Китайские владельцы могут выйти из Magnetic MRO уже в этом году
Если все пойдет по плану, занимающаяся обслуживанием самолетов компания Magnetic MRO рассчитывает уже в этом году сменить владельца. В компании признали, что сотрудничество с китайской стороной было непростым.
Компания Magnetic MRO, занимающаяся техническим обслуживанием самолетов, в конце января открыла в Таллиннском аэропорту новый комплекс ангаров общей площадью почти 10 000 квадратных метров. Теперь Magnetic MRO занимает на территории аэропорта около 30 400 квадратных метров, что делает ее крупнейшим коммерческим клиентом аэропорта.
Foto: Priit Mürk/ERR/Scanpix
Magnetic MRO перешла к китайским владельцам в 2018 году, когда BaltCap продал компанию китайской Hangxin Aviation. По словам руководителя фирмы Ристо Мяэотса, последние пять лет компания планомерно стремилась постепенно сократить долю китайских акционеров. «Через dilution (размывание доли – прим. ред.) мы привлекаем капитал, который остается в компании для ее дальнейшего роста», – пояснил он.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
В конце прошлого года правительство пообещало упростить наем иностранных специалистов в промышленности и логистике – для них планируют увеличить иммиграционную квоту и снизить требования к зарплате. Хотя профсоюзы и опасаются, что из-за этого местным работникам начнут платить меньше, работодатели будущим изменениям рады – особенно в наукоемких промышленных отраслях.
Несмотря на то, что хороший авиационный техник может зарабатывать в несколько раз больше средней по Эстонии заработной платы, молодые люди не спешат выбирать эту профессию. В компании Magnetic MRO видят причину в том, что для получения хорошей зарплаты необходимо ждать года.
Девелопер недвижимости Пеэтер Рааг сотрудничает с Omega Laen уже пять лет и отмечает, что поддержка надежного финансового партнера при реализации проектов по реновации неоценима, поскольку неожиданности возникают всегда.