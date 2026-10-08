Назад Эстонская православная церковь и Пюхтицкий монастырь обратились в ЕСПЧ Эстонская православная христианская церковь (ЭПХЦ) и Пюхтицкий монастырь подали жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), оспаривая требования, связанные с поправками к Закону о церквях и приходах.

Как пишет rus.err.ee , 8 октября адвокатское бюро Boutique Legal, представляющее интересы религиозных организаций, сообщило, что церковь и монастырь должны привести свою деятельность и документы в соответствие с законом до 28 декабря. В противном случае министр внутренних дел намерен обратиться в суд с требованием о принудительном прекращении их деятельности.

По словам присяжного адвоката Артура Князева, требования государства затрагивают не только административные вопросы, но и религиозную идентичность верующих. Он считает, что изменения церковных правил, которых требует государство, несовместимы с сохранением православной идентичности.

Адвокат Стивен-Христо Эвестус напомнил, что 8 июня Государственный суд признал поправки соответствующими Конституции, истолковав запрещенные связи с РПЦ как административные, а не религиозные. Однако представители ЭПХЦ утверждают, что на практике МВД требует прекращения не только административных, но и религиозных связей с РПЦ.