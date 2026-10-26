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  • KM
  • 26.10.26, 09:54

Андреюс Трофимовас и Aventus Group получили три международные бизнес-награды

Международная финтех-группа Aventus Group и её основатель и генеральный директор Андреюс Трофимовас получили три награды European Global Business Awards 2026. Признание охватило такие направления деятельности компании, как лидерство в финансовом секторе, ответственное развитие финтеха и международная экспансия.
Андреюс Трофимовас, глава Aventus Group
  • Андреюс Трофимовас, глава Aventus Group
  • Foto: Aventus Group
По итогам European Global Business Awards 2026 Андреюс Трофимовас был удостоен награды CEO of the Year in the Financial Services Industry – Europe («Генеральный директор года в финансовом секторе Европы»).
Сама Aventus Group получила две награды: Global Impact for Responsible FinTech & Risk Management («Глобальный вклад в развитие ответственного финтеха и управление рисками») и Outstanding Leadership in FinTech Expansion & Market Growth («Лидерство в развитии финтеха и расширении рынков»).
European Global Business Awards отмечает достижения компаний и руководителей в области управления, инноваций, стратегического развития и влияния на отрасль. При оценке номинантов учитываются финансовые и операционные результаты, предлагаемые продукты и услуги, инновационные решения, корпоративные ценности и рыночная стратегия.

Международное развитие и ответственное кредитование

Основанная в 2009 году Aventus Group за 17 лет выросла из регионального кредитного бизнеса в международную группу цифрового кредитования. Сегодня компания работает более чем в 22 странах Европы, Азии, Африки и Америки, а её команда насчитывает около 5000 специалистов по всему миру.
Одним из ключевых направлений стратегии группы остаётся географическая диверсификация. В 2026 году компания продолжила развивать действующие рынки и расширять продуктовую линейку, оценивает возможности выхода на новые страны.
При этом международный рост Aventus Group опирается на сочетание технологических решений, операционной эффективности и управления рисками. При выходе на новые рынки компания также учитывает особенности регулирования и экономической ситуации в каждой стране.
«Эти награды — признание работы всей нашей международной команды. Для нас важен рост, но устойчивое развитие требует гораздо большего, чем просто выход
на новые рынки. Необходимы сильные команды, технологии, ответственное управление рисками и дисциплина, позволяющая строить бизнес с долгосрочной перспективой. Поэтому особенно ценно, что награды охватывают сразу несколько направлений нашей работы: лидерство, ответственный финтех и международная экспансия», — отмечает основатель и генеральный директор Aventus Group Андреюс Трофимовас.

Новые награды дополнили список международных достижений

Три награды European Global Business Awards стали очередным международным признанием Aventus Group и её руководства в 2026 году.
В апреле журнал International Investor Magazine назвал Андреюса Трофимоваса FinTech CEO of the Year – Europe 2026 («Финтех-руководитель года в Европе»). Aventus Group также получила звание Most Innovative Credit Provider – Europe 2026 («Самый инновационный кредитный провайдер Европы»). В центре внимания оказались технологический подход компании к кредитованию, международное развитие и расширение доступа к финансовым услугам.
Позднее Pan Finance Awards присудила Aventus Group награду Best Digital Lending & Credit Solutions Provider – Europe 2026 («Лучший европейский поставщик решений в сфере цифрового кредитования»). Жюри отметило инновационный подход группы, ответственное кредитование и международный рост.

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В совокупности эти достижения отражают растущую международную известность Aventus Group и признание различных аспектов её деятельности: от технологических инноваций и качества управления до финансовых результатов, ответственного кредитования и выхода на новые рынки.

Стратегия долгосрочного развития

Несмотря на международное признание, Aventus Group продолжает придерживаться принципов, на которых строит бизнес с момента основания: ответственный рост, географическая диверсификация, технологическое развитие и финансовая дисциплина.
В дальнейшем группа намерена укреплять позиции на существующих рынках, выходить в новые страны и расширять спектр финансовых продуктов. Долгосрочная цель компании — создание международной финтех-экосистемы, способной
обеспечивать устойчивую ценность для клиентов, сотрудников, партнёров и инвесторов.
«Международное признание вдохновляет, но одновременно повышает требования, которые мы предъявляем к собственной работе. Наша задача — продолжать совершенствоваться, создавать сильный бизнес в разных частях мира и сохранять дисциплину по мере роста Aventus Group», — добавляет Андреюс Трофимовас.
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