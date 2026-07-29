Назад Санкции работают: местный бункеровочный бизнес резко упал Полномасштабное вторжение России в Украину обрушило обороты некоторых эстонских компаний, занимающихся бункеровочным бизнесом. Зависимость от российского рынка привела к тому, что отрасль с трудом держится на плаву.

Санкции ЕС против России и в первую очередь эмбарго на нефть и топливо серьезно ударили по эстонским бункеровщикам, которые десятилетиями зарабатывали на перепродаже дешевых российских ресурсов. У крупных компаний отрасли обороты рухнули в разы по сравнению с 2022 годом, когда трейдеры зарабатывали на последних месяцах свободной торговли российским топливом. Тем не менее некоторые компании настроены оптимистично и называют это временными трудностями. А кто-то и собственников менять не спешат, лишь формально переписывая доли на кипрские и эмиратские структуры, а в советах компаний остаются те же менеджеры «Газпром нефти» и бизнесмены с российскими паспортами.

«Упало количество судов, снизились заходы (компании работали в таких портах, куда суда, в первую очередь связанные с Россией, больше не заходят) - то есть упал фронт работ. К тому же это судовое топливо им приходится теперь закупать на Западе, а это уже дороже. Могут, конечно, завозить и из третьих стран (и наверняка так делают), но не верится, что здесь сильно можно выиграть по цене: логистическое плечо при перевозках топлива, скажем, из Индии, будет слишком большим. Раньше же они были аффилированы с производителями на российской и белорусской стороне, а сейчас это отпало. Как следствие, нет прежней маржи, да еще и объем работ упал», - констатирует эксперт Райво Варе.

При этом он считает, что бункеровочный бизнес как таковой в Эстонии сохранится: суда продолжают ходить и их кто-то должен обслуживать, но на этом рынке нет места для большого количества компаний.

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Прошлый год для его эстонской компании Arte Bunkering был непростым: она понесла убытки в размере 600 тысяч евро (в то время как годом ранее заработала прибыль в размере 1,8 миллиона), а оборот снизился на 16%. Предприятие продало в 2025 году 800 000 тонн топлива, однако считает эти трудности преходящими.

«Правление считает, что убыток в 2025 году носит временный характер и не свидетельствует об ухудшении базовой бизнес-модели, – пишет компания в отчете о хозяйственной деятельности за 2025 год. – На результат повлияли ужесточение рыночных условий и продолжающиеся инвестиции в операционную платформу, в то время как группа сохранила масштабы выручки и положительную валовую прибыль, а также улучшила свою краткосрочную ликвидность».

Arte Bunkering также отмечает, что на результатах компании сказалась мировая нестабильность, когда в 2025 году хуситы атаковали танкеры в Красном море, что увеличило морские логистические пути и повысило цены на нефть. «Ситуация на нефтяном рынке по-прежнему оставалась чувствительной к геополитическим событиям, материальным балансам нефтеперерабатывающих заводов и разнонаправленной динамике регионального спроса», - пишет компания.

Огромный взлет и резкое падение

Оборот эстонской Bunker Partner, работающей, в числе прочего, на рынках Азии, Ближнего Востока, Африки и Америки, в год начала войны был еще выше, чем у Arte Bunkering – тогда он превышал миллиард евро(выручка увеличилась в пять с половиной раз). Рост за 2022 год оказался настолько впечатляющим, что Financial Times назвала эту компанию одной из самых быстрорастущих в Европе.

Согласно таможенным записям, обобщенным базой ImportGenius, в первое полугодие 2022 года (то есть задолго до того, как Евросоюз закрыл границу для российских нефтепродуктов), Bunker Partner активно закупала судовое топливо у владивостокского трейдера ООО «Имтрейд». С 19 марта по 7 июня 2022 года зафиксировано не менее одиннадцати поставок мазута RMG 380 и судового газойля/дизеля (MGO) через порты Владивосток и Славянка.

Эмбарго на сырую нефть заработало 5 декабря 2022 года, а запрет на нефтепродукты — включая мазут и судовое топливо — вступил в силу только 5 февраля 2023-го. Поставки «Имтрейда» прошли, по данным ImportGenius, за восемь-одиннадцать месяцев до этой даты.

Доходы компании в дальнейшем падали: вслед за рекордным оборотом в 1,07 миллиарда евро в 2022 году последовала выручка в 410 миллионов евро за 2023-й и 160 миллионов - за 2024-й.

При этом в 2024 году Bunker Partner все еще оставалась прибыльной: хотя 2,8 миллиона евро – это значительно меньше, чем 36 миллионов за 2022-й, в минус предприятие не ушло. Снизить риски компания пытается, диверсифицируя бизнес, - ее дочерняя фирма занимается девелопментом недвижимости. Совладелец Bunker Partner Илья Кривошеин предпочел не комментировать текущее положение дел в компании.

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Подозревались прокуратурой

Палдиская NT Bunkering, которую прокуратура подозревала в нарушении санкций, может обанкротиться (если соответствующее решение вынесет Государственный суд) в результате борьбы за влияние собственников компании Алексея Чульца и Сергея Пастерса.

Прокуратура предъявляла NT Bunkering подозрение в том, что она импортировала 16 сентября 2022 года из России в Эстонию санкционированный товар, т.е. 12 430 тонн тяжелого мазута, стоимостью 6,5 млн долларов. Этот товар был по крайней мере косвенно приобретен у российской компании. В ходе процедуры импортирования мазута компания предположительно подала Налогово-таможенному департаменту поддельные экспортные декларации Республики Казахстан.

В 2023 году 100% компании перешло к Baltic Sea Bunkering. Затем член правления материнской компании Baltic Sea Bunkering Тоомас Саарма подал ходатайство о банкротстве NT Bunkering.

В феврале этого года окружной суд отменил это решение, сославшись на то, что Саарма не имел на то полномочий. По мнению суда, это мог сделать только член правления NT Bunkering, которым является Алексей Мюйрисепп, а тот с заявлением о банкротстве не согласился. Теперь дело будет рассматривать Государственный суд.

Оборот NT Bunkering снизился с 613 миллионов евро в 2022 году (когда тоже, судя по данным ImportGenius, еще шли поставки из России) до 286 тысяч евро в 2025-м. «Из-за введенных санкций компания NT Bunkering AS была вынуждена прекратить обслуживание некоторых клиентов, а также возникли сбои в платежных потоках. Одновременно наблюдаются проблемы с поставками. В 2025 году ожидается замедление темпов роста экономики Эстонии и значительный рост потребительских цен», – говорится в последнем отчете.

Компания предполагает, что и в последующий за ним период основное влияние на экономическую деятельность будут оказывать “санкционные правила, которые ввел ЕС в связи с событиями в Украине”.

В группу помимо NT Bunkering входит Saurix Petroleum, которая завершила 2025 год с убытками (минус на 149 629 евро, тогда как в 2022 году прибыль составляла 331 041). Почти вся (96%) выручка от продаж приходится на страны ЕС.

Материнское предприятие - Baltic Sea Bunkering - при этом последний годовой отчет подало за 2022 год и с тех пор сведений о его состоянии не поступало.

Собственность «Газпрома» ушла в Эмираты и Таиланд

Будущее Baltic Marine Bunker, оборот которой снизился с 71 миллионов евро в 2022 году до 10 тысяч в 2024-м, также туманно. Здесь причина тоже очевидна: до июля 2024 года компания принадлежала дочке «Газпрома», попавшего под санкции Евросоюза. Представители Gazpromneft Marine Bunker LLC также входили в совет Baltic Marine Bunker в качестве представителей собственника. Теперь в качестве основного владельца коммерческий регистр показывает австрийский представительский счет в Райффайзенбанке.

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В годовом отчете, впрочем, говорится, что в июне 2024 года Gazpromneft Marine Bunker LLC передала эстонскую компанию зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах компании Alfa Biz L.L.C.-FZ.

Формально конечным бенефициаром эстонской Baltic Marine Bunker с 5 августа 2024 года указан гражданин Таиланда Панувач Таймуанг, российские физлица в качестве бенефициаров не зарегистрированы. Но продолжают числиться в совете. Это начальник коммерческого департамента «Газпромнефти» Леван Кадагидзе, начальник департамента по логистике, переработке и сбыту «Газпром нефти» Никита Аничкин, гендиректор «Синергии» (которая строит очередные лахта-центры в Санкт-Петербурге) и исполнительный директор по правовому сопровождению и корпоративному управлению «Газпром нефти» Виктория Ненадышина и, наконец, генеральный директор «Газпромнефть Марин Бункер» Антон Соболев.

Согласно последнему отчету, в прошлом году основная деятельность Baltic Marine Bunker была приостановлена. Как отмечается там же, правление не получало от нового собственника указаний о продолжении активной хозяйственной деятельности компании. Решение о прекращении ее деятельности и ликвидации также не принималось. Срочный договор с членом правления BMB истек 31 декабря 2024 года, а трудовые договоры с работниками были прекращены. По состоянию на прошлый год в ней оставался лишь один член правления.

В июне Baltic Marine Bunker подала отчет, в котором сообщила, что планирует дождаться решения собственника относительно продолжения деятельности или же ликвидации компании. Прокомментировать ситуацию в фирме отказались.

Решили попробовать еще раз

На эстонском рынке действуют и бункеровочные компании, исторически не в такой же мере завязанные на Россию, как предыдущие. Учрежденная в 2020 году W-Solutions занимается более экологичными видами топлива, однако и ее владелец Тристан Вийдас говорит, что незадолго до введения антироссийских санкций после полномасштабного вторжения России в Украину его компания была вынуждена приостановить деятельность на пару лет. В своем первом годовом отчете за 2020-2021 годы предприятие писало, что все клиенты W-Solutions из Эстонии, на них антироссийские санкции не распространяются, а проблемой стал последовавший затем энергетический кризис.

Оборот компании за 2025 год составил 63 тысячи евро, убыток - 118 тысяч (для сравнения: выручка за 2023 год составила 18 миллионов евро). Однако в начале нынешнего года компания нашла новые рынки и заработала снова. Вийдас ожидает, что 2026 год предприятие завершит с прибылью.