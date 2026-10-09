Назад Электростанция Аувере вновь остановилась из-за поломки: ремонт займет две недели Аувереская электростанция, принадлежащая Eesti Energia, вечером в четверг приостановила работу из-за технической неисправности. По предварительным оценкам, на ее устранение потребуется около двух недель.

Как сообщил в пятницу порталу ERR руководитель по коммуникациям Eesti Energia Леннарт Комп, поломка произошла в трубе, по которой горячая зола, образующаяся при сжигании сланца в котле, поступает в теплообменник.

По словам Компа, прежде чем приступить к ремонту, электростанцию необходимо охладить – этот процесс займет около трех дней. После охлаждения специалисты подготовят и проведут очистку трубы, выполнят необходимые монтажные работы, сушку и другие технические процедуры. Именно этим обусловлен двухнедельный срок ремонта.

Представитель Eesti Energia подчеркнул, что подобная неисправность возникла впервые и не связана с предыдущими поломками станции. Во время летнего технического обслуживания признаков этой проблемы также обнаружено не было.