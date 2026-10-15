Назад В Нарве открылся новый магазин Coop: сеть надеется занять до 30% местного рынка В Кренгольмском районе Нарвы 15 октября открылся второй в городе магазин Coop – самый большой на данный момент под этой вывеской. В сеть Coop войдет и нарвский торговый центр Prisma Peremarket, который 24 ноября сменит вывеску на Coop Peremarket.

Несколько сотен местных жителей собрались у дверей еще до открытия. Поздравить руководителей и работников нового Coop, кроме покупателей, приехали подрядчики, местные конкуренты и коллеги из центрального товарищества Coop.

Новый магазин, как и давно действующий в центре Нарвы, принадлежит Coop Järva, которое действует, в основном, в центральной Эстонии. Оба здания построил девелопер Kaarsilla Kinnisvara и сдает в аренду Coop Järva. В отличие от этих двух магазинов, бывшая нарвская Prisma вошла в состав центрального товарищества – Coop Eesti Keskühistu. Это отдельные компании, но логистика у всех магазинов Coop в Нарве будет общая, пояснил ДВ руководитель Coop Järva Тийу Лунтс.

«В двадцать втором году мы здесь гуляли и думали, может быть, мы здесь тоже построим Maksimarket и еще что-то? – рассказала Тийу Лунтс. – Но для нас самих это слишком далеко. У нас контора в Пайде – нужно два с половиной часа ехать в Нарву. Тем не менее, мы обсудили это с Kaarsilla Kinnisvara, наша мысль им понравилась, и они начали искать на Кренгольме участок, который можно купить».