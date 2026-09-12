Эксперт: бум дата-центров в Финляндии отразится на ценах на электроэнергию в Эстонии

Чтобы снизить риски, связанные со строительством дата-центров, уже с самого начала необходимо понимать, как именно они будут использоваться, пишет профессор TalTech и советник Министерства климата по вопросам энергетики Эйнари Кисель.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.