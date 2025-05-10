Епископ: у конфликта вокруг ЭХПЦ нет ни легкого, ни по-настоящему хорошего решения
Церковь, лидеры которой оправдывают и благословляют агрессивную войну и завоевания, должна быть в состоянии взглянуть в зеркало, поставленное перед ней Евангелием, и сделать это без принуждения со стороны государства, пишет епископ Южно-Эстонской епархии EELK Марко Тиитус.
Поскольку президент Алар Карис не утвердил, разработаный в Рийгикогу закон о церквях и приходах, принятый 9 апреля, посчитав, что создаваемое им ограничение свободы вероисповедания и свободы объединений непропорционально, будущее канонической подчинённости Эстонской Православной Церкви (ранее известной как Православная Церковь Московского патриарха) становится ещё более непредсказуемым, чем прежде.
Будем честными, речь идет о конфликте ценностей. На одной чаше весов обеспечение свободы вероисповедания, включающей в себя и право каждой церкви и религиозного объединения свободно решать вопрос о каноническом подчинении, на другой – обеспечение государственной безопасности в условиях всё более сложной международной обстановки, чему, безусловно, не поспособствует непосредственная подчиненность местных русскоязычных православных общин церкви, оправдывающей завоевательную войну в Украине. Для этого вопроса не существует не только легкого, но и вообще хорошего решения.
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Президент Алар Карис не провозгласил принятый парламентом Закон о внесении изменений в Закон о церквях и приходах, заявив, что поправка к закону не соответствует Конституции Эстонии, передает rus.err.ee.
Заказанную Министерством внутренних дел у фирмы Meta Advisory Group, специализирующейся на связях с общественностью, услугу можно назвать «идеологическим (или даже пропагандистским) сопровождением законодательного процесса», считает политический обозреватель Эльконд Либман. Ведь исполнить обещание властей «не закрывать ни одну церковь» на практике невозможно.
Что побуждает политиков, общественных деятелей и прочих властителей умов и сердец поступать порой именно так, а не иначе, и сколько в этих побуждениях бывает правового нигилизма, а сколько административного восторга, задается вопросом политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Платформа Altero, уже занимающая лидирующую позицию в странах Балтии в области сравнения финансовых услуг, приступила к расширению своей партнерской сети в Эстонии. Теперь Altero может предложить своим клиентам еще больше конкурентоспособных предложений о займе на гибких условиях. На днях к Altero подключились банк Citadele и компания Mogo, предлагающие услуги малого кредитования на эстонском рынке.