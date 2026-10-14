Нарвский продавец поставляет товары в свой магазин в Париже целыми поддонами
Нарвская компания Table Tennis Products, владеющая интернет-магазином tabletennis11.com и обычным магазином в Париже, построила собственное здание. Отсюда покупателям отправляют около 4000 посылок в месяц, а в будущем здесь планируют производить ракетки по индивидуальным заказам. Самый заметный рост продаж сейчас во Франции – там появились свои чемпионы, и настольный теннис резко набрал популярность.
Сергей Петров показывает новое здание Table Tennis Products в нарвском промпарке.
Foto: Николай Андреев
ДВ уже рассказывали, как успешные игроки в настольный теннис Сергей Петров и Александр Вухка построили в Нарве международный бизнес на товарах для этого вида спорта. Кроме продажи готовых товаров (спортивной одежды, обуви и, конечно, ракеток), в компании собирают ракетки под конкретного спортсмена и организуют очень быструю доставку: на основной рынок – в США – товар может приехать уже на следующий рабочий день. Теперь компания обзавелась собственным зданием, где сможет развивать не только торговлю, но и производство.
«Грубо говоря, у нас было 1000 квадратных метров в разных местах, а сейчас 2000 в одном», – рассказал совладелец компании Сергей Петров.
Само здание, по его оценке, обошлось примерно в 2,5 млн евро. С учетом земли, закупки погрузчиков и прочих расходов общая сумма вложений может приблизиться к 3 млн евро. Основное финансирование – из собственных средств компании, еще полмиллиона составила поддержка из Фонда справедливого перехода.
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Собственное производство пришлось отложить
Первоначально владельцы рассчитывали на субсидию в 1,5 млн евро: тогда денег хватило бы и на оборудование для создания собственного производства. Получить столько не удалось, и компания воспользовалась другой мерой поддержки от Фонда справедливого перехода, где максимальная сумма меньше.
«То, что мы в проекте изначально закладывали на производство – именно оборудование для работы с деревом, – пока это откладывается», – объясняет Петров. Но место для этого оставили: одно из новых помещений может использоваться либо для производства, либо для расширения склада. Но сроки запуска производства пока неясны.
Склад с инвентарем для настольного тенниса, с которого клиентам отправляются заказы из интернет-магазина.
Foto: Николай Андреев
Собственное производство дало бы клиенту возможность заказать ракетку под себя: больше или меньше, с прямой или анатомической ручкой, подобранной под его руку, благо правила настольного тенниса это позволяют. Такой работой занимаются не так много компаний в мире, отмечает Сергей Петров.
Изготавливать фанеру из подходящих пород дерева тоже можно самостоятельно, но для этого нужны пресс и сушильная камера. Оба потребляют электричество, поэтому перед покупкой оборудования придется еще раз посчитать себестоимость, которая зависит, прежде всего, от цен на электричество, рассуждает Петров.
В Нарве есть завод NTT, который еще несколько десятилетий назад наладил полный цикл производства ракеток для настольного тенниса – от бревна до готовой продукции. Однако Сергей Петров, раньше работавший именно там, говорит, что Table Tennis Products и NTT – не конкуренты, поскольку работают в разных нишах и вполне могут сотрудничать.
На рынок влияют французские чемпионы и японская иена
Годовой оборот компании, по оценке Петрова, обычно составляет 10-11 млн евро. Среди основных рынков – США, Канада, Великобритания и другие англоязычные страны. Компания работает и с отдельными спортсменами, и со специализированными магазинами.
На европейском рынке сейчас хорошо растет французское направление, рассказал Сергей Петров – у Table Tennis Products есть собственный магазин в Париже. Туда из Нарвы отправляются не отдельные посылки, как заказчикам интернет-магазина, а целые поддоны с товаром.
Петров связывает подъем интереса к настольному теннису во Франции с успехами двух молодых французских игроков – братьев Алексиса и Феликса Лебрен. Обычно в настольном теннисе доминируют спортсмены из Китая и других стран Азии, но Лебрены начали их обыгрывать.
«Во Франции теперь в клубах очередь, чтобы позаниматься настольным теннисом», – замечает Сергей Петров. Похожий всплеск интереса он наблюдает в Швеции – тоже из-за недавних успехов местных спортсменов.
Руководители компании, которые сами являются теннисистами, собрали в новом здании целый музей старинных ракеток, шариков и других спортивных предметов.
Foto: Николай Андреев
Поскольку основной канал продаж – это интернет-магазин, то главные опасности для бизнеса связаны с ИТ, говорит совладелец компании – это ошибки в работе сайта, сложности, которые могут возникать у клиента при онлайн-оплате, и т.п. Поэтому критически важно поддерживать и развивать сайт.
«В нашем случае ты можешь просто всю прибыль там оставить и все равно не получить того, что желаешь. Поэтому мы меняем подрядчиков, но, наверное, в итоге возьмем ИТ-специалиста прямо в свою компанию, чтобы он был с нами рядом. Покупать услугу снаружи получается неэффективно», – прикидывает Петров.
В целом положение на мировом рынке Петров оценивает осторожно. Сильный евро делает покупки дороже для клиентов за пределами еврозоны, а слабая иена усиливает японские магазины – конкурентов, у которых многие производители находятся под боком. Поэтому даже сохранение прежних объемов продаж он считает хорошим результатом.
Расширение компании должно дать и новые рабочие места. По словам бизнесмена, компания планировала увеличить штат на четыре-пять человек, двоих уже добавили. Найти работников в Нарве сейчас нетрудно из-за удручающей экономической ситуации в городе, рассказал Петров: знакомые регулярно спрашивают, нет ли вакансии для сына или мужа.
Построили спортзал для тренировок и видеосъемок
Основной канал продвижения для компании – собственный YouTube-канал. В новом здании построили спортзал с двумя теннисными столами и напольным покрытием, как на мировых чемпионатах – специально для съемок.
Сергей Петров показывает главу о себе в книге о настольном теннисе в Эстонии.
Foto: Николай Андреев
По словам Петрова, сейчас выходят примерно два ролика в месяц, набирающие по 20-30 тысяч просмотров. Аудитория приходит за обзорами ракеток и разбором техники игры. Один из популярных форматов – слепое тестирование: маркировку ракеток закрывают, чтобы игрок оценивал ощущения, не зная, какой бренд держит в руках.
«Если ты видишь, что написано, ты уже заранее говоришь, что эта ракетка хорошая, а та плохая. А когда не видно, получается, что ты должен реально ее протестировать», – объясняет Петров.
Прямое влияние видео на продажи измерить трудно, признает он. Но на международных соревнованиях люди подходят к представителям магазина, говорят, что смотрят их канал, и просят вместе сфотографироваться.
Сам Петров рассказал, что находится сейчас во втором десятке рейтинга игроков в настольный теннис Эстонии – угнаться за более молодыми спортсменами уже не удается. Но многолетний опыт соревнований – одно из главных преимуществ компании, которая тоже непосредственно участвует в чемпионате страны. «У нас есть свой клуб, с которым мы уже три года подряд занимали второе место в Высшей лиге. У нас есть амбиция занять первое место. Мы приглашаем спортсменов из разных стран – сейчас у нас есть игроки из Венгрии и из Литвы, которые приезжают на соревнования», – делится мечтами предприниматель.