Назад Эстония получит 32 млн евро от ЕС на обнаружение дронов на восточной границе Еврокомиссия предварительно одобрила выделение Эстонии почти 32 млн евро на развитие системы обнаружения дронов и воздушного наблюдения на восточной границе. Систему должны достроить к концу 2029 года.

О решении сообщило Министерство внутренних дел. На эти средства планируется приобрести и установить радары, камеры, оборудование для обнаружения беспилотников и обеспечивающую их работу IT-систему.

«Восточная граница Эстонии сейчас — первая линия обороны свободного мира», — заявил министр внутренних дел Игорь Таро. По его словам, поддержка ЕС свидетельствует о доверии к способности Эстонии защищать внешнюю границу союза.

Заместитель генерального директора Департамента полиции и погранохраны по управлению границей Вейко Коммусаар отметил, что в ближайшие три года инвестиции позволят улучшить наблюдение за обстановкой на суше, реке Нарове и в воздушном пространстве.