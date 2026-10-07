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Estiko достроила крупнейший на юге Эстонии солнечный парк: «Солнце светит – денежки текут»

«Конечно, я рад: солнце светит, денежки текут», – сказал тартуский предприниматель Нейнар Сели. Компания, входящая в его концерн Estiko, потратила восемь лет на постройку солнечного парка под Тарту на территории старого военного аэродрома.
Крупный предприниматель из Южной Эстонии Нейнар Сели занимается также метанием молота – это можно было увидеть и на открытии солнечного парка.
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