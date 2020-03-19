Виолетта Ланман • 19 марта 2020
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Банки отвечают: что делать, если надо отложить выплату кредита?
Руководитель сферы банковского обслуживания предприятий и член правления SEB Артем Соколов сказал, что коммерческим клиентам рекомендуется постоянно поддерживать связь со своим банком и менеджером по обслуживанию клиентов, чтобы заранее договориться о подходящем предприятию решении. Фото: Лийз Трейманн
ДВ выяснили, какие возможности предлагают банки фирмам для рефинансирования или отсрочки кредитов.
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