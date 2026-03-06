Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,2%312,19
  • OMX Riga−0,32%901,13
  • OMX Tallinn−0,08%2 083,81
  • OMX Vilnius−0,11%1 361,21
  • S&P 500−0,9%6 769,01
  • DOW 30−1,02%47 463,23
  • Nasdaq −0,69%22 592,87
  • FTSE 100−1,01%10 308,93
  • Nikkei 2250,62%55 620,84
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,51
  06.03.26, 16:02

Китайские владельцы могут выйти из Magnetic MRO уже в этом году

Если все пойдет по плану, занимающаяся обслуживанием самолетов компания Magnetic MRO рассчитывает уже в этом году сменить владельца. В компании признали, что сотрудничество с китайской стороной было непростым.
Компания Magnetic MRO, занимающаяся техническим обслуживанием самолетов, в конце января открыла в Таллиннском аэропорту новый комплекс ангаров общей площадью почти 10 000 квадратных метров. Теперь Magnetic MRO занимает на территории аэропорта около 30 400 квадратных метров, что делает ее крупнейшим коммерческим клиентом аэропорта.
  • Компания Magnetic MRO, занимающаяся техническим обслуживанием самолетов, в конце января открыла в Таллиннском аэропорту новый комплекс ангаров общей площадью почти 10 000 квадратных метров. Теперь Magnetic MRO занимает на территории аэропорта около 30 400 квадратных метров, что делает ее крупнейшим коммерческим клиентом аэропорта.
  • Foto: Priit Mürk/ERR/Scanpix
Magnetic MRO перешла к китайским владельцам в 2018 году, когда BaltCap продал компанию китайской Hangxin Aviation. По словам руководителя фирмы Ристо Мяэотса, последние пять лет компания планомерно стремилась постепенно сократить долю китайских акционеров. «Через dilution (размывание доли – прим. ред.) мы привлекаем капитал, который остается в компании для ее дальнейшего роста», – пояснил он.
