В каких случаях возможно принудительное отчуждение квартиры?

В старом деревянном доме с тремя квартирами в эстонском курортном городке одна квартира находится в таком безумном состоянии, что угол дома над проблемной квартирой вот-вот рухнет, потому что сгнили нижние бревна. Собственник квартиры не восстанавливает свое жилье, несмотря на предписания товарищества, делая неосуществимым ремонт крыши всего дома. Как товарищество может добиться отчуждения его квартиры? Фото: Частный архив

В последнее время в СМИ много говорится о баталиях между арендаторами-клещами и хозяевами квартир. Арендатор живёт за счёт собственника, а избавиться от него (в худшем случае) - задача на годы. Однако после долгих споров жильё, как правило, остаётся за собственником, поскольку право собственности преобладает над временным правом пользования арендатора. А что будет, если столкнутся два владельца? Анализирует присяжный адвокат Walless Прийт Лембер.

Подобно тому, как арендатор-клещ может испортить жизнь хозяину квартиры, проблемный сосед может превратить в ад жизнь целого многоквартирного дома. Шумные вечеринки и драки, грязь и распространение паразитов, обледенение труб и поломки системы отопления – на таком фоне задолжавший арендатор-клещ уже не вызывает особого беспокойства.