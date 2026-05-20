Ханимяги: госбюджет не спасти деньгами, выуженными из кошельков старушек

Это не решит проблемы бюджетного дефицита, но создаст много новых. Остановка индексации – это, по сути, сокращение пенсий, ведь их реальная покупательская способность уменьшится. По данным Департамента статистики, в 2025 году потребительские цены выросли на 4,8 процента, а пенсия на 5,3 – это лишь немногим быстрее, чем рост цен. Более 40 процентов пенсионеров Эстонии проживают в бедности – по этому показателю мы находимся в лидерах стран Европейского Союза.

Вместо того, чтобы отправлять пожилых просить пособия за дверями городских и волостных управ, нужно пытаться поддерживать рост пенсий на уровне, хоть как-то сравнимом с ростом расходов пенсионеров. В особенности потому, что у пожилых зачастую нет возможности дополнительно заработать. Также индексирование лучше прогнозируется, чем ситуация, когда решение о повышении пенсий остается предвыборным уделом политиков. Индексация – контролируемый процесс, ведь она зависит от поступлений социального налога и роста цен. Поэтому система уже содержит тормозной механизм, чтобы пенсии и возможности государства не расходились слишком сильно.

Разрушение второй ступени также неразумно. Нужно, наоборот, поощрять накопления, а не создавать постоянно новые источники неуверенности. Рапорт Центра мониторинга развития показал, что, присоединившись ко второй и третьей ступени, можно рассчитывать на бóльшую пенсию, и зависимость только от первой ступени увеличит бедность еще больше. А из-за того, что соотношение работающих и пенсионеров в стареющем обществе ухудшается, опора только на первую ступень становится проблематичной.

Так же плохо предложение сделать социальный налог зависимым от числа детей. С одной стороны, это слишком сродни налогу на бездетность. С другой, выгода может и не дойти до родителя, а остаться в кармане работодателя, вдобавок способствуя неравному обращению на рынке труда. Вклад в воспитание детей нужно учитывать более прозрачно - например, с помощью семейных пособий, необлагаемого подоходным налогом дохода, пенсионного стажа, надбавок к пенсии.

Интересно, что критикующая этот пункт Партия реформ не видит параллели со своим собственным предложением увеличить родительскую компенсацию только для родителей младше 28 лет. По своей сути, это такая же мысль – возрастная дискриминация как вишенка на торте.

Ступенчатый подоходный налог – разумная идея

В реальности государственные расходы в этом году увеличились не из-за повышения пенсий, а, в основном, из-за двух других решений. Во-первых, это рост оборонных расходов, которые увеличились в годовом исчислении на 844,5 миллионов евро. Сокращения оборонных расходов в ближайшем будущем не предвидится, и это было необходимое решение. Но примерно в таком же объеме увеличило бюджетные расходы другое решение, которое вовсе не было необходимым.

Вступившие в начале этого года налоговые изменения – идея-фикс реформистов об отмене «налогового горба» - уменьшили доходы госбюджета на 780 миллионов евро в год. Только десятой части этой суммы было бы достаточно, чтобы обеспечить всем детям Эстонии бесплатное место в детском саду. Президент Банка Эстонии сказал прямо, что изменение системы подоходного налога ухудшило финансовое состояние государства и лишь временно оживит экономику ценой большей долговой нагрузки. Иными словами, мы оплатим все это вместе с процентами.

Нужно, наоборот, ввести ступенчатый подоходный налог, который дал бы возможность улучшить плачевное положение бюджета без того, чтобы малообеспеченные семьи и люди пострадали. Единообразные налоги звучат, на первый взгляд, здорово, но они означают, что при повышении налога растет потребность в социальных пособиях у семей, испытывающих трудности. Разумнее было бы поднять подоходный налог только для тех, кто сможет его платить без заметного влияния на уровень жизни.