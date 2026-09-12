Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,37%315,61
  • OMX Riga−0,45%963,25
  • OMX Tallinn−0,39%2 192,72
  • OMX Vilnius−0,36%1 483,09
  • S&P 5000,86%7 656,98
  • DOW 300,98%52 573,29
  • Nasdaq 0,96%26 333,04
  • FTSE 1000,39%10 650,44
  • Nikkei 225−1,93%64 011,34
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%97,8
  • OMX Baltic−0,37%315,61
  • OMX Riga−0,45%963,25
  • OMX Tallinn−0,39%2 192,72
  • OMX Vilnius−0,36%1 483,09
  • S&P 5000,86%7 656,98
  • DOW 300,98%52 573,29
  • Nasdaq 0,96%26 333,04
  • FTSE 1000,39%10 650,44
  • Nikkei 225−1,93%64 011,34
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%97,8

Эксперт: бум дата-центров в Финляндии отразится на ценах на электроэнергию в Эстонии

Партнер Baltic Energy Partners Марко Алликсон считает, что для повышения устойчивости энергорынка Эстонии следует ориентироваться на финский опыт и рассмотреть стратегическое привлечение дата‑центров.
Говоря о влиянии строительства дата-центров Google в Финляндии, Алликсон отметил, что, согласно долгосрочным прогнозам, уже в начале 2030-х годов страна может оказаться среди регионов с наиболее высокими ценами на электроэнергию.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 09.09.26, 14:37
Google инвестирует 13 млрд евро в цифровую инфраструктуру Финляндии
Google инвестирует в цифровую инфраструктуру Финляндии 13 млрд евро в течение следующих двух лет. Это крупнейшая иностранная инвестиция в истории Финляндии.
Mнения
  • 13.08.26, 10:59
Эйнари Кисель: при строительстве дата-центров Эстония должна избежать ошибок других стран
Финляндия изменила налоговую ставку
Чтобы снизить риски, связанные со строительством дата-центров, уже с самого начала необходимо понимать, как именно они будут использоваться, пишет профессор TalTech и советник Министерства климата по вопросам энергетики Эйнари Кисель.
Биржа
  • 10.09.26, 15:05
Миллиарды Google разогнали акции финских строителей
Инвестиционный план Google на 13 млрд евро по развитию центров обработки данных в Финляндии вызвал резкий рост акций строительных компаний на Хельсинкской бирже.
Новости
  • 31.08.26, 14:23
Строящаяся в Эстонии ИИ-фабрика привлекает внимание новых инвесторов. «Кое-что уже на подходе»
Решение компании Nebius инвестировать в Эстонию может в ближайшее время привести к новым подобным новостям, рассказал основатель Tensor Estate, объединяющей инвесторов ИИ-фабрики, Мартин Сало.
  • KM
Content Marketing
  • 12.08.26, 12:02
Основным докладчиком Telia Digital Hub станет швейцарский создатель инновационных бизнес-моделей Александр Остервальдер
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.

Самые читаемые

1
Новости
  • 10.09.26, 10:36
Что привело к продаже Prisma? Финдиректор компании рассказывает об ошибках ценообразования и бардаке в учете
2
Эпицентр
  • 11.09.26, 06:00
Междоусобная панорама: у Kalevi Panorama новый владелец и старые суды
3
Новости
  • 10.09.26, 06:00
Сломать и построить: что появится в старых кварталах Таллинна?
4
Новости
  • 09.09.26, 06:00
Завод под Нарвой пока нельзя строить: проектировщик просит ускорить бюрократический процесс
5
Новости
  • 11.09.26, 11:34
Миллион за вход: как два предпринимателя запускают в Эстонии ИИ-фабрику за миллиард евро
6
Инвестор Тоомас
  • 09.09.26, 16:05
Инвестор Тоомас: скрепя сердце выставляю акции Artea на продажу

Последние новости

Новости
  • 12.09.26, 13:52
Миллион непроданных китайских электромобилей нервирует мировой авторынок
Новости
  • 12.09.26, 13:08
Возвращение генерала Херема во власть привело к первой жертве. «Полезен ли он для демократии? Сомневаюсь»
Новости
  • 12.09.26, 11:56
Суд отклонил иск портовой компании Хяэлей к Elering
Новости
  • 12.09.26, 10:56
Эксперт: бум дата-центров в Финляндии отразится на ценах на электроэнергию в Эстонии
Новости
  • 11.09.26, 19:37
Стали известны причины увольнения канцлера Кууска
Новости
  • 11.09.26, 19:17
Бар Möku переезжает на реку Эмайыги. Предыдущий бар уходит оттуда с долгами
Новости
  • 11.09.26, 17:25
Российские власти объявили журналистку ДВ иностранным агентом
Новости
  • 11.09.26, 16:40
Суд объявил банкротом бывшего мэра Таллинна

Сейчас в фокусе

Торжество по поводу сдачи ЖК Kalevi Panorama, 2020 год.
Эпицентр
  • 11.09.26, 06:00
Междоусобная панорама: у Kalevi Panorama новый владелец и старые суды
За скромной вывеской в Тарту скрывалась сеть финансовых связей, последствия распада которых теперь выходят наружу.
Новости
  • 11.09.26, 07:00
Банкротство Тартуского КСО вскрыло запутанную схему с облигациями дочерней фирмы
Таавет Хинрикус вместе со своей инвестиционной командой получил солидную доходность от нескольких вложений в искусственный интеллект, но инвестировал, например, и в недвижимость, и всемирно известный баскетбольный клуб.
Новости
  • 11.09.26, 08:27
Таавет Хинрикус: когда я вложился в Anthropic, это был еще инопланетный научный проект
Новый миллиардный проект, связанный с предпринимателем в сфере недвижимости Мико-Ове Нийнемяэ (слева), поднимает минимальную планку инвестиций выше миллиона евро. Центр обработки данных Greenergy Data Centers в Хюйру расположен на самом защищенном в Эстонии объекте недвижимости, находящемся в частной собственности. Справа на фото – сооснователь Tensor Aurora Мартин Сало.
Новости
  • 11.09.26, 11:34
Миллион за вход: как два предпринимателя запускают в Эстонии ИИ-фабрику за миллиард евро
Цену мне пришлось опустить пониже, но в итоге мне удалось продать акции.
Инвестор Тоомас
  • 10.09.26, 17:52
Сделано! Artea Bank удалось распродать за 33 сделки
Комментарий Инвестора Тоомаса
Новости
  • 10.09.26, 10:36
Что привело к продаже Prisma? Финдиректор компании рассказывает об ошибках ценообразования и бардаке в учете
Бывший глава Tallink Пааво Ныгене станет директором президентской канцелярии.
Новости
  • 11.09.26, 13:43
Пааво Ныгене возглавит канцелярию президента Юлле Мадизе
По словам основателя Autoportaal.ee, предпринимателя Андо Раху, главное отличие портала от традиционных площадок объявлений заключается в возможности использовать гибкие решения для финансирования покупки.
  • KM
Content Marketing
  • 01.09.26, 10:20
Универсального места для поиска автомобиля больше нет: как меняется автомобильный рынок Эстонии

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026