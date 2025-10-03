Алар Карис обратился в Госсуд по поводу Закона о церквях и приходах

Президент Алар Карис направил в Государственный суд закон о внесении изменений в Закон о церквях и приходах и ходатайствует о признании его противоречащим Конституции ЭР.
- Президент Эстонии Алар Карис.
- Foto: Liis Treimann
По оценке президента, закон по-прежнему противоречит статьям 40, 48 и 11 Конституции и непропорционально ограничивает свободу объединений и вероисповедания, передает rus.err.ee.
«В случае угрозы предполагается запретить религиозным объединениям не только административные и экономические, но также доктринальные связи с иностранным лицом. Такой широкий и нечеткий запрет не является необходимым. Законодатель достиг бы своих целей и в том случае, если бы запрет был более ясным и эстонские религиозные объединения были обязаны разрывать только такие внешние связи, которые более конкретно связаны с угрозой», – сказал Карис.
По его словам, достаточно было бы запрета на административные и экономические связи, вмешиваться в учение не требуется.
«Если текст закона является неясным, многозначным и неоправданно широко толкуемым, то вместо решения проблем он может, напротив, их прибавить. В данном случае риски для безопасности могут не уменьшиться, а возрасти, то есть дать результат, противоположный ожидаемому: испытаний станет не меньше, а больше», – подчеркнул глава государства.
