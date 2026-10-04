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Бывшая топ-менеджер Apollo Kino: новая глава началась раньше, чем планировалось

С одной стороны, такие изменения всегда вызывают сожаление, с другой стороны, у каждого изменения есть свой подходящий момент, считает Маарья Каалеп, бывший топ-менеджер по продажам и маркетингу в Apollo Kino Baltics.
Бывший менеджер по продажам и маркетингу Apollo Kino Baltics Маарья Каалеп предположила, что лучшее время для ухода — на пике карьеры. «Мне кажется, я была именно в таком положении в конце периода Apollo».
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