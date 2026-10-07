Estiko достроила крупнейший на юге Эстонии солнечный парк: «Солнце светит – денежки текут»
«Конечно, я рад: солнце светит, денежки текут», – сказал тартуский предприниматель Нейнар Сели. Компания, входящая в его концерн Estiko, потратила восемь лет на постройку солнечного парка под Тарту на территории старого военного аэродрома.
В Хюйру под Таллинном в солнечный день тени от черных решетчатых ворот высотой в несколько метров ложатся полосами на асфальт. На воротах размещены предупреждения о видеонаблюдении и вооруженной охране, а за ними скрывается мир, совершенно не похожий на привычную повседневность. Здесь находится дата-центр Greenergy.
Несмотря на настроения в обществе и вызывающие ужас заголовки в прессе, электричество в Эстонии сегодня недорогое. Это подтверждает статистика, пишет руководитель энергетической компании Ignitis Eesti Тимo Татар.
Майкол ездил на Ferrari и Lamborghini, но, если нужно выбрать автомобиль, на котором действительно хочется ездить каждый день, он предпочел бы Chevrolet Corvette C8. «Он выглядит, как суперкар, и на нем действительно можно ездить», — такими словами Майкол представляет новую жемчужину своей коллекции.