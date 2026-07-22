Назад Инвесторы в недвижимость все чаще смотрят за пределы Таллинна Доходность таллиннских квартир на уровне 4-5% уже не устраивает многих инвесторов в недвижимость. Поэтому они все чаще вкладывают деньги в недвижимость в небольших городах, рассчитывая на двузначную доходность.

По словам инвестора и преподавателя Пеэтера Пяртеля, из-за роста процентных ставок рынок недвижимости изменился: начинающих инвесторов стало заметно меньше. Однако опытные участники рынка с солидными портфелями остались и теперь переходят на новый этап развития. Например, они все чаще передают управление своей недвижимостью сторонним специалистам и грезят о строительстве собственного многоквартирного дома.

В интервью программе радио Äripäev «Kuum Tool» Пяртель рассказал, где инвесторы в недвижимость сейчас ищут наиболее высокую доходность, а также разобрал два законопроекта, способных изменить правила игры для арендодателей.