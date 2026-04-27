27.04.26, 06:00 Аналитик центробанка о пенсионной системе: «Раз – руль налево. Раз – руль направо. Когда вы едете в таком автобусе, вас трясет» Правительство совершило колоссальную ошибку, сделав вторую пенсионную ступень добровольной, а сейчас пытается залатать дыры, упростив возврат тех, кто когда-то из нее ушел, считают опрошенные ДВ эксперты и предприниматели.

Основной владелец Admirals Александр Цихилов считает, что первая пенсионная ступень – это пирамида, а реформа второй – глупость. Аналитик Банка Эстонии Наталья Вийльманн подчеркивает важность демографии, а инвестора и владельца Trigon Capital Йоаким Хелениуса очень расстраивает то, что правительство постоянно пытается пенсионную систему изменить.

Министерство финансов инициировало законопроект, согласно которому человек, вышедший из второй пенсионной ступени, сможет вернуться в нее не через десять лет, как сейчас, а через пять. Помимо этого, человек сможет лишь один раз в жизни (а не два) вывести свои деньги из этой ступени с сохранением возможности в нее вернуться (те, кто уже вышли из второй ступени, этот единственный шанс уже использовали). Также появится возможность снять деньги частично.

Оставьте пенсионную систему в покое!

Инвестор и владелец Trigon Capital Йоаким Хелениус считает изменения, которые хочет сделать правительство, чисто косметическими, но они, по его словам, лишний раз подчеркивают, насколько неправильно действует государство в отношении пенсионной системы.

«Меня сильно расстраивает то, как разные правительства постоянно играют со второй пенсионной ступенью. Никто уже не может предсказать, что они придумают на этот раз. Сейчас что-то реформируют, потом придет новое правительство и опять все поменяет. Это уже просто смешно», – говорит Хелениус.

«И тем самым еще больше снизят конкурентоспособность Эстонии. Соцналог и так лежит тяжелым бременем на работодателе (33% – это очень высокая ставка). Это путь в один конец», – полагает Цихилов.

Он приветствует намерение правительства уменьшить десятилетний запрет на возвращение во вторую ступень до пятилетнего, но считает это полумерой. «В большинстве случаев люди не смогут распорядиться пенсионными деньгами на длительном временном отрезке (который может занимать десятки лет) с хорошей инвестиционной эффективностью. Так могут делать только профессиональные управляющие», – убежден он.

Предприниматель считает, что, если человек хочет в будущем иметь достойную пенсию, ему не нужно ограничиваться первой и второй ступенью, а следует дополнительно инвестировать собственные средства в консервативные инструменты с низким риском.

«Пенсионные деньги нельзя потерять – других не будет. Поэтому не стоит средства, предназначенные для инвестиций в пенсию, вкладывать в криптовалюты, акции сомнительных эмитентов или стартапы. Их нужно вкладывать в инструменты консервативного риска», – рекомендует Цихилов.

Лучшим решением в рамках страны он считает постепенное превращение пенсионной системы из солидарной в индивидуальную по типу той, что создана в Сингапуре. «Там у каждого человека есть отдельный свой пенсионный счет, никак не связанный с пенсионными счетами других людей. Человек работает на себя, эти деньги формируются только на его счете. Не обязательно сразу внедрять эту систему – можно для начала сделать это для молодых, только поступающих на рынок труда», – предлагает он.

Наибольшее влияние при досрочном снятии пенсионных денег на человека оказывает не разовая выплата, а прекращение регулярного накопления и инвестирования. По оценке SEB, человек со средней зарплатой, снявший деньги в 2021 году, за прошедшие 4,5 года потерял около 10 000 евро. Эти потери складываются как из недополученной доходности, так и из неполученных налоговых возвратов. Можно только приветствовать, что у людей теперь есть возможность изменить свои прежние решения и снова продолжить инвестирование. Выход из второй ступени – это серьезный шаг, и мы рекомендуем тщательно его обдумать, а не принимать решение под влиянием эмоций. Герт Вилмс глава отдела управления активами банка SEB

«И тем самым еще больше снизят конкурентоспособность Эстонии. Соцналог и так лежит тяжелым бременем на работодателе (33% – это очень высокая ставка). Это путь в один конец», – полагает Цихилов.

Он приветствует намерение правительства уменьшить десятилетний запрет на возвращение во вторую ступень до пятилетнего, но считает это полумерой. «В большинстве случаев люди не смогут распорядиться пенсионными деньгами на длительном временном отрезке (который может занимать десятки лет) с хорошей инвестиционной эффективностью. Так могут делать только профессиональные управляющие», – убежден он.

Предприниматель считает, что, если человек хочет в будущем иметь достойную пенсию, ему не нужно ограничиваться первой и второй ступенью, а следует дополнительно инвестировать собственные средства в консервативные инструменты с низким риском.

«Пенсионные деньги нельзя потерять – других не будет. Поэтому не стоит средства, предназначенные для инвестиций в пенсию, вкладывать в криптовалюты, акции сомнительных эмитентов или стартапы. Их нужно вкладывать в инструменты консервативного риска», – рекомендует Цихилов.

Лучшим решением в рамках страны он считает постепенное превращение пенсионной системы из солидарной в индивидуальную по типу той, что создана в Сингапуре. «Там у каждого человека есть отдельный свой пенсионный счет, никак не связанный с пенсионными счетами других людей. Человек работает на себя, эти деньги формируются только на его счете. Не обязательно сразу внедрять эту систему – можно для начала сделать это для молодых, только поступающих на рынок труда», – предлагает он.

Наибольшее влияние при досрочном снятии пенсионных денег на человека оказывает не разовая выплата, а прекращение регулярного накопления и инвестирования. По оценке SEB, человек со средней зарплатой, снявший деньги в 2021 году, за прошедшие 4,5 года потерял около 10 000 евро. Эти потери складываются как из недополученной доходности, так и из неполученных налоговых возвратов. Можно только приветствовать, что у людей теперь есть возможность изменить свои прежние решения и снова продолжить инвестирование. Выход из второй ступени – это серьезный шаг, и мы рекомендуем тщательно его обдумать, а не принимать решение под влиянием эмоций. Герт Вилмс глава отдела управления активами банка SEB

Демография – всему голова

Старший экономист Swedbank Тыну Мертсина убежден, что подключение ко второй пенсионной ступени нужно сделать как можно более гибким и всячески способствовать тому, чтобы у людей был максимальный интерес к тому, чтобы в этой ступени участвовать.

«Не думаю, что нужно разрешать вынимать деньги из нее только один раз. Я понимаю смысл этого шага: чтобы развить у людей чувство ответственности за принимаемые решения. Но считаю это слишком негибким», – говорит он.

Вариант, когда людям постоянно разрешается то входить, то выходить, по его мнению, тоже плох для системы: «Слишком много неопределенности, инвестфонды не смогут прогнозировать. Например, в ситуации экономического шока у людей возникнет порыв забрать все свои деньги из второй ступени. И этот процесс не должен быть легким для них», – добавил он.

Аналитик Банка Эстонии Наталья Вийльманн напоминает, что, когда в Эстонии вводили обязательную вторую пенсионную ступень, исходили из «медвежьих» прогнозов по демографии: население уже тогда старело, и все понимали, что оно будет уменьшаться. Это приведет к тому, что будет меньше работающих людей, способных содержать пенсионеров, и накопления второй ступени должны были компенсировать этот недостаток.

«Почему потом ее сделали необязательной? Скептики начали говорить о том, что доходность фондов второй ступени оказалась меньше прогнозируемой. Фонды брали высокую плату за управление, из-за чего выяснилось (особенно во время кризиса 2008 года), что у многих сумма во второй ступени не выросла. Поэтому политики решили сделать ее добровольной», – вспоминает Вийльманн.

«В итоге треть людей вышли, и мы увидели, что у многих из них накопления во второй ступени оказались самыми большими сбережениями в жизни. То есть, сами накопить на свою старость в состоянии очень немногие. У кого-то низкие доходы, для кого-то это не приоритет. Так появились соображения, что, может быть, лучше облегчить возврат в эту систему, и поэтому хотят десятилетний период заменить пятилетним», – поясняет она возможную мотивацию правительства смягчить условия возвращения во вторую пенсионную ступень.

«Возможно, кто-то также исходит и из позиции спешки: ведь скоро к власти могут прийти как раз те, кто разрушили обязательную вторую пенсионную ступень, и поэтому хотят быстро-быстро принять поправки», – отмечает экономист.

Экономист обратила внимание, что Латвия, также сделавшая свой аналог второй ступени добровольным, не разрешила, в отличие от Эстонии, забирать ту часть пенсии, в которую вкладывалось государство. «Когда латвиец, забравший свои деньги, выйдет на пенсию, второй ступени у него не будет, но зато хотя бы первая не понизится», – описывает она преимущество латвийского варианта.

Изменчивость пенсионной системы ей тоже не нравится, но она нашла в этом и положительные стороны: «Когда стали угрожать реформой 2021 года, коммерческие банки снизили плату за управление, и доходность второй ступени выросла, – вспоминает она. – И тот факт, что все же треть людей вышли из второй ступени, показывает, что, возможно, она была все-таки не самой лучшей».

Однако это, по ее мнению, не перевешивает недостатков, которые несет собой слишком частое реформирование. «Раз – руль налево. Раз – руль направо. Когда вы едете в таком автобусе, вас трясет. Такое не понравится никому», – приводит она образный пример.

Цихилов: первая ступень – это финансовая пирамида

Цихилов считает проблемной не только вторую ступень, но и первую. Он называет ее «государственной финансовой пирамидой» и считает, что к 2040 году эта «пирамида» может обрушиться из-за убыли населения.

«Первая ступень обладает всеми признаками пирамиды: за счет новых участников системы осуществляются выплаты предыдущим. И оно бы работало так дальше (как работало последние сто лет, начиная с Бисмарка), будь демография позитивной. Но у нас, к сожалению, демография падающая. Поэтому, если государство не примет меры (вроде того же повышения соцналога), в 2035-2040 годах может наступить достаточно опасное время», – считает Цихилов.

С ним согласен Хелениус. «“Пирамида” – это, конечно, чересчур, но система в любом случае не работает, – считает он. – Она приносила результат, когда большинство людей были работающими, и лишь малая часть – пенсионерами. Сейчас, когда все большая часть населения состоит из пенсионеров и все меньше людей работают и платят налоги, эта система не будет работать. В долгосрочной перспективе», – говорит Хелениус.

Вернитесь в реальность

Советник в области политики финансовых услуг Министерства финансов, инициировавшего новые изменения, Керту Федотов считает, что возврат к прежней системе, когда вторая пенсионная ступень была обязательной, нереалистичен.

«Возврат к обязательности может вызвать новую неуверенность и ответную реакцию, – говорит она. – Есть основания полагать, что такой шаг мог бы, наоборот, увеличить снятие денег накануне возможного ограничения, поскольку люди могут опасаться, что в будущем снять деньги уже не получится».

Утопичным она считает и вариант «никогда не менять пенсионную систему». Федотов согласна с тем, что система требует стабильности, однако считает, что, если меняется демографическая ситуация, на это должна реагировать и пенсионная система.

А вот предложение обязать фонды второй ступени вкладывать 50% средств в экономику Эстонии Министерство финансов категорически не поддерживает и обращает внимание на то, что оно противоречит правилам Европейского Союза.

«С такой обязанностью было бы связано несколько существенных рисков, – предостерегает Федотов. – Рынок капитала Эстонии относительно мал, и здесь может не хватить достаточно качественных и подходящих инвестиционных возможностей, куда можно было бы разместить деньги в таком объеме. Это может привести к ситуации, когда инвестиции делаются не ради их доходности, а ради выполнения регулятивного требования».

«Такое ограничение также уменьшило бы диверсификацию, которая является одним из центральных принципов инвестирования. Если капитал слишком концентрируется на одном рынке, риск возрастает, и это в итоге может негативно повлиять на доходность пенсионных накопителей. Первая ступень и так сильно связана с экономикой Эстонии, вторая и третья ступени могли бы обеспечить географическую диверсификацию», – говорит Федотов.

Она также обратила внимание на то, что в Швеции, которую часто приводят в пример, доля домашнего рынка составляет 20% всех инвестиций – примерно столько же, как в эстонской второй пенсионной ступени до ее реформы.

«Реформа 2021 года превратила “длинные деньги” пенсионных фондов в “короткие”, что существенно повлияло и на дальнейшую инвестиционную стратегию и решения пенсионных фондов. Местные инвестиции, включая акции, котирующиеся на Таллиннской бирже, имеют более низкую ликвидность и в целом долгосрочны, а потребность пенсионных фондов в ликвидности из-за снятия денег, наоборот, возросла. Таким образом, пенсионным фондам было значительно сложнее продолжать инвестировать в экономику Эстонии на том же уровне, что и до изменений 2021 года», – говорит Федотов.

«По состоянию на конец 2025 года объем инвестиций обязательных пенсионных фондов в эстонском направлении (без учета депозитов) упал до 10,8%. В денежном выражении это составляет 734,4 миллиона евро», – добавила она.