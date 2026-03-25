Дрон, залетевший с территории России, врезался в трубу Аувереской электростанции

Беспилотник, залетевший с территории России, врезался в ночь на среду в дымовую трубу электростанции в Аувере, пишет
ERR.
- Электростанция в Аувере
Инцидент произошел 25 марта в 03:43, сообщила Полиция безопасности.
В результате инцидента никто не пострадал.
Дрон попал в воздушное пространство Эстонии из воздушного пространства России. На месте инцидента работают саперы Спасательного департамента, руководство производством осуществляет Государственная прокуратура, а дело расследуется Департаментом полиции безопасности.
«По имеющейся на данный момент информации, дрон не был нацелен на Эстонию. В настоящее время проводятся первичные действия, расследование выяснит более точные обстоятельства», – сказала генеральный прокурор Астрид Аси.
По предварительной оценке Enefit Power, электростанция не получила непосредственных повреждений, и инцидент не окажет существенного влияния на энергосистему Эстонии.
На сайте kriis.ee выставлено предупреждение об опасности в связи возможным столкновением с дронами.
Дрон также вторгся в воздушное пространство Латвии, сообщает
LSM.
