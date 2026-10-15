В Нарве открылся новый магазин Coop: сеть надеется занять до 30% местного рынка
В Кренгольмском районе Нарвы 15 октября открылся второй в городе магазин Coop – самый большой на данный момент под этой вывеской. В сеть Coop войдет и нарвский торговый центр Prisma Peremarket, который 24 ноября сменит вывеску на Coop Peremarket.
Множество нарвитян, в основном пенсионеров, пришли в новый магазин еще до его открытия.
Foto: Николай Андреев
Несколько сотен местных жителей собрались у дверей еще до открытия. Поздравить руководителей и работников нового Coop, кроме покупателей, приехали подрядчики, местные конкуренты и коллеги из центрального товарищества Coop.
Новый магазин, как и давно действующий в центре Нарвы, принадлежит Coop Järva, которое действует, в основном, в центральной Эстонии. Оба здания построил девелопер Kaarsilla Kinnisvara и сдает в аренду Coop Järva. В отличие от этих двух магазинов, бывшая нарвская Prisma вошла в состав центрального товарищества – Coop Eesti Keskühistu. Это отдельные компании, но логистика у всех магазинов Coop в Нарве будет общая, пояснил ДВ руководитель Coop Järva Тийу Лунтс.
«В двадцать втором году мы здесь гуляли и думали, может быть, мы здесь тоже построим Maksimarket и еще что-то? – рассказала Тийу Лунтс. – Но для нас самих это слишком далеко. У нас контора в Пайде – нужно два с половиной часа ехать в Нарву. Тем не менее, мы обсудили это с Kaarsilla Kinnisvara, наша мысль им понравилась, и они начали искать на Кренгольме участок, который можно купить».
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В итоге новый магазин Coop появился буквально в считаных метрах от самого большого в Нарве магазина Maxima.
Тийу Лунтс (слева на фото) принимает поздравления от коллег из других частей Coop.
Foto: Николай Андреев
В новом здании в Нарве впервые в сети Coop под одной крышей объединили два магазина – супермаркет Coop Maksimarket и магазин стройматериалов Coop Ehituskeskus. Но фактически, Ehituskeskus здесь – просто отдел внутри большого супермаркета, а не полноценный магазин для строителей и ремонтников.
«Ehituskeskus здесь небольшой: болты, гайки, саморезы и так далее… Дом из этого не построишь. Мы подумали, что здесь, на Кренгольме очень много больших домов, и в каждом нередко требуются какие-то мелкие вещи для ремонта. И вот мы теперь и предлагаем это здесь», – сказала Тийу Лунтс.
В здании также будет работать аптека. Еще одно помещение в 145 кв. метров пока пустует.
«У нас пока нет хорошего арендатора. Там хотели открыть цветочный магазин, но только на 20 квадратных метров. Мы все-таки ищем туда одного большого арендатора», – рассказала Тийу Лунтс.
Быстрое расширение Coop в Нарве увеличивает долю этой сети на местном рынке. Днем ранее руководитель Coop Eesti Keskühistu Райнер Рохтла сказал ERR, что доля Coop составляет 7% рынка в Нарве, а к концу года может достигнуть 25% или более.
Тийу Лунтс даже более оптимистична: «Точные цифры мы не знаем. Посмотрим, может быть, 25 процентов. Но мы даже думали про 30».
Всего в здание было вложено 6,7 миллиона евро, что является крупнейшей инвестицией Coop Järva за последние годы. Застройщик Kaarsilla Kinnisvara вложил примерно 5,5 миллиона евро в строительство и примерно 1,2 миллиона евро в мебель, оборудование и информационные технологии Coop Järva. Общая площадь здания – 5305 кв. метров.
Новый магазин принес в Кренгольмский район Нарвы 44 новых рабочих места.