Надо ли информировать Инспекцию труда о легких несчастных случаях на работе?

Инспекция труда напоминает, что с начала прошлого года изменился порядок расследования несчастных случаев на производстве.

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Читатель спрашивает: На нашем предприятии произошел легкий несчастный случай, но работник не остался на больничном. На главной странице Инспекции труда я прочитал, что рапорт относительно результатов расследования несчастного случая на производстве нужно составлять, если последствием несчастного случая является временная нетрудоспособность, тяжелое телесное повреждение или смерть. Работодатель представляет рапорт пострадавшему или защитнику его интересов и в Инспекцию труда в течение трех рабочих дней после завершения расследования несчастного случая на производстве. Прошу объяснить, достаточно ли зафиксировать несчастный случай только внутри предприятия, не отправляя рапорт в Инспекцию труда?