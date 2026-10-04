Бывшая топ-менеджер Apollo Kino: новая глава началась раньше, чем планировалось
С одной стороны, такие изменения всегда вызывают сожаление, с другой стороны, у каждого изменения есть свой подходящий момент, считает Маарья Каалеп, бывший топ-менеджер по продажам и маркетингу в Apollo Kino Baltics.
Эстонская компания в сфере развлечений и общественного питания Apollo Group планирует привлечь около 50 млн евро и рассчитывает на наиболее динамичный рост в ближайшие годы именно в Финляндии. Об этом рассказал глава концерна Тоомас Тийвель.
Предприниматель Яан Тауг сумел сколотить капитал на убыточном в Эстонии кинобизнесе. В 1930-х его фирма владела сетью залов не только в Таллинне, но и в финском Тампере. Но была у бизнеса и изнанка – на родине Тауга подозревали в поджоге здания на городской земле ради мошенничества со страховкой.
Если компания по управлению активами Avaron считает, что 7% по облигациям Apollo – это ниже ожидаемого уровня, а саму компанию называет чувствительной к изменениям в экономике, то глава Apollo Group Тоомас Тийвель с этим не согласен.
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