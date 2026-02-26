Назад 26.02.26, 18:26 Электростанция Аувере снова остановлена Сланцевая электростанция Аувере, входящая в структуру Enefit Power, вновь остановлена из-за технической неисправности. Это произошло спустя три недели после завершения предыдущего ремонта.

Электростанция Аувере

Foto: Liis Treimann

Как сообщила порталу ERR пресс-секретарь компании Елена Дербнева, речь идет о краткосрочном обслуживании, в рамках которого устраняются сбои в работе паровых регуляторов. По ее словам, синхронизация энергоблока с сетью запланирована на 1 марта.

В компании отметили, что текущая рыночная конъюнктура позволяет провести работы без значительного влияния на рынок. «Сейчас, когда цены на электроэнергию ниже, это хорошее время для проведения краткосрочного технического обслуживания», – пояснила Дербнева.

Предыдущий ремонт станции продолжался около месяца и завершился 4 февраля. По оценке предприятия, вынужденная остановка обошлась потребителям примерно в 4,5 млн евро.

Электростанция Аувере – это сланцевая электростанция, входящая в концерн Eesti Energia, которая была передана энергетической компании в середине 2018 года. Проектная надежность работы станции составляет 92%.