Инвесторы в недвижимость все чаще смотрят за пределы Таллинна
Доходность таллиннских квартир на уровне 4-5% уже не устраивает многих инвесторов в недвижимость. Поэтому они все чаще вкладывают деньги в недвижимость в небольших городах, рассчитывая на двузначную доходность.
Инвестор в недвижимость Пеэтер Пяртель отмечает, что в Эстонии немало инвесторов, которые успешно работают на рынке уже более десяти лет и чьи запросы теперь начали меняться.
Foto: Raul Mee
По словам инвестора и преподавателя Пеэтера Пяртеля, из-за роста процентных ставок рынок недвижимости изменился: начинающих инвесторов стало заметно меньше. Однако опытные участники рынка с солидными портфелями остались и теперь переходят на новый этап развития. Например, они все чаще передают управление своей недвижимостью сторонним специалистам и грезят о строительстве собственного многоквартирного дома.
В интервью программе радио Äripäev «Kuum Tool» Пяртель рассказал, где инвесторы в недвижимость сейчас ищут наиболее высокую доходность, а также разобрал два законопроекта, способных изменить правила игры для арендодателей.
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