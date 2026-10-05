Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,18%320,25
  • OMX Riga−0,27%968,83
  • OMX Tallinn0,3%2 236,49
  • OMX Vilnius−0,16%1 508,67
  • S&P 5000,73%7 722,72
  • DOW 300,49%51 176,96
  • Nasdaq 1,19%27 190,86
  • FTSE 1000,05%10 466,72
  • Nikkei 2252,4%69 946,86
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%94,33
  • OMX Baltic0,18%320,25
  • OMX Riga−0,27%968,83
  • OMX Tallinn0,3%2 236,49
  • OMX Vilnius−0,16%1 508,67
  • S&P 5000,73%7 722,72
  • DOW 300,49%51 176,96
  • Nasdaq 1,19%27 190,86
  • FTSE 1000,05%10 466,72
  • Nikkei 2252,4%69 946,86
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%94,33

В августе рост промышленного производства обеспечила энергетика

В августе 2026 года промышленные предприятия произвели в постоянных ценах на 4,5% больше продукции, чем годом ранее, при этом наибольший вклад в рост внесла энергетика, сообщил Департамент статистики.
Ветропарк Enefit Green.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 02.10.26, 14:53
«К лету мы инвестируем 1,2 млрд». Крупная сделка с дата-центром открывает дорогу энергопаркам Sunly
Компания Sunly, недавно объявившая о поиске партнера для инвестиций в дата-центры в Эстонии, рассчитывает с помощью новых крупных потребителей быстро достроить энергопарки общей мощностью около 1 ГВт. Следующим крупным шагом станет привлечение нового акционерного капитала.
Новости
  • 30.09.26, 08:17
Романтический день на VKG: новая шахта стоимостью 75 миллионов должна проработать 30 лет
Viru Keemia Grupp торжественно открыла шахту Уус-Кивиыли, где намерена производить сланцевое масло в течение следующих 30 лет, хотя европейская климатическая политика не обещает столь длительного срока работы.
Mнения
  • 23.09.26, 18:00
Энергетик Игорь Крупенский: где та тепловая энергия, которая у нас уже есть?
Энергетическая система Эстонии невероятно быстро пережила несколько скачков в развитии. Современный инженер должен видеть всю «шахматную доску», сказал специалист по теплоэнергетике Игорь Крупенский на торжественном собрании по случаю 108-й годовщины TalTech. Мы публикуем его речь в адаптированном для рубрики мнений формате.
Новости
  • 23.09.26, 06:00
Сланец, порт, торговый центр: на чем зарабатывают в Ида-Вирумаа эстонские миллионеры
В свежем ТОПе самых богатых людей Эстонии 2026 ДВ нашли более двух десятков человек, чьи состояния тесно связаны с работающими в Ида-Вирумаа предприятиями. Впрочем, таких компаний, позволяющих владельцам стать миллионерами, в регионе немного.
  • KM
Content Marketing
  • 24.09.26, 16:22
Предприниматель сменил мечту о суперкарах на Corvette: «В нем все как надо»
Майкол ездил на Ferrari и Lamborghini, но, если нужно выбрать автомобиль, на котором действительно хочется ездить каждый день, он предпочел бы Chevrolet Corvette C8. «Он выглядит, как суперкар, и на нем действительно можно ездить», — такими словами Майкол представляет новую жемчужину своей коллекции.

Самые читаемые

1
Новости
  • 03.10.26, 12:23
Компания из Эстонии, направившая на верфь в Турку более 200 рабочих, за короткое время дважды сменила владельца
2
Новости
  • 02.10.26, 19:33
Правительство повышает акцизы на дизель и бензин
3
Новости
  • 02.10.26, 08:51
Selver закроет единственный магазин в уезде раньше запланированного и сократит работников
4
Новости
  • 02.10.26, 15:31
От сыра до товаров для дома: проработавший почти 25 лет магазин E-Piim закрывается
5
Новости
  • 02.10.26, 19:17
Крупнейший продавец бумаги в Эстонии может объединиться с конкурентом
6
Новости
  • 02.10.26, 19:05
BLRT Grupp открыла литейный завод в Кохила, строительство которого обошлось в 14 миллионов евро

Последние новости

Новости
  • 05.10.26, 08:54
160 сотрудников погрязшей в долгах компании сидят дома в неизвестности. «Уже совсем не до смеха»
Биржа
  • 05.10.26, 08:01
Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
Эпицентр
  • 05.10.26, 06:00
Опасный груз: токсичные химикаты просачивались в Италию из России через Эстонию
Новости
  • 04.10.26, 15:43
Palmako приобрела литовскую компанию с оборотом в 12 миллионов
Новости
  • 04.10.26, 15:16
Бывшая топ-менеджер Apollo Cinema: новая глава началась раньше, чем планировалось
Новости
  • 04.10.26, 13:21
В Италии раскрыта крупная схема с использованием 60 000 польских номерных знаков
Новости
  • 04.10.26, 12:59
Мерц прибыл в Киев, несмотря на предупреждения России. «От исхода войны зависит и безопасность Германии»
Новости
  • 04.10.26, 12:47
26-летний швед строит глобального ИИ-гиганта: «Интерес инвесторов велик»

Сейчас в фокусе

Макс Юнестранд в худи Legora в штаб-квартире компании площадью 4000 квадратных метров неподалеку от железнодорожного вокзала Стокгольма .
Новости
  • 04.10.26, 12:47
26-летний швед строит глобального ИИ-гиганта: «Интерес инвесторов велик»
Бывший менеджер по продажам и маркетингу Apollo Kino Baltics Маарья Каалеп предположила, что лучшее время для ухода — на пике карьеры. «Мне кажется, я была именно в таком положении в конце периода Apollo».
Новости
  • 04.10.26, 15:16
Бывшая топ-менеджер Apollo Cinema: новая глава началась раньше, чем планировалось
Финские СМИ писали, что эстонская компания по аренде рабочей силы Hodes OÜ направляла украинцев и работников других национальностей как на верфь Meyer Turku, так и на строительство дата-центра Google в Хамине.
Новости
  • 03.10.26, 12:23
Компания из Эстонии, направившая на верфь в Турку более 200 рабочих, за короткое время дважды сменила владельца
Польские номера помогли уклониться от уплаты налогов и штрафов в Италии.
Новости
  • 04.10.26, 13:21
В Италии раскрыта крупная схема с использованием 60 000 польских номерных знаков
Производственное предприятие Palmako в Пылтсамаа. Литовская сделка является частью стратегии роста Palmako.
Новости
  • 04.10.26, 15:43
Palmako приобрела литовскую компанию с оборотом в 12 миллионов
Лесопильный завод и завод CLT Stora Enso в Швеции.
Новости
  • 03.10.26, 14:41
Stora Enso закрывает завод в Швеции, проработавший всего семь лет
Офис и склад компании Antalis в технопарке Тянассильма под Таллинном, 2015 год.
Новости
  • 02.10.26, 19:17
Крупнейший продавец бумаги в Эстонии может объединиться с конкурентом
Созданный Александером Остервальдером Business Model Canvas — один из самых известных в мире инструментов бизнес-стратегии. 5 ноября идеи Остервальдера можно будет услышать на Telia Digital Hub.
  • KM
Content Marketing
  • 12.08.26, 12:02
Основным докладчиком Telia Digital Hub станет швейцарский создатель инновационных бизнес-моделей Александр Остервальдер

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026