В каких случаях возможно принудительное отчуждение квартиры?
В старом деревянном доме с тремя квартирами в эстонском курортном городке одна квартира находится в таком безумном состоянии, что угол дома над проблемной квартирой вот-вот рухнет, потому что сгнили нижние бревна. Собственник квартиры не восстанавливает свое жилье, несмотря на предписания товарищества, делая неосуществимым ремонт крыши всего дома. Как товарищество может добиться отчуждения его квартиры?Фото: Частный архив
В последнее время в СМИ много говорится о баталиях между арендаторами-клещами и хозяевами квартир. Арендатор живёт за счёт собственника, а избавиться от него (в худшем случае) - задача на годы. Однако после долгих споров жильё, как правило, остаётся за собственником, поскольку право собственности преобладает над временным правом пользования арендатора. А что будет, если столкнутся два владельца? Анализирует присяжный адвокат Walless Прийт Лембер.
Подобно тому, как арендатор-клещ может испортить жизнь хозяину квартиры, проблемный сосед может превратить в ад жизнь целого многоквартирного дома. Шумные вечеринки и драки, грязь и распространение паразитов, обледенение труб и поломки системы отопления – на таком фоне задолжавший арендатор-клещ уже не вызывает особого беспокойства.
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