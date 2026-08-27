Назад «Мы не справляем поминки, мы празднуем рождение»: на фоне неопределенности Enefit Industry открыла новый завод “Нам неразумно заменять топливо, которое можно производить в Эстонии, импортированным”, - заявил председатель правления Eesti Energia Андрус Дурейко на открытии нового сланцеперерабатывающего завода.

Enefit Industry сегодня официально открыла завод Enefit 280-2 в Аувере. Первое сланцевое масло он выдал еще в апреле и выпустил уже 15 тысяч тонн, но сейчас пусконаладочные работы завершены, и завод вышел на полную мощность.

Председатель правления Enefit Industry Лаури Карп сказал, что этот момент означает завершение многолетней инвестиционной программы, и теперь компания сосредоточится на повышении своей конкурентоспособности на мировом рынке.

“Когда мы говорим о том, что наш продукт — это глобальный товар, то мы можем быть уверены, что каждое третье судно, которое заправляется нашим топливом в мире, приходит обратно в Европу. Таким образом, все это не только сланцевая промышленность, это краеугольный камень эстонской промышленности”, - сказал Карп, выступая со сцены на открытии нового завода.

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Еще одна важная для нового завода дата - 2034 год. Именно тогда должно истечь комплексное экологическое разрешение для эксплуатации завода. Карп надеется, что его тоже удастся продлить хотя бы до 2040-го. К этому году инвестиции в новый завод могут окупиться - если мировые цены на нефть останутся на достаточно высоком уровне. Но в такой неопределенной ситуации составить четкий бизнес-план затруднительно, признал руководитель Enefit Industry, заметив, что сейчас мир может измениться за один твит.

“Сегодня мы точно не думаем о закрытии, - сказал председатель правления Eesti Energia Андрус Дурейко. - Мы сделаем со своей стороны все возможное, чтобы этот завод мог работать десять и еще больше лет, потому что пока общество потребляет ископаемое топливо, для этого завода также есть место”.

“Нам неразумно заменять топливо, которое можно производить в Эстонии, импортированным”, - добавил он, комментируя недавнее обращение в правительство. По словам Дурейко, из-за кризиса в Ормузском проливе новый завод окупится быстрее, чем было запланировано. Но в целом окупаемость зависит от многих факторов, и заводу нужно проработать хотя бы 10 лет, чтобы оправдать инвестиции и начать приносить доход.