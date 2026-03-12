Насколько привлекательны облигации Apollo? Аналитик и руководитель компании разошлись во мнениях
Если компания по управлению активами Avaron считает, что 7% по облигациям Apollo – это ниже ожидаемого уровня, а саму компанию называет чувствительной к изменениям в экономике, то глава Apollo Group Тоомас Тийвель с этим не согласен.
По словам главы Apollo Тоомаса Тийвеля, ставка 7% в контексте местного рынка является привлекательной и справедливой. В то же время компания по управлению активами Avaron в своем анализе ожидала более высокой доходности.
Foto: Andras Kralla
«На балтийском рынке, насколько мне известно, очень мало эмитентов, у которых отсутствуют иные внешние финансовые обязательства и чьей основной обязанностью являются процентные выплаты по облигациям. Поэтому мы считаем ставку 7% в контексте местного рынка привлекательной и справедливо оцененной для инвесторов», – пояснил Тийвель.
Из облигационной эмиссии Apollo Group объемом до 70 млн евро до 25 млн евро будет направлено на погашение займа собственника MM Grupp перед Swedbank, сообщил глава Apollo Group Тоомас Тийвель, отвечая на вопросы инвесторов.
Компания Apollo Group, работающая в сфере развлечений и ресторанного бизнеса и недавно представившая облигационную программу, планирует направить 30 млн евро на финский рынок, чтобы утроить количество своих заведений в стране.
