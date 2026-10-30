Трамп давит на Литву, требуя открыть транзит белорусских удобрений

Война на Ближнем Востоке, российская агрессия против Украины, перебои на энергетических рынках и экстремальные погодные явления вместе могут спровоцировать новый глобальный продовольственный кризис. Тревожные признаки уже есть, однако кризис пока не стал неизбежным, пишет бывший дипломат Клайд Кулль.
Раз за разом мы видим в новостях истории о том, как компания, владеющая конфиденциальными персональными данными, становится жертвой кибератаки. Правда, нередко в этом виновата не сама компания: утрачивает бдительность какой-то ее партнер. Тем не менее каждому предприятию стоит задуматься о том, все ли оно сделало для обеспечения хотя бы базового уровня кибербезопасности. То же стоит выяснить и у партнеров, подчеркивает специалист Telia по кибербезопасности Хенри Ваяк.