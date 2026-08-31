Глава Arco Vara: крупным проектам в Эстонии мешает нехватка капитала

Для быстро растущей оборонной компании поиск места под новый завод неподалеку от Таллинна оказался непростой задачей. По словам экспертов по недвижимости, для промышленных зданий среднего размера рядом со столицей места пока хватает, однако с более крупными или требовательными объектами ситуация уже сложнее.
Спрос на строительном рынке сохраняется, а объемы растут, однако компаниям не хватает производственных мощностей и рабочей силы, чтобы в полной мере воспользоваться благоприятной ситуацией на рынке, заявил член правления Embach Ehitus Ахто Арувяли.
В Хюйру под Таллинном в солнечный день тени от черных решетчатых ворот высотой в несколько метров ложатся полосами на асфальт. На воротах размещены предупреждения о видеонаблюдении и вооруженной охране, а за ними скрывается мир, совершенно не похожий на привычную повседневность. Здесь находится дата-центр Greenergy.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.