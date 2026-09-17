Назад «Чтобы прекратить закулисные игры»: госпоставку на 15 миллионов в Кохтла-Ярве планируют больше не проводить Следующей осенью у города Кохтла-Ярве заканчивается договор с компанией N&V на 12,5 млн евро, который включает уборку дорог, улиц, зеленых зон и другие работы по благоустройству. Фирма, основанная ныне покойным Николаем Осипенко, годами выигрывала тендеры в Кохтла-Ярве и оказалась в центре коррупционного скандала. Теперь же городские власти планируют вообще не проводить новый конкурс.

«Ввиду изменившихся политических ветров в нашем городе, мы с городским собранием и с горуправой взвешиваем такую возможность, как вообще не проводить данные конкурсы, а отдать эти работы нашему муниципальному предприятию, – рассказал ДВ вице-мэр Кохтла-Ярве по развитию и хозяйству Денис Вершинин. – Это нужно для того, чтобы прекратить всякие инсинуации, закулисные разговоры, игры и прочие вещи».

Бывший мэр Кохтла-Ярве, центрист Макс Каур, отправленный горсобранием в отставку вместе с управой в июне, сказал ERR , что одной из причин, по которой его отправили в отставку, были как раз интересы политиков, связанные с новым тендером. Он напомнил, что прошлый конкурс на содержание дорог и улиц привел к уголовному делу, в ходе которого подозрения были предъявлены многим местным политикам.

По словам Каура, ожидаемая стоимость новой госпоставки превышала 15 млн евро, а готовить ее чиновники начали еще весной этого года. Но подробнее рассказать ДВ о столкновении интересов вокруг этого тендера Макс Каур не захотел.

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Денис Вершинин заметил, что по итогам подготовки прошлого тендера «все сделали работу над ошибками». Уголовное дело Действующий сейчас между городом Кохтла-Ярве и компанией N&V пятилетний договор на 12,5 млн евро (без НСО) включает в себя техобслуживание, содержание и уборку дорог, улиц, автобусных остановок, автобусных павильонов, парков, зеленых зон и озеленение в кохтла-ярвеских районах Ахтме и Ярве. В том числе договор включает зимнюю уборку, уборку снега, посыпку песком и солью, уборку снега со скамеек и урн, летнюю уборку, покос травы, а также закупку, валку, транспортировку, установку и демонтаж рождественских елок и разведение праздничных костров. Одновременно, также до конца сентября 2027 года, действует еще один договор с N&V на 402 000 евро, включающий в себя обслуживание дорожных знаков и других средств организации дорожного движения. Оба договора фигурировали в уголовном деле о коррупции, где подозреваемыми проходили 23 человека. На данный момент с большинства из них обвинения сняты. Виновными в получении взятки от Николая Осипенко были признаны депутаты горсобрания Антон Диев и Владимир Эвве, а также бывший вице-мэр и председатель городской комиссии по госпоставкам Виталий Бородин. Предприниматель Николай Осипенко, который, по версии следствия, получал городские подряды за взятки, умер во время расследования. Среди подозреваемых есть и нынешний вице-мэр Денис Вершинин. Прокуратура прекратила в отношении него дело по одному эпизоду, но по еще одному (получение взятки от Осипенко) передала дело в суд. Судебные заседания, согласно графику Вируского уездного суда, начнутся только в мае 2027 года. Оставить деньги в городе По словам Дениса Вершинина, сейчас вопрос с новым конкурсом или его отменой стоит уже очень остро, и теперь будет решаться быстрее. «У нас есть муниципальное предприятие OSK Grupp, которое также круглогодично занимается обслуживанием улиц и дорог, но в малых частях города – это Сомпа, Ору и Кукрузе. И наша основная мысль – оставить деньги в городе. Это раз. Дать своим же жителям города работу – это два. И третье – это развитие самого предприятия», – рассказал ДВ Вершинин. Горячие новости ТОП самых богатых людей Эстонии: новый лидер побил прежний рекорд и вышел в отдельную лигу ТОП самых богатых русскоязычных бизнесменов: судоремонт и польский рынок Убыточная металлургическая компания остановила производство и сокращает сотрудников KM С объекта на производство: как предварительная сборка трубопроводов ускоряет строительство дата-центров

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OSK Grupp обеспечивала отопление в Сомпа, Ору и Кукрузе, но отопление поселка Сомпа городские власти в прошлом году передали компании Gren Viru

Муниципальное предприятие занимается очень широким спектром работ в муниципальных зданиях – строительными, электрическими, сантехническими, обслуживанием камер наблюдения. Но если поручить ему большую работу по уборке улиц в двух самых больших частях города – Ярвеской и Ахтмеской, то потребуются серьезные инвестиции в спецтехнику.

«Безусловно, нужно будет к этому готовиться, мы это прекрасно понимаем. Мы просчитываем наши финансовые возможности», – сказал вице-мэр Вершинин, который сам некоторое время в прошлом был руководителем OSK Grupp. Он добавил, что, кроме техники, нужны будут склады для соли и песка, ремонтная база и, конечно, работники.

В будущем, считает Вершинин, муниципальному предприятию можно будет поручить и несложный уход за дорогами, например, ремонт ям и укладку верхнего слоя асфальта там, где не требуется строить само основание дороги. Технику для этого можно было бы арендовать, а не закупать, считает вице-мэр Кохтла-Ярве.

Город будет платить своему же предприятию

По словам Дениса Вершинина, есть самоуправления, которые не проводят конкурсы на обслуживание улиц и зеленых зон, а используют для этого собственные муниципальные предприятия. Такие предприятия, сказал он, успешно работают в Таллинне (только по обслуживанию парков – прим. ред.) и Маарду, а в Ида-Вирумаа собственные предприятия обслуживают территории города Нарва-Йыэсуу и волости Алутагузе.

Вершинин отметил, что, когда предприятие на 100% принадлежит городу, не нужно проводить конкурсы, а можно напрямую оперативно заказывать необходимую услугу. Например, в случае аварии на трубопроводе или срочного ремонта в детском саду работы начнутся сразу, добавил вице-мэр.

Возможное удорожание работ при отсутствии конкуренции он не считает проблемой: «Опять-таки город платит своему предприятию. И, конечно же, перед составлением счета наши специалисты прекрасно знают медианные цифры – какие цены на сегодняшний день на рынке. А у предприятия есть совет и есть городская управа, которая может всегда спросить, почему такая цена».

Вершинин также отмечает, что конкурсы можно выигрывать просто используя более дешевые и менее качественные материалы. «Этот конкурс очень дорогой, он очень востребован, все за ним следят. И не хочется, чтобы приходили какие-то предприятия извне, а наши люди теряли рабочие места. Вот что очень важно. Очень хочется, чтобы максимум людей из нашего города были задействованы, им было предоставлено рабочее место, потому что за каждым таким человеком стоит семья. Мы это прекрасно понимаем, это ведь жители нашего города», – сказал он.

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Оппозиция: здесь больше вопросов, чем ответов

После смены власти в Кохтла-Ярве в оппозиции оказались центристы, ранее много лет управлявшие городом. Председатель Кохтла-Ярвеского округа Центристской партии Людмила Латт рассказала, что узнала о планах нынешних городских властей от журналиста ДВ.

«Вопросов больше, чем ответов, – сказала она. – Вопрос о том, чтобы передать OSK уборку улиц, уже рассматривался несколько лет назад. Тогда посчитали, что для этого нужна была очень большая сумма. Самому OSK таких денег неоткуда взять, ссуду им тоже не дадут – только город может это финансировать».

У муниципального предприятия сейчас недостаточно работников, чтобы так сильно расширить деятельность, добавила Людмила Латт. Т.е. их придется найти, но с другой стороны, если работать только в Кохтла-Ярве, фирме трудно будет обеспечить им полную нагрузку. Убирающая сейчас Кохтла-Ярве фирма N&V работает и в других самоуправлениях, и может использовать рабочую силу более равномерно, считает Латт.

Лидер кохтла-ярвеских центристов также опасается, что если выяснится, что муниципальное предприятие не справляется с резким увеличением объема работ, горуправе не останется другого выхода, кроме как продлить действующий сейчас договор с N&V. Без конкурса, потому что на его подготовку не хватит времени.

«Это очень большой объем работы, очень большие затраты, как денежные, так и затраты человеческого ресурса. И я боюсь, что если за год ничего не получится, они просто продлят договор, который есть, то есть все будет сделано в угоду той фирме, которая работает сейчас», – предположила Людмила Латт.

При этом она согласна с Денисом Вершининым, что организовать рабочие места местным жителям – это хорошая идея. «Поэтому у меня к этому двоякое отношение – с одной стороны, хорошо, что наши люди получат работу. С другой – очень много вопросов, как это все будет организовано. Может быть, они найдут какого-то хорошего хозяйственника, руководителя, который сможет это организовать? Ну, пускай попробуют. Но я, честно говоря, не вижу, как они могут решить все проблемы, которые здесь обозначены».