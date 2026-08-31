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Глава Arco Vara: крупным проектам в Эстонии мешает нехватка капитала

Реализацию крупных девелоперских проектов в Эстонии все сильнее ограничивает нехватка долгосрочного капитала, заявил руководитель Arco Vara Райт Рийм в утренней программе Äripäev.
Глава Arco Vara Райт Рийм.
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