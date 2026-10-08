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Французская компания вложит 10 млрд евро в строительство дата-центра в Финляндии

Французская компания Sesterce планирует инвестировать 10 млрд евро в строительство крупного дата-центра в финском городе Ямся. На объекте разместят суперкомпьютеры для работы с искусственным интеллектом.
Для работы оборудования потребуется электрическая мощность 200 мегаватт.
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