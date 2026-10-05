В августе рост промышленного производства обеспечила энергетика

Компания Sunly, недавно объявившая о поиске партнера для инвестиций в дата-центры в Эстонии, рассчитывает с помощью новых крупных потребителей быстро достроить энергопарки общей мощностью около 1 ГВт. Следующим крупным шагом станет привлечение нового акционерного капитала.
Viru Keemia Grupp торжественно открыла шахту Уус-Кивиыли, где намерена производить сланцевое масло в течение следующих 30 лет, хотя европейская климатическая политика не обещает столь длительного срока работы.
Энергетическая система Эстонии невероятно быстро пережила несколько скачков в развитии. Современный инженер должен видеть всю «шахматную доску», сказал специалист по теплоэнергетике Игорь Крупенский на торжественном собрании по случаю 108-й годовщины TalTech. Мы публикуем его речь в адаптированном для рубрики мнений формате.
В свежем ТОПе самых богатых людей Эстонии 2026 ДВ нашли более двух десятков человек, чьи состояния тесно связаны с работающими в Ида-Вирумаа предприятиями. Впрочем, таких компаний, позволяющих владельцам стать миллионерами, в регионе немного.
Майкол ездил на Ferrari и Lamborghini, но, если нужно выбрать автомобиль, на котором действительно хочется ездить каждый день, он предпочел бы Chevrolet Corvette C8. «Он выглядит, как суперкар, и на нем действительно можно ездить», — такими словами Майкол представляет новую жемчужину своей коллекции.