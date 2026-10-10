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Впервые в Европе: в Таллиннском аэропорту заработал транспорт без водителей

Эстонская технологическая компания Auve Tech представила в Таллиннском аэропорту беспилотный шаттл MiCa, который перевозит пассажиров без сопровождающего оператора в салоне. Сервис, запущенный совместно с Magnetic MRO, стал первым подобным в Европе.
Auve Tech первой в Европе запустила в аэропорту регулярный коммерческий сервис с беспилотным автомобилем, в салоне которого нет оператора безопасности.
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