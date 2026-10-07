Завод в Нарве снова загорелся: спасателям понадобилось более 20 огнетушителей

Говорить о полной ликвидации пожара пока рано, так как образовавшиеся в результате горения остатки могут тлеть в течение нескольких дней.

В операции участвовали спасательные команды из Нарвы, Нарва-Йыэсуу, Силламяэ и Йыхви.

На предприятии уже происходил пожар с титановым сырьем

Это не первый пожар на MAST Europe, связанный с титановым сырьем. Предыдущий крупный пожар на предприятии произошел в мае 2024 года.

Тогда на MAST Europe загорелась привезенная из Германии титановая стружка. Огонь уничтожил около четырех тонн титана и электрический погрузчик, повредил обшивку здания и трубопровод. Завод работу не останавливал, одного сотрудника доставили в больницу на обследование.

После пожара руководитель предприятия Сергей Махов признавал, что сотрудники начали тушение с опозданием и первоначально действовали не по инструкции. Возможной причиной возгорания он называл случайную искру. После происшествия руководство обещало провести дополнительное обучение персонала.