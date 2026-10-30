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Трамп давит на Литву, требуя открыть транзит белорусских удобрений

Администрация президента США Дональда Трампа оказывает давление на Литву, добиваясь разрешения на транзит белорусских удобрений через порт Клайпеды, несмотря на действующие санкции Евросоюза.
Дональд Трамп во время предвыборной кампании.
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