enefit Industry открыли новый завод сланцевого масла под Нарвой.
  • Руководители Eesti Energia и входящей в ее состав Enefit Industry открыли новый завод сланцевого масла под Нарвой.
  • Foto: Николай Андреев
Enefit Industry сегодня официально открыла завод Enefit 280-2 в Аувере. Первое сланцевое масло он выдал еще в апреле и выпустил уже 15 тысяч тонн, но сейчас пусконаладочные работы завершены, и завод вышел на полную мощность.
Председатель правления Enefit Industry Лаури Карп сказал, что этот момент означает завершение многолетней инвестиционной программы, и теперь компания сосредоточится на повышении своей конкурентоспособности на мировом рынке.
“Когда мы говорим о том, что наш продукт — это глобальный товар, то мы можем быть уверены, что каждое третье судно, которое заправляется нашим топливом в мире, приходит обратно в Европу. Таким образом, все это не только сланцевая промышленность, это краеугольный камень эстонской промышленности”, - сказал Карп, выступая со сцены на открытии нового завода.
Председатель совета Eesti Energia Анне Мере напомнила, что новый завод - это одна из крупнейших инвестиций в истории Эстонии.
“Но на самом деле эта цифра - не самое важное, - сказала она. - Самое важное — что этот завод показывает об Эстонии. Он показывает, что в маленькой Эстонии возможно делать великие дела, что у нас есть люди, знания и инженерные навыки, с помощью которых мы способны строить сложную промышленность мирового уровня. Богатство Эстонии растет тогда, когда мы способны здесь с нашими знаниями и технологическими ресурсами создать что-то, на что в мире есть спрос”.

Открытие завода сланцевого масла Enefit 280-2 в Аувере.

Открытие завода сланцевого масла Enefit 280-2 в Аувере.
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  • Открытие завода сланцевого масла Enefit 280-2 в Аувере.
На открытие завода съехались руководители компаний, участвовавших в его строительстве, руководство Eesti Energia, Enefit, а также конкурирующего с ним концерна VKG.
Новый, уже третий завод сланцевого масла Enefit открылся на фоне дискуссии о будущем сланцепереработки в Эстонии. На днях основные производители сланцевого масла в стране - государственная Eesti Energia и частная Viru Keemia Grupp - обратились к правительству, чтобы оно добилось для них исключения в ходе европейской реформы квот на выбросы углекислого газа. Эта реформа предполагает сокращение бесплатных квот на выбросы, что, по словам руководителей компаний, сделает производство масла в Эстонии неконкурентоспособным.
Лаури Карп на открытии нового маслозавода заявил, что смотрит в будущее позитивно, хотя у него и нет хрустального шара, чтобы предсказывать будущие экономические изменения. По словам Карпа, компания будет работать над тем, чтобы новый завод смог работать как минимум до 2040 года.
Он уверен, что исключение для сланцевого масла из Эстонии в ходе реформы квот на выбросы обосновано: “У нас особенный продукт. Этот продукт востребован как в Эстонии, так и в Европе, а также глобально. И этот продукт заслуживает исключения на более длительный срок. Мы не должны позволить уничтожить нашу продукцию в Европе. Поэтому сегодня мы не справляем поминки. Сегодня мы празднуем начало совершенно нового рождения”.
Лаури Карп отметил также, что производство сланцевого масла поддерживает и логистическую отрасль Эстонии, и порты Силламяэ, Таллинна и Палдиски.
Неопределенность высока

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Еще одна важная для нового завода дата - 2034 год. Именно тогда должно истечь комплексное экологическое разрешение для эксплуатации завода. Карп надеется, что его тоже удастся продлить хотя бы до 2040-го. К этому году инвестиции в новый завод могут окупиться - если мировые цены на нефть останутся на достаточно высоком уровне. Но в такой неопределенной ситуации составить четкий бизнес-план затруднительно, признал руководитель Enefit Industry, заметив, что сейчас мир может измениться за один твит.
“Сегодня мы точно не думаем о закрытии, - сказал председатель правления Eesti Energia Андрус Дурейко. - Мы сделаем со своей стороны все возможное, чтобы этот завод мог работать десять и еще больше лет, потому что пока общество потребляет ископаемое топливо, для этого завода также есть место”.
“Нам неразумно заменять топливо, которое можно производить в Эстонии, импортированным”, - добавил он, комментируя недавнее обращение в правительство. По словам Дурейко, из-за кризиса в Ормузском проливе новый завод окупится быстрее, чем было запланировано. Но в целом окупаемость зависит от многих факторов, и заводу нужно проработать хотя бы 10 лет, чтобы оправдать инвестиции и начать приносить доход.
Технология завода Enefit 280 такова, что, помимо сланцевого масла, производится высококалорийный сланцевый газ, который сжигается для получения электричества, как на обычной газовой теплоэлектростанции. Попутное, относительно дешевое тепло, которое при этом образуется, теперь будет использоваться для отопления Нарвы - сейчас начинается строительство теплотрассы от маслозаводов в город длиной около 20 километров.
Лаури Карп ожидает, что годовой выпуск сланцевого масла на новом заводе составит 268 000 тонн.
На производственной площадке у Эстонской электростанции, где расположена также электростанция Аувере, давно работает маслозавод Enefit 140. Позднее рядом был построен завод Enefit 280-1, использующий более продвинутую технологию переработки сланца. И теперь рядом с ним появился завод-близнец - Enefit 280-2. Суммарная максимальная годовая мощность трех заводов Enefit Industry по производству сланцевого масла достигнет 700 тысяч тонн.
Решение об инвестициях в сланцеперерабатывающий завод Enefit 280-2 было принято весной 2020 года, а строительство завода началось в 2021 году. Общий объем инвестиций в Enefit 280-2 составляет более 380 миллионов евро. На заводе будет работать около 150 человек.
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