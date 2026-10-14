Нарвский продавец поставляет товары в свой магазин в Париже целыми поддонами

Собственное производство пришлось отложить

Первоначально владельцы рассчитывали на субсидию в 1,5 млн евро: тогда денег хватило бы и на оборудование для создания собственного производства. Получить столько не удалось, и компания воспользовалась другой мерой поддержки от Фонда справедливого перехода, где максимальная сумма меньше.

«То, что мы в проекте изначально закладывали на производство – именно оборудование для работы с деревом, – пока это откладывается», – объясняет Петров. Но место для этого оставили: одно из новых помещений может использоваться либо для производства, либо для расширения склада. Но сроки запуска производства пока неясны.

Собственное производство дало бы клиенту возможность заказать ракетку под себя: больше или меньше, с прямой или анатомической ручкой, подобранной под его руку, благо правила настольного тенниса это позволяют. Такой работой занимаются не так много компаний в мире, отмечает Сергей Петров.

Изготавливать фанеру из подходящих пород дерева тоже можно самостоятельно, но для этого нужны пресс и сушильная камера. Оба потребляют электричество, поэтому перед покупкой оборудования придется еще раз посчитать себестоимость, которая зависит, прежде всего, от цен на электричество, рассуждает Петров.

В Нарве есть завод NTT, который еще несколько десятилетий назад наладил полный цикл производства ракеток для настольного тенниса – от бревна до готовой продукции. Однако Сергей Петров, раньше работавший именно там, говорит, что Table Tennis Products и NTT – не конкуренты, поскольку работают в разных нишах и вполне могут сотрудничать.

На рынок влияют французские чемпионы и японская иена

Годовой оборот компании, по оценке Петрова, обычно составляет 10-11 млн евро. Среди основных рынков – США, Канада, Великобритания и другие англоязычные страны. Компания работает и с отдельными спортсменами, и со специализированными магазинами.

На европейском рынке сейчас хорошо растет французское направление, рассказал Сергей Петров – у Table Tennis Products есть собственный магазин в Париже. Туда из Нарвы отправляются не отдельные посылки, как заказчикам интернет-магазина, а целые поддоны с товаром.

Петров связывает подъем интереса к настольному теннису во Франции с успехами двух молодых французских игроков – братьев Алексиса и Феликса Лебрен. Обычно в настольном теннисе доминируют спортсмены из Китая и других стран Азии, но Лебрены начали их обыгрывать.