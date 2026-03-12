Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,23%311,54
  • OMX Riga0,14%904,48
  • OMX Tallinn−0,03%2 086,27
  • OMX Vilnius−0,25%1 354,18
  • S&P 500−1,34%6 685,19
  • DOW 30−1,43%46 737,66
  • Nasdaq −1,74%22 320,9
  • FTSE 100−0,8%10 270,61
  • Nikkei 225−1,04%54 452,96
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%91,71
  • OMX Baltic−0,23%311,54
  • OMX Riga0,14%904,48
  • OMX Tallinn−0,03%2 086,27
  • OMX Vilnius−0,25%1 354,18
  • S&P 500−1,34%6 685,19
  • DOW 30−1,43%46 737,66
  • Nasdaq −1,74%22 320,9
  • FTSE 100−0,8%10 270,61
  • Nikkei 225−1,04%54 452,96
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%91,71
  • 12.03.26, 17:00

Насколько привлекательны облигации Apollo? Аналитик и руководитель компании разошлись во мнениях

Если компания по управлению активами Avaron считает, что 7% по облигациям Apollo – это ниже ожидаемого уровня, а саму компанию называет чувствительной к изменениям в экономике, то глава Apollo Group Тоомас Тийвель с этим не согласен.
По словам главы Apollo Тоомаса Тийвеля, ставка 7% в контексте местного рынка является привлекательной и справедливой. В то же время компания по управлению активами Avaron в своем анализе ожидала более высокой доходности.
  • По словам главы Apollo Тоомаса Тийвеля, ставка 7% в контексте местного рынка является привлекательной и справедливой. В то же время компания по управлению активами Avaron в своем анализе ожидала более высокой доходности.
  • Foto: Andras Kralla
«На балтийском рынке, насколько мне известно, очень мало эмитентов, у которых отсутствуют иные внешние финансовые обязательства и чьей основной обязанностью являются процентные выплаты по облигациям. Поэтому мы считаем ставку 7% в контексте местного рынка привлекательной и справедливо оцененной для инвесторов», – пояснил Тийвель.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 11.03.26, 13:50
Ключевые лица Apollo инвестируют в облигации компании сотни тысяч евро
В ходе текущей эмиссии облигаций Apollo Group ключевые лица концерна подписались на облигации компании на сумму 237 000 евро.
Биржа
  • 10.03.26, 14:10
Часть привлеченных Apollo средств пойдет на погашение кредита Swedbank
Из облигационной эмиссии Apollo Group объемом до 70 млн евро до 25 млн евро будет направлено на погашение займа собственника MM Grupp перед Swedbank, сообщил глава Apollo Group Тоомас Тийвель, отвечая на вопросы инвесторов.
Новости
  • 06.03.26, 13:06
Apollo Group Маргуса Линнамяэ направит 30 млн евро в Финляндию
Компания Apollo Group, работающая в сфере развлечений и ресторанного бизнеса и недавно представившая облигационную программу, планирует направить 30 млн евро на финский рынок, чтобы утроить количество своих заведений в стране.
  • KM
Content Marketing
  • 16.02.26, 09:16
Как программа поддержки малонаселенных районов с помощью Aquaphor поможет привести воду в порядок
Для многих семей в сельских районах Эстонии качество питьевой воды вовсе не является чем‑то само собой разумеющимся. Желтоватый оттенок водопроводной воды, запах железа, накипь в бытовой технике или просто неприятный вкус – проблемы встречаются гораздо чаще, чем можно было бы подумать.

Самые читаемые

1
Новости
  • 10.03.26, 19:02
Производитель взрывчатых веществ из Ида-Вирумаа платит руководителю более 20 000 евро в месяц
2
Новости
  • 10.03.26, 18:02
Старый противник протянул Гроссу руку помощи
3
Эпицентр
  • 11.03.26, 06:00
«Я буду бороться до конца». Визит к врачу обернулся для пациента долгом в 750 евро за мнимые услуги
Добавлен комментарий Julianus Inkasso OÜ
4
Mнения
  • 10.03.26, 16:54
Меэлис Мандель: извините, продавцы топлива, но на вашем месте я бы сейчас быстро снизил цены
5
Новости
  • 11.03.26, 08:25
Обанкротившийся Eesti Areng требует от своего аудитора 2 миллиона евро
6
Новости
  • 09.03.26, 11:02
Разочарованный своей добычей охотник за долгами подал в суд на Coop и требует миллион

Последние новости

Биржа
  • 12.03.26, 17:00
Насколько привлекательны облигации Apollo? Аналитик и руководитель компании разошлись во мнениях
Новости
  • 12.03.26, 16:07
Схема обхода санкций на 25 млн евро: суд арестовал гражданку Эстонии
Новости
  • 12.03.26, 14:32
Государство выставляет Teede Tehnokeskus на продажу
Новости
  • 12.03.26, 13:57
Руководитель Standard уходит до окончания срока полномочий: «Сил больше нет»
Новости
  • 12.03.26, 13:03
Запланированное на май повышение акцизов отменяется
Новости
  • 12.03.26, 12:39
Норвежская семейная компания приобрела пятую часть MyFitness
Новости
  • 12.03.26, 11:52
Суд объявил о банкротстве завода E-Piim
Новости
  • 12.03.26, 10:43
Забастовка Lufthansa затронет и рейсы из Таллинна

Сейчас в фокусе

Пациент Confido отказался от дополнительного обследования, но на него посыпались счета.
Эпицентр
  • 11.03.26, 06:00
«Я буду бороться до конца». Визит к врачу обернулся для пациента долгом в 750 евро за мнимые услуги
Добавлен комментарий Julianus Inkasso OÜ
Предприниматель Олег Гросс признался, что ему тут же захотелось перекреститься.
Новости
  • 10.03.26, 18:02
Старый противник протянул Гроссу руку помощи
Около тысячи человек требуют вернуть свои деньги у КСО, которое привлекало вкладчиков высокими процентами, а затем обанкротилось.
Новости
  • 11.03.26, 08:25
Обанкротившийся Eesti Areng требует от своего аудитора 2 миллиона евро
Производитель взрывчатых веществ Orica, работающий в деревне Мустанина в Ида-Вирумаа, придерживается политики выпускать продукцию исключительно гражданского назначения, а не для военных целей.
Новости
  • 10.03.26, 19:02
Производитель взрывчатых веществ из Ида-Вирумаа платит руководителю более 20 000 евро в месяц
Находящееся в глубоком кризисе Тартуское кредитно-сберегательное общество движется к банкротству.
Новости
  • 11.03.26, 14:33
Главный юрист Тартуского КСО подал заявление о банкротстве. «Безусловно, вкладчики потеряют деньги»
Основатель и гендиректор HEVI Optronics Кристьян Тиймус в 2012 году также запустил другой успешный проект оборонной отрасли – Threod Systems.
Новости
  • 11.03.26, 12:59
Немецкий «единорог» покупает контрольный пакет в эстонской оборонной компании
Финансовый директор Coop Pank Пааво Труу.
Биржа
  • 11.03.26, 10:49
Coop Pank готовит новую эмиссию облигаций, прибыль банка выросла
Многоквартирный дом, реализованный девелопером недвижимости Пеэтером Раагом, строительство которого помог профинансировать Omega Laen.
  • KM
Content Marketing
  • 16.02.26, 09:11
Девелопер нашел финансового партнера, с которым уже дошел до четвертого проекта

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026