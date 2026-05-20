Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,06%309,43
  • OMX Riga0,07%898,61
  • OMX Tallinn0,2%2 101,85
  • OMX Vilnius−0,26%1 436,98
  • S&P 5001,08%7 432,97
  • DOW 301,31%50 009,35
  • Nasdaq 1,54%26 270,36
  • FTSE 1000,99%10 432,34
  • Nikkei 2253,36%61 816,12
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%82,79
  • OMX Baltic−0,06%309,43
  • OMX Riga0,07%898,61
  • OMX Tallinn0,2%2 101,85
  • OMX Vilnius−0,26%1 436,98
  • S&P 5001,08%7 432,97
  • DOW 301,31%50 009,35
  • Nasdaq 1,54%26 270,36
  • FTSE 1000,99%10 432,34
  • Nikkei 2253,36%61 816,12
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%82,79

Ханимяги: госбюджет не спасти деньгами, выуженными из кошельков старушек

Точно так же, как 35-летний мужчина в полном расцвете сил не должен клянчить у своей бабушки денег, чтобы оплатить свои долги, не должно этого делать и эстонское государство, пишет депутат Рийгикогу (СДП) Андре Ханимяги.
Андре Ханимяги.
  • Андре Ханимяги.
  • Foto: Личный архив
Или, если одолжить у партии «Отечество» их светофор, заказанный НКО Põhimõtte Koda у главного экономиста BigBank Рауля Эаметса, социал-демократы показывают плану заморозки пенсий красный свет. И все же, некоторые идеи экономиста необходимо учесть, а некоторые заслуживают желтого сигнала и паузы на обдумывание, ведь состояние государственных финансов действительно скверное.
Президент Банка Эстонии Мадис Мюллер нарисовал в своем выступлении перед Рийгикогу жуткую картину – к 2030 году долговая нагрузка правительственного сектора может достигнуть 39 процентов от ВВП, а ежегодные траты на обслуживание этого долга достигнут 650 миллионов евро. Эта сумма близка к годовым расходам на содержание трех крупнейших университетов Эстонии или сумме всех запланированных на текущий год расходов на выплаты семейных пособий и родительской компенсации.

Заморозке пенсий – красный

Заморозку индексации пенсий в последние годы обсуждают пугающе часто. Это как будто бы большая сумма и многим кажется, что оттуда легко забрать. В этом году на индексацию уйдет примерно 125,2 миллиона евро или только 10,9 процента от роста бюджетных расходов – последние увеличатся примерно на 1,15 миллиарда. Остановка индексации – плохая мера экономии, ведь ее влияние на бюджет ограничено, но социальный вред велик.

Статья продолжается после рекламы

Это не решит проблемы бюджетного дефицита, но создаст много новых. Остановка индексации – это, по сути, сокращение пенсий, ведь их реальная покупательская способность уменьшится. По данным Департамента статистики, в 2025 году потребительские цены выросли на 4,8 процента, а пенсия на 5,3 – это лишь немногим быстрее, чем рост цен. Более 40 процентов пенсионеров Эстонии проживают в бедности – по этому показателю мы находимся в лидерах стран Европейского Союза.
Вместо того, чтобы отправлять пожилых просить пособия за дверями городских и волостных управ, нужно пытаться поддерживать рост пенсий на уровне, хоть как-то сравнимом с ростом расходов пенсионеров. В особенности потому, что у пожилых зачастую нет возможности дополнительно заработать. Также индексирование лучше прогнозируется, чем ситуация, когда решение о повышении пенсий остается предвыборным уделом политиков. Индексация – контролируемый процесс, ведь она зависит от поступлений социального налога и роста цен. Поэтому система уже содержит тормозной механизм, чтобы пенсии и возможности государства не расходились слишком сильно.
Разрушение второй ступени также неразумно. Нужно, наоборот, поощрять накопления, а не создавать постоянно новые источники неуверенности. Рапорт Центра мониторинга развития показал, что, присоединившись ко второй и третьей ступени, можно рассчитывать на бóльшую пенсию, и зависимость только от первой ступени увеличит бедность еще больше. А из-за того, что соотношение работающих и пенсионеров в стареющем обществе ухудшается, опора только на первую ступень становится проблематичной.
Так же плохо предложение сделать социальный налог зависимым от числа детей. С одной стороны, это слишком сродни налогу на бездетность. С другой, выгода может и не дойти до родителя, а остаться в кармане работодателя, вдобавок способствуя неравному обращению на рынке труда. Вклад в воспитание детей нужно учитывать более прозрачно - например, с помощью семейных пособий, необлагаемого подоходным налогом дохода, пенсионного стажа, надбавок к пенсии.
Интересно, что критикующая этот пункт Партия реформ не видит параллели со своим собственным предложением увеличить родительскую компенсацию только для родителей младше 28 лет. По своей сути, это такая же мысль – возрастная дискриминация как вишенка на торте.

Ступенчатый подоходный налог – разумная идея

В реальности государственные расходы в этом году увеличились не из-за повышения пенсий, а, в основном, из-за двух других решений. Во-первых, это рост оборонных расходов, которые увеличились в годовом исчислении на 844,5 миллионов евро. Сокращения оборонных расходов в ближайшем будущем не предвидится, и это было необходимое решение. Но примерно в таком же объеме увеличило бюджетные расходы другое решение, которое вовсе не было необходимым.
Вступившие в начале этого года налоговые изменения – идея-фикс реформистов об отмене «налогового горба» - уменьшили доходы госбюджета на 780 миллионов евро в год. Только десятой части этой суммы было бы достаточно, чтобы обеспечить всем детям Эстонии бесплатное место в детском саду. Президент Банка Эстонии сказал прямо, что изменение системы подоходного налога ухудшило финансовое состояние государства и лишь временно оживит экономику ценой большей долговой нагрузки. Иными словами, мы оплатим все это вместе с процентами.
Единообразные налоги звучат, на первый взгляд, здорово, но они означают, что при повышении налога растет потребность в социальных пособиях у семей, испытывающих трудности.
Нужно, наоборот, ввести ступенчатый подоходный налог, который дал бы возможность улучшить плачевное положение бюджета без того, чтобы малообеспеченные семьи и люди пострадали. Единообразные налоги звучат, на первый взгляд, здорово, но они означают, что при повышении налога растет потребность в социальных пособиях у семей, испытывающих трудности. Разумнее было бы поднять подоходный налог только для тех, кто сможет его платить без заметного влияния на уровень жизни.

Горячие новости

  • 18.05.26, 18:38
Миллионы требуют системы: состоятельные семьи ищут способы передать богатство детям
  • 18.05.26, 15:23
Ikea сокращает несколько сотен сотрудников и планирует снизить цены
  • 18.05.26, 06:00
Худшие клиенты - таллиннцы, хорошие - рижане: хозяева арендных квартир в Нарве откровенно рассказали, как устроен этот бизнес
  • KM
  • 15.05.26, 16:02
Кейс Haage: как рекламная площадь сама себя окупила

Статья продолжается после рекламы

В опубликованном в прошлом году отчете о налоговой системе Эстонии Международный валютный фонд указал, что нынешний, распространяющийся только на дивиденды подоходный налог юридических лиц оставляет Эстонию со слишком узкой и восприимчивой к шокам налоговой базой. Один из предлагаемых международными экспертами вариантов – введение подоходного налога на всю прибыль. О налогообложении прибыли говорит и Эаметс, и плюсы и минусы этого нужно взвесить вместе с налоговыми исключениями для инвестиций в науку и развитие.
И все же странно, что главный экономист BigBank не упоминает в своем рапорте налог на банки. Правительство Польши недавно подняло налог на прибыль банков до 30 процентов с целью покрыть возросшие расходы на оборону. «Лучше взимать налоги с банков, а не с польских семей», - сказал либеральный премьер-министр Польши Дональд Туск. Также в Эстонии нужно серьезно обсудить налогообложение дигитальных платформ вроде Google и Meta – они зарабатывают доход за счет эстонских пользователей, рекламодателей и наших данных.
Поэтому социал-демократы дают зеленый свет справедливой налоговой системе, в том числе ступенчатому подоходному налогу. Расширение налоговой базы и уменьшение косвенной налоговой нагрузки – например, снижение налога с оборота на основные продукты питания – заслуживают серьезного обсуждения. Замораживанию пенсий и привязыванию социального налога к числу детей можно показать только красный.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Эльконд Либман.
  • 07.05.26, 10:51
От сомнительного экономического козыря, возможно, стоит отказаться
Эльконд Либман.
  • 13.03.26, 09:00
Нефть, квоты и рейтинг: что заставило власть отступить по акцизам
Эльконд Либман.
  • 20.04.26, 09:43
Жалует царь, да не жалует псарь
Самая низкая брутто-почасовая оплата труда как у мужчин, так и у женщин по-прежнему отмечается в сфере размещения и общепита, сказала ведущий аналитик Департамента статистики Криста Вайкметс
  • 23.04.26, 09:37
Департамент статистики: в прошлом году гендерный разрыв в оплате труда был самым низким за все время
Сафари на катерах с Adrenaator в карьере Айду
  • KM
  • 29.04.26, 17:47
11 оригинальных идей, как вдохнуть новую энергию в вашу команду в Ида-Вирумаа

Самые читаемые

1
Новости
  • 18.05.26, 18:38
Миллионы требуют системы: состоятельные семьи ищут способы передать богатство детям
2
Новости
  • 18.05.26, 15:23
Ikea сокращает несколько сотен сотрудников и планирует снизить цены
3
Новости
  • 19.05.26, 08:22
Налоговый департамент замахнулся на известный стартап и требует миллионы
4
Новости
  • 18.05.26, 06:00
Худшие клиенты - таллиннцы, хорошие - рижане: хозяева арендных квартир в Нарве откровенно рассказали, как устроен этот бизнес
5
Новости
  • 18.05.26, 08:32
Водородный завод на колесах: небольшая эстонская компания разрабатывает новое энергетическое решение
6
Новости
  • 18.05.26, 11:32
ЕС хочет ограничить поток дешевого импорта из Китая

Последние новости

Биржа
  • 21.05.26, 09:33
LHV меняет двух топ-руководителей
Биржа
  • 21.05.26, 09:29
Результаты Nvidia превзошли ожидания
Компания представила более сильный, чем ожидалось, прогноз на второй квартал
Mнения
  • 21.05.26, 08:57
Ханимяги: госбюджет не спасти деньгами, выуженными из кошельков старушек
Новости
  • 21.05.26, 08:46
«Жаль морские ветропарки, но мы справимся». Tallinna Sadam открыл причал стоимостью 64 млн евро
Новости
  • 21.05.26, 08:19
Битва за миллионы в газовом бизнесе: несмотря на нарушения, суд отклонил требование
Интервью
  • 21.05.26, 06:00
Ванильный борщ и пиво со вкусом «Павловой»: семейная панк-пивоварня в Копли расширяется без кредитов и инвесторов
Новости
  • 20.05.26, 19:18
Всемирно известный профессор видит в Трампе опасную перемену
Новости
  • 20.05.26, 18:07
Новый президент Союза инженеров Эстонии: «Дефицит инженеров уже не решишь одной лишь популяризацией профессии»
Новым президентом впервые в истории была избрана женщина

Сейчас в фокусе

Уроженец Франции Томас Падовани, долгое время живший в Эстонии, основал Adcash в 2011 году. Четыре года спустя стартап вошел в число 500 самых успешных предприятий.
Новости
  • 19.05.26, 08:22
Налоговый департамент замахнулся на известный стартап и требует миллионы
Партнер-основатель первого в Эстонии family office, Zenith Family Office, Кристель Меос помогает состоятельным людям управлять своим капиталом и передавать его будущим поколениям. Впервые с моделью family office она столкнулась 30 лет назад, когда проходила практику в одном из family office в США.
Новости
  • 18.05.26, 18:38
Миллионы требуют системы: состоятельные семьи ищут способы передать богатство детям
Президент Союза художников Эстонии Маарин Эктерманн
Новости
  • 19.05.26, 12:05
«Это катастрофа. Финансовый шок!» Из-за мошенников Союзу художников придется продавать имущество
Руководитель ElectroAir Алексей Сницаренко. Фото: ElectroAir OÜ
Новости
  • 19.05.26, 06:00
Глава ElectroAir: «Работая в авиации, мы всегда думаем: что делать, если завтра самолеты перестанут летать?»
Иллюстративное фото
Новости
  • 19.05.26, 13:01
Истребитель НАТО сбил залетевший в Южную Эстонию дрон
Инвестиция, сделанная с оглядкой на прежний рост, к сегодняшнему дню показывает падение на 99,94%.
Инвестор Тоомас
  • 19.05.26, 10:35
Инвестор Тоомас: инвестиция, которая ушла в ноль
Аналитик Маттиас Валландер выделил три дивидендные акции, которые можно рассмотреть для портфеля, чтобы получать среднюю зарплату за счет дивидендов.
Биржа
  • 18.05.26, 13:11
Как составить портфель на Балтийской бирже, который позволит получать среднюю зарплату
Бокс самообслуживания Haage.
  • KM
Content Marketing
  • 15.05.26, 16:02
Кейс Haage: как рекламная площадь сама себя окупила

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026