Baltic Workboats построит для Дании пять судов за 40 млн евро

Построенный на заводе Baltic Workboats на Сааремаа 38-метровый Kratt сочетает функции судна для обслуживания буев, исследовательского судна, судна для ликвидации загрязнений и даже морского спасательного судна. Особенность проекта стоимостью 22 млн евро – редкое для мировой практики сочетание сменных контейнеров со сжатым биометаном и аккумуляторной батареи.
Финская биржевая компания Summa Defence, среди акционеров которой есть эстонские Baltic Workboats и BaltCap, получила от шведской инвестиционной компании дорогой заем на 8 млн евро. Компания надеется, что эти деньги помогут ей избежать банкротства на фоне проблем с капиталом.
Свежие годовые отчеты судостроительных предприятий Сааремаа показывают довольно редкую картину: несмотря на сильные различия в продукции, клиентах и масштабах, все три компании завершили год с прибылью.
Девелопер Пеэтер Рааг занимается строительством многоквартирных домов в Таллинне уже более 20 лет. Под его руководством построено 11 многоквартирных домов, четыре из которых были профинансированы при помощи Omega Laen. Сейчас он собирается вдохнуть новую жизнь в историческую Капитанскую виллу, расположенной в Нымме по адресу Хийу-Малева, 13.