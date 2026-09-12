Эксперт: бум дата-центров в Финляндии отразится на ценах на электроэнергию в Эстонии

Финляндия изменила налоговую ставку

Чтобы снизить риски, связанные со строительством дата-центров, уже с самого начала необходимо понимать, как именно они будут использоваться, пишет профессор TalTech и советник Министерства климата по вопросам энергетики Эйнари Кисель.