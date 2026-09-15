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Тимо Татар: электричество в Эстонии недорогое

Несмотря на настроения в обществе и вызывающие ужас заголовки в прессе, электричество в Эстонии сегодня недорогое. Это подтверждает статистика, пишет руководитель энергетической компании Ignitis Eesti Тимo Татар.
«Транспорт, отопление и промышленность шаг за шагом переходят на электричество, поскольку это более эффективное, чистое и дешевое решение. Уже сегодня наиболее дешевое отопление дома в большинстве случаев обеспечивает тепловой насос, а самый дешевый километр пробега – электромобиль», – пишет руководитель Ignitis Eesti Тимо Татар.
Высокая цена на электричество – одна из наиболее устойчивых тем общественной дискуссии в Эстонии. Каждый скачок цен становится заголовком, каждый час пик – отдельной новостью. Чем драматичнее, тем лучше.
Несомненно, это принесет клики. Но на сегодняшний день с этим явно переборщили, и картина, которую получает читатель, мрачнее реальности. Это превратилось в очередную тему коллективного самобичевания, в результате чего мы поверили навязываемой нам ежедневной мантре о дорогом электричестве, которую цифры никак не подтверждают.

Это недорого

Начнем с факта, о котором редко приходится слышать: электричество в Эстонии недорогое. По рыночной цене на электроэнергию в текущем году мы относимся к числу стран с наиболее низкими ценами по сравнению с другими европейскими государствами. Средняя биржевая цена на электроэнергию была ниже, чем у нас, лишь на Пиренейском полуострове, во Франции, Финляндии, Швеции и в некоторых северных ценовых регионах Норвегии.
В прошлом году наша позиция в этом рейтинге была такой же. Даже с учетом всех сопутствующих расходов конечная цена для потребителя электроэнергии в Эстонии значительно ниже среднего уровня по европейским странам.
В относительном выражении электроэнергия для большинства потребителей сегодня также дешевле, чем примерно десять лет назад. Когда в 2013 году рынок электроэнергии полностью открылся, средняя месячная зарплата до вычета налогов составляла 949 евро. Сегодня она превышает 2200 евро, то есть выросла более чем вдвое. При этом конечная цена электроэнергии не увеличилась вдвое.
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