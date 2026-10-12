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Тармо Сильд о смене руководства Arco Vara: у нас сейчас жарко, работа кипит вовсю

Председатель совета Arco Vara Тармо Сильд признал в утренней программе Äripäev, что компания оказалась в непростой ситуации с управлением.
Сильд признал в утренней программе Äripäev, что при покупке объектов недвижимости в квартале Luther Arco Vara могла принять более взвешенные решения.
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