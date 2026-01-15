Назад 15.01.26, 14:30 Ремонт на электростанции Аувере продлится дольше запланированного Сланцевая электростанция Аувере, входящая в концерн Eesti Energia, временно выведена из эксплуатации из-за трещины в стенке теплообменника. Согласно обновленной информации компании, вернуть станцию на рынок планируется 10 февраля.

Электростанция Аувере.

Foto: Liis Treimann

Неисправность была зафиксирована 7 января, а 9 января электростанция была остановлена. Первоначально Eesti Energia уведомила энергетическую биржу Nord Pool о выводе с рынка производственной мощности в 270 МВт до 14 января, однако последующий анализ показал, что ремонт займет больше времени.