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Nordecon заключил в Тарту строительный договор на 5,6 млн евро

Дочерняя компания Nordecon Embach Ehitus заключила с Эстонским университетом естественных наук договор на 5,6 млн евро на проектирование и реконструкцию двух корпусов учебного здания в Тарту.
В первом полугодии этого года выручка Nordecon выросла более чем на 30%. Председатель правления компании Марет Тамбек (на фото) тогда сообщила Äripäev, что росту способствовал солидный портфель заказов.
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