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Любовь Алтухова

18 марта 2022 в 4:00 Поделиться:









Денежные переводы между Эстонией и Россией: какие варианты еще доступны?

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После отключения семи российских банков от SWIFT и запрета на использование российских Visa и Mastercard в Европе, проблемы с переводом денег начались и в банках, не попавших под санкции. Эстонские банки рекомендовали воздержаться от переводов в Россию, пока ситуация не стабилизируется. Но что делать тем, кому надо срочно перевести зарплату с эстонского на российский счет или отправить деньги близким?

Мы спросили жителей стран ЕС, которые недавно переводили деньги в Россию или обратно, какие способы еще работают. Некоторые из них будут недоступны с 24 марта, и уже работают не у всех. Не забудьте уточнить в банках отправляющей и принимающей стороны, сможете ли вы сделать перевод таким способом.

Какие платежные сервисы доступны?

Через «Swift-переводы» российского «Тинькофф Банка». Лилия, Греция:

«Я живу в Греции, но работаю в российской компании и получаю зарплату на российскую карту «Тинькофф Банка». Но 12 марта я не смогла ничего оплатить картой «Тинькофф», а греческие банкоматы не выдавали наличку. Я решила перевести деньги с российского на свой греческий счет через приложение «Тинькофф», но с карты на карту больше 100 евро перевести не получилось.

В поддержке ответили, что греческий банк отказывается принимать больше 100 евро с российской карты. В итоге я перевела через функцию «Swift-переводы» в приложении «Тинькофф». Перед этим в поддержке попросили объяснить, откуда деньги, я ответила, что это зарплата, и выслала чек о самозанятости, этого было достаточно. Комиссия составила 7,6%».

Перевод в Россию через Western Union. Дмитрий, Венгрия:

«Мне надо было перевести деньги с европейского счета на российскую карту сестре. Попробовал сделать перевод в офисах Western Union в Будапеште, мне везде отказали: "в РФ не отправляем". Через системы платежей Wise и Paypal тоже не прошло. Получилось только через сайт Western Union, после чего сестра смогла снять наличные в отделении Western Union в Москве. Комиссия была небольшая, около 200 рублей, но курс был существенно ниже курса продажи евро в те дни: 117 руб. вместо рыночного курса 135-140 руб.».

Платежная система Western Union перестанет совершать переводы в РФ 24 марта, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителя компании.

Перевод из Эстонии в Россию через Paysend. Наталья, Эстония:

«Сначала перевела 5 евро в Белоруссию, бабушка получила 4, то есть комиссия составила 1 евро. В тот же день, 15 марта, перевела через Paysend на российский счет, не помню какая комиссия, но меня устроила».

При этом у Ирины из Эстонии и еще одного пользователя из Австрии перевод в Россию через Paysend не прошел. «В перечне, куда отправить, просто нет России», – рассказывает Мира, которая пыталась получить деньги от друга из Австрии, но так и не нашла способ.

На сайте Paysend пользователи из России не могут отправить деньги в страны ЕС.

Перевод в Россию через приложение «Золотая Корона» (KoronaPay). Ирина, Эстония:

«У меня Paysend не работал, 12 марта я перевела деньги через KoronaPay с карты европейского банка на счет «Тинькофф». Комиссия составила 90 центов, курс продажи евро был меньше официального».

Алексей из Эстонии также рассказывает, что его друзья переводили при помощи KoronaPay в «Сбербанк», который также не отключили от Swift. На сайте сервиса «Золотая Корона» 17 марта из Эстонии в Россию предлагается сделать перевод по курсу 84 рубля за евро. У российских пользователей в списке доступных для перевода стран нет государств ЕС.

Что с другими платежными сервисами?

Платежные системы MoneyGram Transfergo перестали работать в России из-за ситуации в Украине, говорится на сайтах компаний. PayPal объявил 5 марта, что закрывается для россиян, для жителей Эстонии перевод в Россию также недоступен. Wise Payoneer не регистрируют новых пользователей из России.

«Wise прислала всем пользователям в России письмо, что в течении двух месяцев заблокирует аккаунты (это произойдет 7 мая - ред.)», – рассказала ДВ украинка Мира, живущая в России. До тех пор пользователи из России могут только снять деньги или вывести их, получить платеж нельзя.

Чем заменить российские Visa и Mastercard?

После запрета на пользование российскими картами Visa и Mastercard за границей, в России стали чаще оформлять карты китайской платежной системы Union Pay, которыми можно расплачиваться в 180 странах. Среди них нет Эстонии, но есть другие государства ЕС (Финляндия, Франция, Норвегия и т. д.). Эстонские банки не обслуживают карты Union Pay. Даже в Финляндии, где такие карты обслуживаются, пользователи рассказывают , что смогли расплатиться только в одном из пяти мест.

Несколько российских банков (Сбербанк, Альфа-банк и «Тинькофф») заявили , что планируют выпускать карты сразу двух платежных систем — российской «Мир» и китайской UnionPay. Комиссия за выпуск такой карты составляет от 500 до 15 тысяч рублей. Какие банки выпускают такие карты, можно посмотреть здесь

Также россияне могут выводить средства с помощью криптокошельков «с применением каких-то более обезличенных инструментов с P2P-операциями, с меньшей безопасностью, легитимностью, без собственной идентификации и с определенными рисками для себя», сказал «Коммерсанту» гендиректор Консалтингово-аналитического союза Артем Генкин.