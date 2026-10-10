Впервые в Европе: в Таллиннском аэропорту заработал транспорт без водителей
Эстонская технологическая компания Auve Tech представила в Таллиннском аэропорту беспилотный шаттл MiCa, который перевозит пассажиров без сопровождающего оператора в салоне. Сервис, запущенный совместно с Magnetic MRO, стал первым подобным в Европе.
Берлинский стартап Bliq, занимающийся разработкой, созданием и управлением собственным парком беспилотных автомобилей, потратил миллионы, чтобы выйти на дороги Эстонии. Уже к концу года компания планирует увеличить парк машин до 40 автомобилей и, используя эстонские наработки, завоевывать другие, более крупные рынки.
Поставки в более ста стран мира, в штате – свыше сотни человек. Производящая наземное оборудование для авиации ElectroAir в этом году снова приземлилась в ТОПе газелей. Теперь она активно развивает и другие направления, не опасаясь надвигающегося кризиса в отрасли.
Если все пойдет по плану, занимающаяся обслуживанием самолетов компания Magnetic MRO рассчитывает уже в этом году сменить владельца. В компании признали, что сотрудничество с китайской стороной было непростым.
Раз за разом мы видим в новостях истории о том, как компания, владеющая конфиденциальными персональными данными, становится жертвой кибератаки. Правда, нередко в этом виновата не сама компания: утрачивает бдительность какой-то ее партнер. Тем не менее каждому предприятию стоит задуматься о том, все ли оно сделало для обеспечения хотя бы базового уровня кибербезопасности. То же стоит выяснить и у партнеров, подчеркивает специалист Telia по кибербезопасности Хенри Ваяк.