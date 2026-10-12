Тармо Сильд о смене руководства Arco Vara: у нас сейчас жарко, работа кипит вовсю

По словам Райта Рийма, который проработал руководителем Arco Vara всего полгода, главной причиной его ухода стали ожидания совета компании по рентабельности собственного капитала. Председатель совета Тармо Сильд в свою очередь считает, что Arco Vara необходимо пересмотреть и подход к работе, и бизнес-план квартала Luther.
Девелопер Пеэтер Рааг занимается строительством многоквартирных домов в Таллинне уже более 20 лет. Под его руководством построено 11 многоквартирных домов, четыре из которых были профинансированы при помощи Omega Laen. Сейчас он собирается вдохнуть новую жизнь в историческую Капитанскую виллу, расположенной в Нымме по адресу Хийу-Малева, 13.