Эстония получит 32 млн евро от ЕС на обнаружение дронов на восточной границе
Еврокомиссия предварительно одобрила выделение Эстонии почти 32 млн евро на развитие системы обнаружения дронов и воздушного наблюдения на восточной границе. Систему должны достроить к концу 2029 года.
Истребитель «Хорнет» ВВС Финляндии пролетает над Хельсинки 15 мая 2026 года после того, как органы безопасности предупредили о возможном присутствии иностранного беспилотника.
Foto: Маркку Уландер
О решении сообщило Министерство внутренних дел. На эти средства планируется приобрести и установить радары, камеры, оборудование для обнаружения беспилотников и обеспечивающую их работу IT-систему.
«Восточная граница Эстонии сейчас — первая линия обороны свободного мира», — заявил министр внутренних дел Игорь Таро. По его словам, поддержка ЕС свидетельствует о доверии к способности Эстонии защищать внешнюю границу союза.
Заместитель генерального директора Департамента полиции и погранохраны по управлению границей Вейко Коммусаар отметил, что в ближайшие три года инвестиции позволят улучшить наблюдение за обстановкой на суше, реке Нарове и в воздушном пространстве.
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Финансирование выделяется через Фонд ЕС по управлению границами и визовой политике. К европейской поддержке добавится софинансирование Эстонии в размере 10%.