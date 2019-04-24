Неполная льгота

Интересный пришёл вопрос. У таллиннской фирмы появилась необходимость направить работать на довольно длительный период двух работников в Нарву. Для них сняли квартиру, за аренду которой платит фирма.

Владимир Вайнгорт, доктор экономических наук, научный руководитель клуба „Кардис“

Квартира двухкомнатная. Цена аренды 100 евро в месяц. По недавно появившейся в законе о подоходном налоге норме такой платёж не вызывает налогообложения, поскольку рабочее место отстоит явно дальше от места постоянного проживания работников чем 50 км.