Французская компания вложит 10 млрд евро в строительство дата-центра в Финляндии
Французская компания Sesterce планирует инвестировать 10 млрд евро в строительство крупного дата-центра в финском городе Ямся. На объекте разместят суперкомпьютеры для работы с искусственным интеллектом.
Быстрое развитие искусственного интеллекта и строительство центров обработки данных создают большую нагрузку на энергосети и грозят ростом счетов жителей Эстонии за электричество. Планирует ли государство защищать местных потребителей от роста расходов и что предлагают специалисты?
Финское надзорное ведомство приостановило подготовительные работы по крупным проектам дата-центров Google в Мухосе и Каяани. «При необходимости процедуру можно ужесточить угрозой штрафа», – говорится в сообщении ведомства.
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