Назад Эстония стала полигоном для беспилотных авто: немецкая фирма вложила 3,5 млн в выход на улицы Таллинна Берлинский стартап Bliq, занимающийся разработкой, созданием и управлением собственным парком беспилотных автомобилей, потратил миллионы, чтобы выйти на дороги Эстонии. Уже к концу года компания планирует увеличить парк машин до 40 автомобилей и, используя эстонские наработки, завоевывать другие, более крупные рынки.

«В некоторые месяцы я провожу половину времени в Таллинне, а половину в Германии. В другие – 40/60», – признается CEO стартапа Bliq Юлиан Глааб, один из пионеров физического внедрения искусственного интеллекта. По его словам, у компании было четкое представление, какой продукт они хотят предложить миру, оставалось согласовать это видение с европейской бюрократией.

«Мы хотим вывести беспилотные автомобили на ваши дороги. Что для этого нужно? Возможно ли это вообще?» – рассказывает он. По словам Глааба, ситуация выглядела почти безнадежной – Bliq даже рассматривал перенос бизнеса в США. Однако тут очередь дошла до Эстонии, и ответы местных чиновников показались предпринимателям обнадеживающими.

Во втором квартале 2026 года Bliq стал первой компанией в ЕС, получившей разрешение регулирующих органов на эксплуатацию полностью автономных транспортных средств на реальных дорогах.

Около двух месяцев назад Bliq открыл представительство в Эстонии. Сейчас, не считая командировочных, в таллиннском офисе трудится единственный местный сотрудник. Зато беспилотных автомобилей в местном парке уже десять. По его словам, то, чего стартапу уже удалось достигнуть в Таллинне, было возможно и в Германии, но из-за строгих местных регуляций заняло бы у фирмы в пять-десять раз больше времени.

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«До этого я никогда здесь не был. Мы связались с Транспортным департаментом и увидели, что здесь действительно готовы работать со стартапами. Здесь решения принимаются за месяцы, а не за годы, что для молодой компании имеет огромное значение. После этого я очень быстро оформил электронное резидентство Эстонии, и мы решили открывать здесь компанию, – рассказывает Глааб. – Сегодня Эстония для нас – это возможность быстро проверить нашу технологию в реальных условиях, на настоящих дорогах, при этом не жертвуя безопасностью».

Вложения фирмы в выход на эстонский рынок составили около 3,5 миллиона евро, однако о потраченных средствах Глааб не жалеет: «Для нашей компании это очень существенная часть всего бюджета. Но без Эстонии мы не смогли бы развиваться так быстро».

В таллиннском парке Bliq сейчас только электромобили-кроссоверы Hyundai IONIQ 5, превращенные в беспилотную технику силами самой компании. «Мы берем существующий автомобиль как платформу. Это должен быть так называемый software-defined vehicle – автомобиль, основные системы которого управляются программным обеспечением. Проще говоря, рулить такой машиной можно с помощью программного кода, без установки дополнительных механических приводов, – рассказывает Глааб. – Наша компания разрабатывает все остальное: аппаратную часть, программное обеспечение, электронику, всю концепцию эксплуатации и получает необходимые разрешения, чтобы превратить обычный автомобиль в полностью беспилотный». Предприниматель отмечает, что нет никакого смысла в том, чтобы строить собственный автомобиль целиком: «Зачем нам заново изобретать подвеску, если автопроизводители решили эту задачу еще пятьдесят лет назад?»

Инвесторы Bliq Среди инвесторов стартапа Bliq американская New Enterprise Associates: NEA, одна из крупнейших в мире венчурных компаний, берлинская венчурная фирма Atlantic VC, а также базирующая в Мексике компания Proeza Ventures, специализирующаяся на поддержке фирм на раннем этапе развития.

К вам приедут робот и пылесос

Сейчас беспилотные автомобили в Таллинне в основном проходят стадию тестирования, как на улицах, так и на полигоне Транспортного департамента. При тестовых заездах в салоне авто находится страховочный водитель. По словам Глааба, за два месяца работы в Таллинне, искусственный интеллект не совершил ни одной существенной ошибки, единственное ДТП с автомобилем Bliq произошло 23 июля как раз по вине страховочного шофера. К счастью, авария обошлась без пострадавших и существенного урона.

Но кроме тестовых заездов, у стартапа появился реальный корпоративный партнер – клининговый стартап WiseClean таллиннского предпринимателя Влада Белопольского. Два стартапа сошлись на конференции Latitude 59. Теперь за фирмой WiseClean operations OÜ закреплено два автомобиля без водителя. Белопольский рассказывает, что примерно за сутки до заказанной уборки клиенту приходит сообщение, что клинер или оборудование прибудут на адрес на беспилотной технике. И при желании, пока уборщик приводит помещение в порядок, заказчик может прокатиться по таллиннским улицам на беспилотном авто, познакомившись с новой технологией.

При этом такие развлекательные поездки – не единственный сценарий. Например, доставив уборщика или оборудование на один объект, авто сразу может ехать на другой, подменяя корпоративный автопарк. «Вместо того чтобы закреплять по машине за каждой командой, один автомобиль можно гибко использовать для разных задач. Закончил одну поездку – отправился выполнять следующую, – объясняет Глааб. – В результате вся операционная деятельность становится эффективнее: требуется меньше автомобилей. Поэтому речь идет не только о знакомстве с новой технологией, но и об оптимизации бизнеса».

По словам Влада Белопольского, ранее WiseClean пользовалась сервисами такси или каршеринга, около 10% уборщиков добирались на объекты на собственном транспорте. Однако масштабирование требовало увеличения расходов на транспорт. Белопольский не называет цену сотрудничества с Bliq, однако указывает, что выбор беспилотных авто позволил фирме тратить на транспорт в полтора-два раза меньше, чем этого потребовало бы содержание собственного автопарка с водителями. «Система очень гибкая», – утверждает он. По словам Белопольского, опрошенные по итогам первых беспилотных поездок уборщики поначалу опасались езды в беспилотном транспорте, однако вскоре, наоборот, отмечали ощущение безопасности – когда понимали, что роботизированный транспорт полностью соблюдает правила дорожного движения, в отличие от живого шофера такси.

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Песочница беспилотных технологий В 2024 году в интервью ДВ Влад Белопольский предполагал, что следующими рынками для расширения WiseClean станут Рига и Вильнюс, однако, по словам предпринимателя, за два года концепция развития существенно поменялась. Сегодня компания производит около 350 уборок в месяц в Таллинне, с платформой сотрудничает 22 клининговых специалиста. По словам Белопольского, рост объема работы в сравнении с 2025 годом составил около 40%. «Мы видим пространство для роста в Таллинне, также рассматриваем Тарту», – говорит он. Еще одна амбиция WiseClean – развитие сотрудничества не только с Bliq, но и с другими поставщиками технологий ИИ для физического использования. Предприниматель отмечает, что сейчас идут переговоры с еще одной технологической компанией, но пока они в «тихом» режиме. В перспективе WiseClean рассчитывает стать своеобразной «песочницей» – партнером, вместе с которым поставщики умных технологий для уборки могут тестировать свои решения на реальном рынке. «Роботы уже приходят», – констатирует Белопольский.

Из Эстонии в Британию и Финляндию

Юлиан Глааб отмечает, что в планах компании к концу года увеличить парк беспилотных автомобилей в Эстонии, а также начать использовать новую модель машин. Кроме того, Bliq планирует покорять более крупные рынки – Финляндию и Великобританию, в стартапе рассчитывают, что для тамошних чиновников одобрение эстонского Транспортного департамента, а также данные, полученные на реальных эстонских дорогах, станут весомым аргументом в пользу того, чтобы впустить технику и на свои улицы.

«Если смотреть глобально, большинство компаний в сфере беспилотного транспорта пытаются построить роботакси – обычное такси, только без водителя. Мы с самого начала решили смотреть шире. Если посмотреть на улицы даже Таллинна, “корневого региона” всем известной компании Bolt, то большинство автомобилей – это вовсе не такси, – рассуждает Глааб. – Мы поставили себе цель создать технологии автономного управления для всех остальных автомобилей, которые не являются такси. Сейчас главным образом мы работаем с корпоративными клиентами. Основной спрос существует со стороны компаний, которые видят экономическую выгоду: можно сократить расходы, повысить эффективность процессов и снять с себя часть организационной нагрузки».

При этом на других рынках ситуация может отличаться. В частности, в Германии, отмечает бизнесмен, огромный интерес вызывает использование беспилотных машин в общественном транспорте: там много небольших деревень и сельских районов, где запуск полноразмерного автобуса экономически не оправдан.

«Кроме того, Германия уже сейчас испытывает серьезную нехватку водителей автобусов. Сегодня не хватает около 30 тысяч человек, а к 2030 году дефицит может вырасти до 100 тысяч. Поэтому сейчас для нас существуют два основных направления. В странах Балтии и Финляндии – корпоративные клиенты. В Германии – общественный транспорт», – констатирует Глааб.