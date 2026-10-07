Завод в Нарве снова загорелся: спасателям понадобилось более 20 огнетушителей
Вечером 6 октября на металлургическом предприятии MAST Europe в Нарве вспыхнул пожар – загорелась титановая пыль. Во время пожара были слышны взрывы, а спасатели не могли использовать воду для тушения из-за особенностей горевшего материала.
Предыдущий крупный пожар на предприятии MAST Europe в Нарве произошел в мае 2024 года.
Foto: Николай Андреев
Сообщение о пожаре поступило в Центр тревоги в 21:19, сообщил Спасательный департамент.
Прибывшие на место спасатели установили, что в здании горит титановая пыль. В целях безопасности там перекрыли газ. Чтобы не допустить распространения огня, спасатели использовали более 20 огнетушителей, поскольку тушить горевший материал водой нельзя.
Большая часть металлической пыли горела под потолком, расплавлялась и падала вниз. К 22:16 распространение огня удалось остановить. При последующей проверке спасатели выяснили, что материал под потолком либо уже погас, либо полностью выгорел.
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Говорить о полной ликвидации пожара пока рано, так как образовавшиеся в результате горения остатки могут тлеть в течение нескольких дней.
В операции участвовали спасательные команды из Нарвы, Нарва-Йыэсуу, Силламяэ и Йыхви.
На предприятии уже происходил пожар с титановым сырьем
Это не первый пожар на MAST Europe, связанный с титановым сырьем. Предыдущий крупный пожар на предприятии произошел в мае 2024 года.
Тогда на MAST Europe загорелась привезенная из Германии титановая стружка. Огонь уничтожил около четырех тонн титана и электрический погрузчик, повредил обшивку здания и трубопровод. Завод работу не останавливал, одного сотрудника доставили в больницу на обследование.
После пожара руководитель предприятия Сергей Махов признавал, что сотрудники начали тушение с опозданием и первоначально действовали не по инструкции. Возможной причиной возгорания он называл случайную искру. После происшествия руководство обещало провести дополнительное обучение персонала.