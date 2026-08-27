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Министерство финансов повысило прогноз экономического роста

Согласно летнему прогнозу Министерства финансов, ВВП Эстонии в этом году вырастет на 2,5%, а долговая нагрузка в условиях сохраняющегося бюджетного дефицита будет увеличиваться значительно быстрее – в среднем почти на 3 процентных пункта в год.
Согласно летнему прогнозу Министерства финансов, ВВП Эстонии в этом году вырастет на 2,5%, а долговая нагрузка в условиях сохраняющегося бюджетного дефицита будет увеличиваться значительно быстрее – в среднем почти на 3 процентных пункта в год.
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