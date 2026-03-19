Назад 19.03.26, 10:11 «Просто ушли с рынка»: нарвская фирма оказалась среди поставщиков продукции российской оборонке Эстонская логистическая компания поставляла товары в Россию. В том числе конечными получателями оказались поставщики российского оборонного сектора. Глава компании Андрей Фещенко утверждает, что ушел с этого рынка.

Таможенные данные показывают, что эстонские компании имеют дело с поставщиками ВПК.

Более 6000 фирм поставляли из-за границы товары подсанкционным российским компаниям, контрагентам военно-промышленного комплекса (ВПК) и непосредственно ВПК, выяснил The Insider. Издание проанализировало внешнеторговые данные российских компаний за 2024–2025 годы, рассматривая только поставки свыше $10 000. «Деловые ведомости» нашли среди них в том числе нарвскую логистическую European Dip Service OÜ (EDS).

Известный нарвский бизнесмен, руководитель European Dip Service Андрей Фещенко, в последнее время не скрывает интереса к Таджикистану. Он хотел открыть в Нарве Торговый дом Таджикистана и даже организовал визит в эту страну тогдашнего мэра Яана Тоотса. Таджикистан интересен как новый рынок, чтобы заменить потерянный из-за санкций российский, объяснял он

Впрочем, российский рынок для него не то чтобы совсем потерян. Как следует из базы таможенных данных Import Genius, компания продолжала поставки в Россию как минимум до марта 2025 года (последние доступные данные в этом сервисе). Всего с начала полномасштабного вторжения European Dip Service поучаствовала почти в 2000 поставок в Россию, судя по записям Import Genius.

На скриншоте ДВ можно видеть и получателей, и дату поставки.

Продавцу электрооборудования и строительных товаров НПО РАВТ, по этим данным, в феврале 2025 года в Санкт-Петебург ушла крепежная арматура. В том же году поставщику музыкальной аппаратуры «Гамма» был отправлен комплект концертных громкоговорителей, а в 2024 году – электроусилители «не военного назначения».

При этом сама «Гамма» – поставщик госпредприятий. В 2025 году она продала Университету аэрокосмического приборостроения «установки электрических усилителей звука с функциями безопасности информации, обеспеченными встроенными, в том числе криптографическими, средствами защиты». В 2024 году были осуществлены поставки польских касок для компании «Ронапарт», там European Dip Service действует в интересах таджикистанской International Trading Company Rohi Tilloi. Эта компания – тоже поставщик по российским госзаказам. В открытой части системы госзакупок фигурируют такие ее заказчики, как Московский метрополитен, Гормост и даже ФСИН.

Тем временем в России система госзакупок становится все менее и менее прозрачной для внешнего наблюдателя. Этот процесс начался еще до полномасштабного вторжения, но после его начала усилился. Так, полностью засекречен государственный оборонный заказ. Но, как утверждает The Insider, он установил некоторых поставщиков по гособоронзаказу, и среди них – покупатель товаров у European Dip Service - «Контакт».

«Контакт» – поставщик предприятий ВПК, таких как ВНИИР Прогресс и ряда других, на общую сумму более 100 тыс рублей в 2024 году», уточнили в The Insider.

По данным расследователей European Dip Service привез «Контакту» 1 февраля 2024 года «погрузочное оборудование: рампа для погрузки мотоцикла». Эта поставка есть и в ImportGenius. Ее стоимость составляет более миллиона рублей, поэтому она и попала в поле зрение расследователей.

На скриншоте данные из декларации, датированной февралем 2024 года.

У этой рампы значится код товара (8428908000), который попадает под санкции ЕС . «Запрещается продавать, поставлять, передавать или экспортировать прямо или косвенно товары, которые могут способствовать, в частности, повышению промышленного потенциала России, независимо от того, происходят ли они из Европейского Союза или нет, перечисленные в Приложении XXIII, любому физическому или юридическому лицу, организации или учреждению в России или для использования в России. Транзит через территорию России товаров и технологий, перечисленных в Приложении XXXVII и экспортируемых из Европейского Союза, запрещается», – сказано в законе.

В приложении к нему значатся все коды, начинающиеся с 8428 и обозначающие «прочее подъемное, погрузочно-разгрузочное оборудование (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги)».

«В данном случае товар продавала польская компания Nilma в Гонконг. По инвойсу это было продано 20.07.2023. По этому инвойсу мы делали перевозку. Они открыли экспортную поставку, попросили нас довезти частично. Частично, потому что по договоренности, этот товар должна была дальше везти другая компания на Гонконг, – прокомментировал ДВ Андрей Фещенко. – Нас попросили довезти в таможенный пункт в Кингисеппе. Что мы тогда, в принципе, сделали. То мы довезли посылку и оставили под таможенным надзором, таможенным постом. Nilma нам дали бумагу о том, что это не является товаром двойного назначения. И гарантийное письмо, что товар не будет использоваться на территории Российской Федерации. Так что все вопросы к польской компании.Здесь у нас даже не продажа, ничто вообще не наше, нас наняли на часть перевозки. Мы им выставили счет примерно на 2000 евро и сделали перевозку».

«Просто ушли с этого рынка»

«Мы вообще перестали заниматься логистикой, потому что это дело такое, рискованное. Мы просто ушли с этого рынка», – заявил Фещенко ДВ в ответ на вопрос, продолжают ли они поставки в Россию.

«Я бы быстро пояснил, чтобы было понятно. У Dip Service за последние полгода вообще не было оборота. Мы занимались логистикой еще до войны. Потом какое-то время мы продавали товары по заказу китайцев в Гонконг. Потом действительно проходила информация, что это попадало в Россию. В итоге мы ушли с этого рынка, потому что ни одно заказное письмо не гарантирует нам безопасность. Сейчас Вы можете посмотреть налоговые обороты компании – они просто нулевые стали. Логистикой заниматься сейчас… мы, скажем, в Саудовскую Аравию можем продавать, но мы не можем купить в Германии и продать в Литву, потому что это внутриевропейская сделка, прибыль в лучшем случае полпроцента, а то и логистика все съест. Международным рынком заниматься стало вообще невозможно. Куда бы этот товар не вез, хоть в Нигерию, он в итоге может оказаться в России. Поэтому мы просто приняли решение не работать на данный момент. И фирма уже бездействует около года», – убеждает Фещенко.

Судя по последнему поданному в июне 2025 года отчету за 2024 год, European Dip Service получила выручку от продаж в размере 197 149 евро, а убыток в итоге составил 93 349 евро. «Среднее количество сотрудников в компании в течение года составляло 7 человек, а затраты на оплату труда – 106 885 евро», – пишет компания. При этом на тот момент у нее и в планах не было прекращать деятельность.

«Главная цель European Dip Service OÜ в следующем финансовом году – поддержание и укрепление рыночных позиций компании на существующих рынках», – эта стандартная фраза есть и в этом документе.

«2024-й? Надо посмотреть… я точно могу сказать, что мы точно ни с кем не заработали из российских контрагентов. Это 100%. Однозначно нет. Мы находимся в правовом поле и даже не рассматривалось такое», – уверен Фещенко.