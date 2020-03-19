Банки отвечают: что делать, если надо отложить выплату кредита?

Руководитель сферы банковского обслуживания предприятий и член правления SEB Артем Соколов сказал, что коммерческим клиентам рекомендуется постоянно поддерживать связь со своим банком и менеджером по обслуживанию клиентов, чтобы заранее договориться о подходящем предприятию решении. Фото: Лийз Трейманн