Электростанция Аувере снова остановлена

Сланцевая электростанция Аувере, входящая в структуру Enefit Power, вновь остановлена из-за технической неисправности. Это произошло спустя три недели после завершения предыдущего ремонта.
- Электростанция Аувере
- Foto: Liis Treimann
Как сообщила порталу ERR
пресс-секретарь компании Елена Дербнева, речь идет о краткосрочном обслуживании, в рамках которого устраняются сбои в работе паровых регуляторов. По ее словам, синхронизация энергоблока с сетью запланирована на 1 марта.
В компании отметили, что текущая рыночная конъюнктура позволяет провести работы без значительного влияния на рынок. «Сейчас, когда цены на электроэнергию ниже, это хорошее время для проведения краткосрочного технического обслуживания», – пояснила Дербнева.
Предыдущий ремонт станции продолжался около месяца и завершился 4 февраля. По оценке предприятия, вынужденная остановка обошлась потребителям примерно в 4,5 млн евро.
Статья продолжается после рекламы
Электростанция Аувере – это сланцевая электростанция, входящая в концерн Eesti Energia, которая была передана энергетической компании в середине 2018 года. Проектная надежность работы станции составляет 92%.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
«Вопрос уже не в том, произойдет ли атака, а когда она произойдет»