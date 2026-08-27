Министерство финансов повысило прогноз экономического роста
Согласно летнему прогнозу Министерства финансов, ВВП Эстонии в этом году вырастет на 2,5%, а долговая нагрузка в условиях сохраняющегося бюджетного дефицита будет увеличиваться значительно быстрее – в среднем почти на 3 процентных пункта в год.
Готовящаяся к бюджетным переговорам коалиция с нетерпением ждет экономического прогноза, который будет опубликован в четверг, однако предварительные оценки коммерческих банков уже сегодня позволяют представить, какими могут оказаться ближайшие годы.
Перспективы экономики Эстонии улучшаются, а в корпоративном секторе становится заметно оживление, отмечает руководитель отдела корпоративных клиентов SEB Сандер Клаос. По его оценке, более благоприятный экономический фон со временем может побудить пока еще осторожных потребителей активнее тратить деньги.
Один из самых известных частных инвесторов Швеции Арне «Кавасту» Тальвинг, имеющий эстонские корни, считает, что бычий рынок, который продолжается уже почти четыре года, еще далек от завершения. При этом он продал акции Investor AB, которые годами были основой его портфеля, и значительно увеличил вложения в Bure.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.