  • OMX Baltic0,01%312,71
  • OMX Riga−0,41%887,65
  • OMX Tallinn−0,05%2 064,7
  • OMX Vilnius0,06%1 362,58
  • S&P 500−0,37%6 556,37
  • DOW 30−0,18%46 124,06
  • Nasdaq −0,84%21 761,9
  • FTSE 1000,72%9 965,16
  • Nikkei 2252,87%53 749,62
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,37
Дрон, залетевший с территории России, врезался в трубу Аувереской электростанции

Беспилотник, залетевший с территории России, врезался в ночь на среду в дымовую трубу электростанции в Аувере, пишет ERR.
Инцидент произошел 25 марта в 03:43, сообщила Полиция безопасности.
В результате инцидента никто не пострадал.
Дрон попал в воздушное пространство Эстонии из воздушного пространства России. На месте инцидента работают саперы Спасательного департамента, руководство производством осуществляет Государственная прокуратура, а дело расследуется Департаментом полиции безопасности.

«По имеющейся на данный момент информации, дрон не был нацелен на Эстонию. В настоящее время проводятся первичные действия, расследование выяснит более точные обстоятельства», – сказала генеральный прокурор Астрид Аси.
По предварительной оценке Enefit Power, электростанция не получила непосредственных повреждений, и инцидент не окажет существенного влияния на энергосистему Эстонии.
На сайте kriis.ee выставлено предупреждение об опасности в связи возможным столкновением с дронами.
Дрон также вторгся в воздушное пространство Латвии, сообщает LSM.
Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026