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Baltic Workboats построит для Дании пять судов за 40 млн евро

Судостроительная компания Baltic Workboats с острова Сааремаа построит для Министерства обороны Дании пять спасательных судов нового поколения почти за 40 млн евро.
Baltic Workboats проектирует свои суда так, чтобы они выдерживали даже экстремальные погодные условия.
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