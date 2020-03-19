Виолетта Ланман • 19 марта 2020
Подсказка
Только для подписчиков
Предпринимательство

Банки отвечают: что делать, если надо отложить выплату кредита?

Руководитель сферы банковского обслуживания предприятий и член правления SEB Артем Соколов сказал, что коммерческим клиентам рекомендуется постоянно поддерживать связь со своим банком и менеджером по обслуживанию клиентов, чтобы заранее договориться о подходящем предприятию решении.  Фото: Лийз Трейманн

ДВ выяснили, какие возможности предлагают банки фирмам для рефинансирования или отсрочки кредитов.

    Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
    Предпринимательство
    Кризис
    Банковское Дело
    Самое читаемое