  07.03.26, 15:10

Вроде бы политика и как бы управление городом дарят нарвитянам все больше поводов грустно посмеяться

На этой неделе у наблюдающих за местной политикой в Нарве могло сложиться впечатление, что они смотрят комедийный сериал, где все меняется с такой скоростью, что трудно уследить за сюжетом. И еще труднее удержаться от шуток и мемов в соцсетях, потому что происходящее одновременно и грустно, и очень смешно.
Корреспондент ДВ в Нарве Николай Андреев.
  Корреспондент ДВ в Нарве Николай Андреев.
Депутат городского собрания от фракции Катри Райк Иван Егоров в четверг вроде бы присоединился к оппозиционной группе «План Б и Пульс города». Это означало, что во фракции сторонников мэра осталось всего четыре человека, и она соответственно переставала быть фракцией. А группа оппозиционеров, наоборот, доросла до пяти человек и может официально зарегистрировать фракцию. Ну, и главное – это означало, что расклад сил в городском собрании 16 на 15 в пользу Катри Райк и Михаила Стальнухина резко менялся на 16:15 в пользу центристов и «Плана Б». Оппозиционеры могли отправлять в отставку двух этих лидеров, вставать на их место и… точно так же оказаться со связанными руками.
Но уже в пятницу сторонники Катри Райк распространили пресс-релиз, в котором Иван Егоров как бы сообщал, что он остается в своей фракции и никуда не переходит. И в результате отмены этого «вроде бы переворота» при власти и со связанными руками остаются Райк и Стальнухин. Хотя пресс-релиз (опять вроде бы) намекает на создание коалиции «все против Стальнухина».
Это был бы забавный казус, если бы он был первым. Но если отмотать пленку и посмотреть, как развивались события несколько серий назад, становится уже не так смешно.

Статья продолжается после рекламы

Показательна история с пневмохоллом, который построили далеко не таким хорошим, как ожидалось. За время рождения и жизни этого сооружения власть в Нарве переходила из рук в руки несколько раз, и примечательно, что мэр каждый раз менялся аккурат после крупных изменений в судьбе надувного футбольного холла (и мог валить все на предшественника). Сейчас во власти спорят, ремонтировать пневмохолл или сносить, управа ведет очень медленные переговоры со строителями и в этом вопросе выглядит как бы парализованной.
Михаил Стальнухин – председатель горсобрания с начала декабря, а соратница Катри Райк Яна Кондрашова – его зам. Оба до сих пор работают без зарплаты, поскольку участвовать в назначении зарплаты самому себе нельзя – нужно устраниться от голосования. А в этом случае расклад сил в городском собрании получается 15 на 15, и принять решение о зарплате невозможно. И некоторые другие решения тоже, поэтому власть и тут иногда выглядит как бы парализованной, зато какой простор для политической борьбы!
На этом фоне Катри Райк публикует в Фейсбуке игривые фотографии сначала с авторучкой и Алексеем Евграфовым, потом с другой ручкой и Урбо Ваарманном. И публично отрицает, что эти селфи что-то означают (но мы-то помним про гипотетическую коалицию «все против Стальнухина»).
Возможно, третьей ручкой Катри Райк подписала документы о слиянии Шестой школы и школы Паю, с переименованием то ли первой, то ли второй в школу Уус-Паю, то ли с 26-го, то ли с 29-го года. То, что договорилась правящая коалиция об одном, а мэр подписалась под другим, выяснилось случайно прямо на пресс-конференции. Чуть раньше выяснилось и то, что работники школ узнали о своей судьбе из пресс-релиза. Мэр признала, что была невнимательна с документами и предъявила претензии отделу культуры за плохую коммуникацию с учителями.
И вот через несколько дней после этого происходит комичный случай со сменой фракции туда и обратно.
Мне одному кажется, что бедлам в городской власти Нарвы постепенно нарастает? Перед муниципальными выборами я сам предсказывал, что в горсобрании «шума будет больше, а толку – меньше», но не настолько же.
Давным-давно, когда у центристов, а потом у альянса «Список Катри Райк» и «Ээсти 200» было уверенное большинство и более-менее надежное внутреннее единство, они могли продавливать свои решения. Сейчас, когда есть две большие и две маленькие политические группы (причем, мэр относится к маленькой), ни одна из них не может ничего гарантированно продавить. А привычка у лидеров осталась.
Поэтому, я думаю, не только смена одной коалиции на другую при раскладе 16 на 15, но и формирование коалиции «все против Стальнухина» само по себе ничего не изменит. Внутри этой возможной широкой коалиции точно так же будет несколько человек, которые будут продавливать свои решения, в случае провала сетуя на недостаточную коммуникацию, недоговороспособных партнеров или на что-нибудь еще.
В итоге все равно придется договариваться с несогласными, даже в ситуациях, когда их (вроде бы) можно продавить. Ну, или нарвитяне будут ругать бедлам в ратуше и смеяться над новыми мемами до следующих муниципальных выборов.
