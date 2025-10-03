Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,01%292,04
  • OMX Riga0,11%908,11
  • OMX Tallinn0,21%1 950,73
  • OMX Vilnius0,01%1 243,73
  • S&P 5000,37%6 739,9
  • DOW 300,55%46 773,32
  • Nasdaq 0,34%22 921,34
  • FTSE 1000,48%9 473,22
  • Nikkei 2251,85%45 769,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%96,6
  • OMX Baltic0,01%292,04
  • OMX Riga0,11%908,11
  • OMX Tallinn0,21%1 950,73
  • OMX Vilnius0,01%1 243,73
  • S&P 5000,37%6 739,9
  • DOW 300,55%46 773,32
  • Nasdaq 0,34%22 921,34
  • FTSE 1000,48%9 473,22
  • Nikkei 2251,85%45 769,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%96,6
  • 03.10.25, 16:45

Алар Карис обратился в Госсуд по поводу Закона о церквях и приходах

Президент Алар Карис направил в Государственный суд закон о внесении изменений в Закон о церквях и приходах и ходатайствует о признании его противоречащим Конституции ЭР.
Президент Эстонии Алар Карис.
  • Президент Эстонии Алар Карис.
  • Foto: Liis Treimann
По оценке президента, закон по-прежнему противоречит статьям 40, 48 и 11 Конституции и непропорционально ограничивает свободу объединений и вероисповедания, передает rus.err.ee.
«В случае угрозы предполагается запретить религиозным объединениям не только административные и экономические, но также доктринальные связи с иностранным лицом. Такой широкий и нечеткий запрет не является необходимым. Законодатель достиг бы своих целей и в том случае, если бы запрет был более ясным и эстонские религиозные объединения были обязаны разрывать только такие внешние связи, которые более конкретно связаны с угрозой», – сказал Карис.
По его словам, достаточно было бы запрета на административные и экономические связи, вмешиваться в учение не требуется.

Статья продолжается после рекламы

«Если текст закона является неясным, многозначным и неоправданно широко толкуемым, то вместо решения проблем он может, напротив, их прибавить. В данном случае риски для безопасности могут не уменьшиться, а возрасти, то есть дать результат, противоположный ожидаемому: испытаний станет не меньше, а больше», – подчеркнул глава государства.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 08.09.25, 18:50
Комиссия намерена повторно принять Закон о церквях и приходах в неизменном виде
Правовая комиссия Рийгикогу в понедельник, 8 сентября, сделала предложение направить Закон о церквях и приходах, который в начале лета не был провозглашен президентом, в большой зал парламента для повторного принятия в неизменном виде.
Новости
  • 03.07.25, 17:06
Президент не провозгласил поправки к Закону о церквях и приходах и притормозил инициативу RAB
Президент Алар Карис отказался провозглашать поправки к Закону о церквях и приходах, а также инициированные Бюро по предотвращению отмывания денег (RAB) изменения в Закон о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма и Закон о международных санкциях.
Mнения
  • 10.05.25, 12:26
Епископ: у конфликта вокруг ЭХПЦ нет ни легкого, ни по-настоящему хорошего решения
Вопрос подчинения церкви Москве – это конфликт ценностей
Церковь, лидеры которой оправдывают и благословляют агрессивную войну и завоевания, должна быть в состоянии взглянуть в зеркало, поставленное перед ней Евангелием, и сделать это без принуждения со стороны государства, пишет епископ Южно-Эстонской епархии EELK Марко Тиитус.
  • KM
Content Marketing
  • 15.09.25, 13:19
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ
27 сентября в Таллинне состоится закрытая встреча с представителями одного из крупнейших девелоперов Ближнего Востока — компании DAMAC Properties.

Самые читаемые

1
Новости
  • 30.09.25, 06:00
Аналитик Банка Эстонии о решении правительства: нам грозит большое повышение цен
2
Новости
  • 02.10.25, 16:14
Baltika обанкротилась
3
Эпицентр
  • 01.10.25, 06:00
Пролезли с мылом. Продукция эстонской компании попадает в Россию через Казахстан
4
Новости
  • 02.10.25, 11:12
Выручка продавца автомобилей класса люкс стремительно выросла. «Нереально»
5
Новости
  • 02.10.25, 11:07
Сокращения на заводе в Финляндии: почти 1000 человек теряет работу, город бьет тревогу
6
Новости
  • 02.10.25, 12:51
Известный магазин без упаковки закрылся: компания не выдержала конкуренции с торговыми сетями

Последние новости

Инвестор Тоомас
  • 03.10.25, 16:45
Большое сравнение: на что обратить внимание на Балтийской бирже перед пенсионной реформой в Литве
Смотрите таблицу
Новости
  • 03.10.25, 16:45
Алар Карис обратился в Госсуд по поводу Закона о церквях и приходах
Mнения
  • 03.10.25, 16:27
Делов-то: кина не будет, «Балтика» пошла ко дну, а теневой флот все еще на плаву
Новости
  • 03.10.25, 15:52
Сокращенные из казино-бизнеса Yolo сотрудники пользуются большим спросом у работодателей
В соцсетях распространяется список кандидатов
  • KM
Content Marketing
  • 03.10.25, 15:40
Руководитель Altero Eesti: «Люди больше не хотят просто платить, а ищут прозрачности и гибкости»
Mнения
  • 03.10.25, 14:38
Март Лаар: нас предупреждали, но боюсь, что нынешнее правительство это не заботит
Новости
  • 03.10.25, 13:15
Неожиданный исход: финский суд отказался рассматривать дело о повреждении Estlink
Mнения
  • 03.10.25, 12:45
Осиновский: государство должно сократить бессмысленные инвестиции

Сейчас в фокусе

Шоурум Ferati находится в Пеэтри, Харьюмаа. Компания рекламирует себя как продавца роскошных BMW, Mercedes, Porsche и Ferrari с возможностью оплаты в криптовалюте.
Новости
  • 02.10.25, 11:12
Выручка продавца автомобилей класса люкс стремительно выросла. «Нереально»
В магазине без упаковки можно купить продукты и чистящие средства в собственную тару. Хотя цена за килограмм часто ниже, люди по привычке ходят за покупками в крупные розничные сети.
Новости
  • 02.10.25, 12:51
Известный магазин без упаковки закрылся: компания не выдержала конкуренции с торговыми сетями
Научные опыты в инкубаторе Tehnopol (иллюстративное фото).
Новости
  • 24.01.23, 09:21
Правительство выделяет 386 млн евро на научные исследования и разработки
На сборочной линии Valmet Automotive в Уусикаупунки.
Новости
  • 02.10.25, 11:07
Сокращения на заводе в Финляндии: почти 1000 человек теряет работу, город бьет тревогу
Польша – не страна чудес, а Варшаве еще далеко до Пекина, и все же именно на нее с уважением смотрят эстонские предприниматели.
Подсказка
  • 02.10.25, 06:00
«Европейский Китай» или новый локомотив экономики ЕС: эстонский бизнес присматривается к Польше
Готовые салаты сделали магазин Rocco легендарным в уезде Харью.
Новости
  • 02.10.25, 11:42
Покупатели в печали: популярный магазин, проработавший более 30 лет, скоро закроет двери
Владелец Baltika Индрек Рахумаа оставляет бренд Ivo Nikkolo за концерном и позволяет объявить банкротство розничной сети Baltika.
Новости
  • 02.10.25, 16:14
Baltika обанкротилась
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ
  • KM
Content Marketing
  • 15.09.25, 13:19
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025