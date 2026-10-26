Андреюс Трофимовас и Aventus Group получили три международные бизнес-награды

Международное развитие и ответственное кредитование

Основанная в 2009 году Aventus Group за 17 лет выросла из регионального кредитного бизнеса в международную группу цифрового кредитования. Сегодня компания работает более чем в 22 странах Европы, Азии, Африки и Америки, а её команда насчитывает около 5000 специалистов по всему миру.

Одним из ключевых направлений стратегии группы остаётся географическая диверсификация. В 2026 году компания продолжила развивать действующие рынки и расширять продуктовую линейку, оценивает возможности выхода на новые страны.

При этом международный рост Aventus Group опирается на сочетание технологических решений, операционной эффективности и управления рисками. При выходе на новые рынки компания также учитывает особенности регулирования и экономической ситуации в каждой стране.

«Эти награды — признание работы всей нашей международной команды. Для нас важен рост, но устойчивое развитие требует гораздо большего, чем просто выход

на новые рынки. Необходимы сильные команды, технологии, ответственное управление рисками и дисциплина, позволяющая строить бизнес с долгосрочной перспективой. Поэтому особенно ценно, что награды охватывают сразу несколько направлений нашей работы: лидерство, ответственный финтех и международная экспансия», — отмечает основатель и генеральный директор Aventus Group Андреюс Трофимовас.

Новые награды дополнили список международных достижений

Три награды European Global Business Awards стали очередным международным признанием Aventus Group и её руководства в 2026 году.

В апреле журнал International Investor Magazine назвал Андреюса Трофимоваса FinTech CEO of the Year – Europe 2026 («Финтех-руководитель года в Европе»). Aventus Group также получила звание Most Innovative Credit Provider – Europe 2026 («Самый инновационный кредитный провайдер Европы»). В центре внимания оказались технологический подход компании к кредитованию, международное развитие и расширение доступа к финансовым услугам.

Позднее Pan Finance Awards присудила Aventus Group награду Best Digital Lending & Credit Solutions Provider – Europe 2026 («Лучший европейский поставщик решений в сфере цифрового кредитования»). Жюри отметило инновационный подход группы, ответственное кредитование и международный рост.