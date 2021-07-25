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Важные изменения трудового законодательства в 2021 году

Адвокат Arumäe Advokaadibürood Олег Матвеев. Фото: Jake Farra

В 2021 году вступил в силу ряд очень существенных изменений трудового законодательства ЭР. О каких именно изменениях идёт речь, рассказывает адвокат Arumäe Advokaadibürood Олег Матвеев.